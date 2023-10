Căn nhà vườn bạc tỷ của Thạc sĩ đẹp mê hồn nhưng bị 'cao nhân mạng' chỉ điểm lỗi đại kỵ phong thủy 'bậy quá bậy' khi xây nhà

Theo ý kiến của nhiều người, gia chủ đã mắc phải một số lỗi trong việc thiết kế và xây dựng lối đi và cửa chính. Một số cho rằng việc vướng phải đại kỵ này sẽ dễ khiến cho chủ nhân căn nhà gặp nhiều điều không may mắn.

Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến cho rằng từ xưa đến nay, gia đình họ vẫn thiết kế nhà theo lối kiến trúc như vậy nhưng vẫn bình thường và yên ổn, không xảy ra bất trắc hay điềm không may. Một ý kiến khác còn cho biết "đức năng thắng số" nên phúc đức của gia chủ có thể thắng được số mệnh.

Hiện nay, nhiều người xem cổng là lối vào đầu tiên của khí, đồng thời là bộ mặt của ngôi nhà và cũng là tấm bình phong phân chia không gian trong và ngoài ngôi nhà của gia chủ. Theo chuyên gia phong thủy, cửa chính giúp chúng ta tiếp đón những vị thần may mắn, đón nhận những nguồn năng lượng tích cực thì lối đi chính là cầu nối để đưa các luồng sinh khí, các vị thần may mắn vào trong nhà. Vì vậy, nếu lối đi hợp phong thủy sẽ giúp cho gia chủ đón được nhiều tài lộc và may mắn.

Các chuyên gia phong thủy lưu ý:

Lưu ý với lối đi từ cổng vào nhà

Đối với lối đi từ ngoài vào cửa chính, bạn có thể trồng cây xanh để cản sát khí nhưng chú ý cây không nên quá cao vì sẽ làm cản lối cho các trường khí tốt đi vào, khiến âm khí trong nhà nặng hơn gây nhiều bệnh tật và bất lợi cho tài lộc.

Lựa chọn cây xanh phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, lối vào nhà cần phải bằng phẳng, sáng sủa và rộng rãi để đón tiếp sinh khí vào nhà. Nếu lối vào nhà hẹp thì tốt nhất không nên trồng hoa, cây cảnh ở hai bên; còn nếu lối vào nhà có bậc tam cấp thì nên chú ý đến độ cao của bậc để không quá dốc. Khi thiết kế lối đi thì phải thiết kế làm sao để lối vào nhà phải rộng bằng nhau bởi nếu lối vào nhà rộng ở cửa chính mà lại hẹp ở phía cổng thì sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sựu thăng tiến trong công việc cũng như là bị giới hạn về tài chính.

Lối đi vào nhà rất quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, lý giải về việc lối đi chệnh hướng với cửa nhà, chuyên gia phong thủy cho rằng đây không phải là điều đại kỵ. Cụ thể, trong thiết kế nhà cửa, gia chủ nên kiêng không thiết kế cổng và cửa chính thẳng hàng hay cổng nhà đối diện với cửa chính bởi phạm phong thủy sẽ không tốt cho gia chủ. Tuy nhiên, nên thiết kế lối đi uốn lượn qua khu vườn sẽ giúp gia chủ giảm bớt căng thẳng sau một ngày làm việc mệt nhọc hoặc ít nhất sẽ có cảm giác được nghênh đón sau một chuyến đi xa. Nếu lối đi chạy thẳng tắp từ ngoài đường vào đến cửa trước sẽ dẫn khí đi quá nhanh và chúng ta không có thời gian để chuyển đổi tâm trạng.

Với những lưu ý trên, hy vọng gia chủ sẽ có thêm thông tin tham khảo để hoàn thiện ngôi nhà của mình một cách hoàn hảo nhất.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.