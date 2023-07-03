Top 5 vật phẩm phong thủy gia chủ nào cũng nên tậu về nhà: Cầu bình an hạnh phúc, dư dả về tiền bạc, thu nạp thêm TÀI LỘC, chẳng mấy chốc mà GIÀU SỤ

Chọn vật phẩm phù hợp, đặt đúng vị trí sẽ thu hút cơ hội, may mắn đến cho gia chủ. Và ngược lại, nếu chọn vật phẩm không phù hợp với tuổi hay mệnh, đặt sai vị trí có thể mang đến điềm chẳng lành.

Vật phẩm phong thủy, hay ngày xưa còn được gọi là pháp khí. Đây là những món đồ vật mang các ý nghĩa nhất định như mang đến may mắn, tài lộc, tình duyên,... Những vật phẩm phong thuỷ này thường dùng như vật trang trí trong nhà.

Nằm trong tứ linh “long, lân, quy, phụng”, kỳ lân là linh vật truyền thuyết chứa đựng sức mạnh ghê gớm chuyên dùng để trừ sát khí, tà khí. Những bức tượng kỳ lân phong thủy đặt trên bàn làm việc không chỉ giúp bài trừ trở ngại tiền tài mà còn giúp phù trợ sức khỏe, làm cho việc kinh doanh được tăng trưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Lục bình

Lục bình là đồ thờ thường được thấy trong nhiều miếu, đình chùa. Nhưng ngày nay, lục bình cũng được dùng trong nhiều gia đình. Chúng được gọi chung là lục bình phong thủy. Việc trang trí bằng lục bình mang ý nghĩa may mắn, sung túc về tài lộc, sức khỏe,…

Lục bình được phân chia loại theo hình dáng bao gồm Lục bình, Bình củ tỏi, Bình phay nghệ thuật, Bình tì bà, Chum, Bình hồ lô, Lục bình trạm tứ quý.

Trong phong khách, lục bình được đặt ở 2 bên cạnh ti vi hoặc 2 bên hông của cửa chính là hợp lý nhất. Vị trí này sẽ tạo ra sinh khí cho phòng khách cũng như là của cả căn nhà. Gia chủ nên chọn hướng mặt vân đẹp ra ngoài, và thay đổi để tạo sự mới lạ.

Thế nhưng, khi đặt lục bình phong thủy, gia chủ cũng cần lưu ý không đặt chúng trong bếp, chọn bình có kích thước phải phù hợp theo chuẩn thước lỗ ban để đảm bảo không làm mất sự cân bằng về không gian.

Đá Thạch Anh tóc vàng

Sở dĩ có tên gọi là đá Thạch Anh tóc vàng là vì loại đá này thuộc họ Thạch Anh và bên trong có những đường màu vàng mảnh và nhiều như tóc. Thạch Anh tóc vàng không chỉ có vẻ ngoài nổi bật còn có nhiều công dụng trong lĩnh vực phong thủy.

Thạch Anh tóc vàng mang đến sức mạnh ý chí, ổn định tinh thần, giúp thúc đẩy các mối quan hệ tình cảm, gia đình và cả ngoài xã hội. Loại đá này còn mang đến may mắn trong sự nghiệp, đặc biệt là dân văn phòng, doanh nhân và những người làm công việc sáng tạo.

Ảnh minh họa: Internet

Cóc vàng

Đây là loại cóc liên quan đến tiền bạc, có thể tích lũy sự giàu có và là linh vật tốt nhất cho gia đình và kinh doanh. Truyền thuyết nói rằng nó có thể hút tiền về phía mình và tìm đến nơi có hương vị của tiền bạc. Nếu sau đuôi của vật phẩm cóc vàng chen chúc tiền thì nó ngụ ý sự giàu có sẽ tăng gấp đôi. Do đó, việc đặt một con cóc vàng trong nhà bạn cũng là một lựa chọn tốt cho phong thủy.

Ảnh minh họa: Internet

Ngựa phong thủy

Mỗi con vật, linh vật đều có riêng cho mình một sinh khí và một ý nghĩa tượng trưng riêng. Với ngựa đó là hình tượng của sự trung thành quả cảm, luôn biết cách trụ vững trước sóng gió, gian truân, và là biểu tượng của sự tiên bước về phía trước. Ngựa phong thủy để bàn làm việc có những ý nghĩa tâm linh nhất định mà người Á Đông sùng bái.

Hướng tốt để đặt ngựa phong thủy là hướng chính Nam. Hoặc theo tương quan ngũ hành, bạn có thể chọn hướng hợp với mệnh của mình để đặt ngựa . Điều đó sẽ giúp mệnh của bạn vượng khí hơn rất nhiều, mọi chuyện thuận lợi như ý, đỗ đạt cao và đường công danh rộng mở.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.