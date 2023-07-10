5 lỗi phong thủy nhà ở khiến gia chủ làm mãi mà không dư dả đồng nào, Thần Tài quay lưng bỏ đi, vận khí bị tổn hại không ít

Nhà đẹp 10/07/2023 10:15

Nếu căn nhà mắc phải những lỗi phong thủy dưới đây, gia chủ có thể đón nhận những điềm không may, sinh ra nhiều vận đen, nguồn năng lượng may mắn của căn nhà mất sạch.

Đặt vòi nước gần bếp

Một trong những sai lầm khi thiết kế nhà bếp là bạn đặt vòi nước sát cạnh bếp nấu. Trong phong thủy vòi nước chính là mệnh Thủy, còn bếp nấu chính là mệnh Hỏa, khi bạn để nước lửa cạnh nhau chẳng khác nào để cho Thủy Hỏa xung khắc gia chủ khó lòng phát tài.

Nếu như bạn đặt bếp phạm phải điều này sẽ khiến cho "ông bà Táo" gặp xui xẻo vợ chồng dễ bất hòa nảy sinh nhiều tranh chấp cãi vã không đáng có.

5 lỗi phong thủy nhà ở khiến gia chủ làm mãi mà không dư dả đồng nào, Thần Tài quay lưng bỏ đi, vận khí bị tổn hại không ít - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cửa nhà vệ sinh và nhà bếp đối nhau

Do nhiều lý do mà một số gia đình bố trí cửa nhà vệ sinh và bếp đối diện nhau, điều này phạm vào lỗi “Hạ Thủy” trong phong thủy.

Nguyên nhân là do nhà bếp đại diệ cho tài vận, theo cách bố trí này thì đường phát tài của gia chủ sẽ bị khí ô uế trong nhà vệ sinh ảnh hưởng, dẫn đến gia chủ càng ngày càng sa sút.

Căn nhà phạm lỗi phong thủy này nên thay đổi cửa của nhà vệ sinh hoặc nhà bếp, nếu không thì treo rèm trước cửa nhà vệ sinh và dùng các đồ vật phong thủy như xâu Ngũ Đế, Hồ Lô để trấn.

Để tiền lung tung trong nhà

 

Có một thói quen xấu rất nhiều người mắc phải đó là hay để tiền lung tung trong nhà. Mọi người thường nghĩ nhà không có người lạ nên tiện đâu để đấy. Về phong thủy điều này rất nghiêm trọng. Muốn tài vận tốt, tiền phải được để tập trung lại một chỗ mới tụ được tài khí. Để tiền lung tung chính là sai lầm làm phân tán tài khí của mình.

 

Nhiều khi đi mua bán, có lúc tiền thừa quá ít nên hay có thói quen không lấy lại. Có thể giá trị về mặt trao đổi không đáng là bao, nhưng về phong thủy thì rất quan trọng. Dù là tiền lẻ nhưng nó là của mình. Nếu tiền của mình mà không thu về nghĩa là bạn đang để tài vận về tay người khác.

 

5 lỗi phong thủy nhà ở khiến gia chủ làm mãi mà không dư dả đồng nào, Thần Tài quay lưng bỏ đi, vận khí bị tổn hại không ít - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Treo quá nhiều gương trong nhà

Việc dùng gương trong phong thuỷ chủ yếu để tán khí, tức là dựa vào tính phản quang của gương để phân tán ánh sáng. Nhưng gương phân tán được khí xấu thì cũng có thể tiêu tán đi những khí tốt. Vốn khó phân định rạch ròi, nên dùng gương trong nhà cũng giống như dùng dao hai lưỡi.

Ngoài ra, trong nhà treo gương quá lớn theo phong thủy sẽ dễ gây tà. Nếu vợ chồng bạn thường xuyên soi gương thì càng dễ hao tán tài sản.

5 lỗi phong thủy nhà ở khiến gia chủ làm mãi mà không dư dả đồng nào, Thần Tài quay lưng bỏ đi, vận khí bị tổn hại không ít - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Di chuyển cóc phong thủy

 

Trong phong thủy, cóc ngậm tiền hay còn gọi là Thiềm Thừ là một linh vật rất được ưa chuộng sử dụng để cầu tài lộc. Theo kinh nghiệm trong phong thủy, Thiềm Thừ thông nhân tính nên khi khai quang tốt nhất chỉ nên có 1 mình gia chủ. Sau ngay khi khai quang, cóc ngậm tiền nhìn thấy ai đầu tiên thì sẽ mãi mãi phù hộ cho người đó.

 

Có nhiều gia đình hay hay trưng bày cóc ngậm tiền ở bàn thờ thổ địa, thần tài, ban ngày cho cóc hướng ra ngoài cửa, tối đến quay cóc hướng vào trong nhà. Tuy nhiên, đó là một sai lầm phong thủy xua đuổi "tài vận", vì những linh vật khi đã trưng bày không nên quay đi quay lại nhiều lần, theo nhiều hướng. Cách tốt nhất và đúng nhất là đặt cóc hướng vào phía trong nhà, hướng vào bàn thờ ông địa, thần tài tượng trưng cho việc cóc mang tài lộc nhảy vào trong nhà.

 

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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