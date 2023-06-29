Bên trong ngôi nhà Barbie mơ ước của nhiều người có gì đặc biệt?

Nhà đẹp 29/06/2023 12:10

Ngôi nhà một phòng ngủ được trang trí bằng những vật dụng lấy cảm hứng từ Ken, chẳng hạn như mũ cao bồi và sân trượt patin.

 

Barbie's Malibu Dreamhouse đã trở lại trên Airbnb cho hai người, một đêm vào tháng 7 để chào mừng việc phát hành bộ phim "Barbie" của Greta Gerwig. Phần tốt nhất? Chúng miễn phí.

Bên trong ngôi nhà Barbie mơ ước của nhiều người có gì đặc biệt? - Ảnh 1Airbnb màu hồng nóng bỏng này là phiên bản lặp lại kích thước thật của món đồ chơi mang tính biểu tượng Dreamhouse được phát hành lần đầu tiên vào năm 1962, ba năm sau khi búp bê ra đời.

Bất động sản bên bờ biển này đã được cải tạo kể từ lần cuối cùng nó được liệt kê trên Airbnb để vinh danh lễ kỷ niệm 60 năm của con búp bê vào tháng 10 năm 2019, theo thông cáo báo chí của Airbnb.

Việc đặt phòng sẽ bắt đầu lúc 10 giờ sáng với hai đêm nghỉ dưỡng vào ngày 21 và 22 tháng 7 năm 2023.

Lần này, Ken sẽ là chủ nhà. Trong khi ngôi nhà được sơn màu hồng nóng đặc trưng của Barbie, các phòng được trang trí bằng những vật dụng lấy cảm hứng từ Ken, như mũ cao bồi và đàn ghi-ta.

Bên trong ngôi nhà Barbie mơ ước của nhiều người có gì đặc biệt? - Ảnh 2

Các bức ảnh cho thấy ngôi nhà có một phòng ngủ, với một giường đôi tròn được trang trí bằng những chiếc gối và chăn trang trí với họa tiết ngựa.

Chiếc giường dựa vào bức tường được dán giấy dán tường có hoa văn màu hồng và trắng, trong khi những chiếc mũ cao bồi treo phía trên đầu giường.

Chiếc giường dựa vào bức tường được trang trí bằng giấy dán có hoa văn màu hồng và trắng, trong khi những chiếc mũ cao bồi treo phía trên đầu giường.

Theo thông cáo báo chí, tất cả các đêm nghỉ sẽ được miễn phí vì “sở thích của Ken là bãi biển, không phải toán học!”

Giống như ngôi nhà, tủ quần áo có màu hồng và được mô phỏng theo bộ đồ chơi tủ đựng của Barbie.

Bên trong ngôi nhà Barbie mơ ước của nhiều người có gì đặc biệt? - Ảnh 3Trong suốt kỳ nghỉ, khách sạn sẽ có cơ hội “xem qua” tủ quần áo của Ken, theo thông cáo báo chí của Airbnb.

Các bức ảnh cho thấy tủ quần áo đầy đủ những bộ quần áo của Ken, bao gồm áo khoác cao bồi và áo sơ mi in hình.

Thậm chí còn có một bức tượng ngựa có kích thước thật trong tủ quần áo, ngay bên cạnh gương soi toàn thân và bàn trang điểm mà khách có thể sử dụng trong thời gian lưu trú.

Bên trong ngôi nhà Barbie mơ ước của nhiều người có gì đặc biệt? - Ảnh 4Theo thông cáo báo chí của Airbnb, tối đa hai khách có thể ở trong nhà mỗi đêm, nhưng họ chịu trách nhiệm về chuyến đi của mình đến và đi từ Malibu nếu họ ở ngoài tiểu bang.

Theo đúng phong cách Ken, một không gian ngoài trời đã được biến thành sân trượt patin disco với sàn đèn neon, dải băng vàng và dàn DJ.

Bên trong ngôi nhà Barbie mơ ước của nhiều người có gì đặc biệt? - Ảnh 5Theo thông cáo báo chí, khách sẽ có thể mang về nhà một bộ giày trượt patin màu vàng và hồng cũng như ván lướt sóng của riêng mình.

Thậm chí còn có một lò nướng ngoài trời với quầy bar màu hồng và ghế đẩu.

Bên trong ngôi nhà Barbie mơ ước của nhiều người có gì đặc biệt? - Ảnh 6Theo thông cáo báo chí, khách sẽ được nhân viên hướng dẫn chào đón khi đến nơi, người này sẽ dẫn họ đi tham quan và sắp xếp bữa ăn cho họ.

Mặc dù nơi nghỉ này có các tiện nghi như Wi-Fi và máy điều hòa nhưng không có nhà bếp hoặc TV, theo Airbnb.

Một khoảng sân ngoài trời đã được chuyển đổi thành một phòng tập thể dục nhỏ với các bộ tạ khác nhau.

Bên trong ngôi nhà Barbie mơ ước của nhiều người có gì đặc biệt? - Ảnh 7

Bộ phim sắp tới của Greta Gerwig đã khơi dậy sự quan tâm đến tất cả những thứ màu hồng nóng bỏng. Barbiecore không chỉ xuất hiện trên sàn diễn — nó còn truyền cảm hứng cho trang trí nội thất của những ngôi nhà và thậm chí cả những người cắm trại theo phong cách cổ điển.

Sân hiên ngoài trời cũng có một hộp cát giống như đồ chơi và những chiếc ghế dài, nơi du khách có thể tắm nắng và chiêm ngưỡng đại dương.

Bên trong ngôi nhà Barbie mơ ước của nhiều người có gì đặc biệt? - Ảnh 8

Bộ phim “Barbie” với sự tham gia của Margot Robbie và Ryan Gosling, sẽ ra rạp vào ngày 21 tháng 7.

 

 

 

 

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Từ khóa:   nhà đẹp màu sắc bộ phim

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