5 kiểu nhà có thể ảnh hưởng đến TÀI VẬN của gia chủ, càng ở càng nghèo, coi chừng tán gia bại sản, đừng dại mà tậu về!

Trung cung chính là khu vực trung tâm của ngôi nhà, được coi là trái tim của ngôi nhà trong phong thủy. Tất cả các góc khác (hoặc các khu vực bát quái phong thủy) trong ngôi nhà sẽ phụ thuộc vào “trái tim”. Để tiếp nhận và duy trì dòng năng lượng. Để có phong thủy tốt trong toàn bộ ngôi nhà cần giữ cho trung tâm ngôi nhà của bạn luôn thông thoáng, vui tươi, tràn ngập ánh sáng và đẹp đẽ

Ở vị trí này, chuyên gia phong thuỷ kiến nghị các gia đình nên đặt bàn thờ, đặt bàn ghế tiếp khách hoặc để trống tuỳ vào thiết kế của mỗi gia đình, tuy nhiên tuyệt đối không được đặt nhà vệ sinh vào vị trí trung cung. Vì trong phong thuỷ nhà vệ sinh thường mang những thứ không sạch sẽ. Nếu đặt nhà vệ sinh ở vị trí này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con đường công danh tài lộc của nam gia chủ. Do vậy nếu thấy căn nhà có nhà vệ sinh đặt ở vị trí trung tâm thì không nên mua.

Nếu thấy ngôi nhà được trùng tu lại rất đẹp chẳng khác gì nhà mới khiến bạn rất hài lòng thì khoan hãy quyết định mua. Hãy tìm hiểu kỹ với chủ nhân xem có vấn đề gì không hoặc xem xét yếu tố phong thủy xem có điều đại hung hay không.

Bởi nếu chủ nhà vừa sửa lại đã vội bán ngay thì có thể do chất lượng công trình bên trong xuống cấp hoặc chủ nhà muốn giấu điều gì đó.

Ảnh minh họa: Internet

Nhà có đường chính đâm thẳng vào cửa

Một căn nhà nằm ở mặt đường lớn có giá trị rất cao. Tuy nhiên, xét về yếu tố phong thủy, nhà có đường chính đâm thẳng vào cửa sẽ mang luồng xung sát mạnh vào nhà, không có lợi cho sức khỏe của gia đình.

Khi cổng nhà/cửa nhà con đường đâm vào, đường càng lớn càng dài thì càng gặp nguy hiểm, tai họa càng nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Khung cửa chính của nhà bị biến dạng

Theo phong thủy, cửa chính là nơi đặc biệt quan trọng trong nhà, ảnh hưởng đế vận thế của gia chủ. Do vậy nếu cửa chính bị cong vênh biến dạng, có khe hở thì cho thấy phong thủy ngôi nhà đang rất xấu, nguyên khí tiêu tan, có cả sát khí, lâu không có người ở.

Đặc biệt nếu dọn về đó sống thì chắc chắn vợ chồng dễ nảy sinh xích mích, ra ngoài làm ăn vướng vào vòng lao lý, sức khỏe yếu ớt quanh năm.

Nhà gần đền, chùa, miếu

Đền, chùa, miếu là những nơi thờ tự và có nhiều âm khí. Việc sống gần những địa điểm này có thể gây ra bất lợi, rủi ro cho gia chủ. Ngoài ra, theo phong thủy, sống trong căn nhà gần những địa điểm trên sẽ khiến gia chủ gặp nhiều vấn đề sức khỏe bởi do thế "thoái long", trái với âm dương.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.