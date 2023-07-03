Top 5 vật phẩm phong thủy gia chủ nào cũng nên tậu về nhà: Cầu bình an hạnh phúc, dư dả về tiền bạc, thu nạp thêm TÀI LỘC, chẳng mấy chốc mà GIÀU SỤ

Nhà đẹp 03/07/2023 14:04

Theo phong thủy, đây là những vật phẩm tượng trưng cho may mắn, đặt trong nhà sớm muộn gì gia chủ cũng thành đại gia, phúc báo đầy nhà, làm gì cũng vạn sự như ý.

Vật phẩm phong thuỷ là gì?

Vật phẩm phong thủy, hay ngày xưa còn được gọi là pháp khí. Đây là những món đồ vật mang các ý nghĩa nhất định như mang đến may mắn, tài lộc, tình duyên,... Những vật phẩm phong thuỷ này thường dùng như vật trang trí trong nhà.

Chọn vật phẩm phù hợp, đặt đúng vị trí sẽ thu hút cơ hội, may mắn đến cho gia chủ. Và ngược lại, nếu chọn vật phẩm không phù hợp với tuổi hay mệnh, đặt sai vị trí có thể mang đến điềm chẳng lành.

Top 5 vật phẩm phong thủy gia chủ nào cũng nên tậu về nhà: Cầu bình an hạnh phúc, dư dả về tiền bạc, thu nạp thêm TÀI LỘC, chẳng mấy chốc mà GIÀU SỤ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vật phẩm phong thủy nên có trong nhà

Kỳ lân phong thủy

 

Nằm trong tứ linh “long, lân, quy, phụng”, kỳ lân là linh vật truyền thuyết chứa đựng sức mạnh ghê gớm chuyên dùng để trừ sát khí, tà khí. Những bức tượng kỳ lân phong thủy đặt trên bàn làm việc không chỉ giúp bài trừ trở ngại tiền tài mà còn giúp phù trợ sức khỏe, làm cho việc kinh doanh được tăng trưởng.

Top 5 vật phẩm phong thủy gia chủ nào cũng nên tậu về nhà: Cầu bình an hạnh phúc, dư dả về tiền bạc, thu nạp thêm TÀI LỘC, chẳng mấy chốc mà GIÀU SỤ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Lục bình

Lục bình là đồ thờ thường được thấy trong nhiều miếu, đình chùa. Nhưng ngày nay, lục bình cũng được dùng trong nhiều gia đình. Chúng được gọi chung là lục bình phong thủy. Việc trang trí bằng lục bình mang ý nghĩa may mắn, sung túc về tài lộc, sức khỏe,…

Lục bình được phân chia loại theo hình dáng bao gồm Lục bình, Bình củ tỏi, Bình phay nghệ thuật, Bình tì bà, Chum, Bình hồ lô, Lục bình trạm tứ quý.

Trong phong khách, lục bình được đặt ở 2 bên cạnh ti vi hoặc 2 bên hông của cửa chính là hợp lý nhất. Vị trí này sẽ tạo ra sinh khí cho phòng khách cũng như là của cả căn nhà. Gia chủ nên chọn hướng mặt vân đẹp ra ngoài, và thay đổi để tạo sự mới lạ.

Thế nhưng, khi đặt lục bình phong thủy, gia chủ cũng cần lưu ý không đặt chúng trong bếp, chọn bình có kích thước phải phù hợp theo chuẩn thước lỗ ban để đảm bảo không làm mất sự cân bằng về không gian.

Đá Thạch Anh tóc vàng

Sở dĩ có tên gọi là đá Thạch Anh tóc vàng là vì loại đá này thuộc họ Thạch Anh và bên trong có những đường màu vàng mảnh và nhiều như tóc. Thạch Anh tóc vàng không chỉ có vẻ ngoài nổi bật còn có nhiều công dụng trong lĩnh vực phong thủy.

Thạch Anh tóc vàng mang đến sức mạnh ý chí, ổn định tinh thần, giúp thúc đẩy các mối quan hệ tình cảm, gia đình và cả ngoài xã hội. Loại đá này còn mang đến may mắn trong sự nghiệp, đặc biệt là dân văn phòng, doanh nhân và những người làm công việc sáng tạo.

Top 5 vật phẩm phong thủy gia chủ nào cũng nên tậu về nhà: Cầu bình an hạnh phúc, dư dả về tiền bạc, thu nạp thêm TÀI LỘC, chẳng mấy chốc mà GIÀU SỤ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Cóc vàng

 

Đây là loại cóc liên quan đến tiền bạc, có thể tích lũy sự giàu có và là linh vật tốt nhất cho gia đình và kinh doanh. Truyền thuyết nói rằng nó có thể hút tiền về phía mình và tìm đến nơi có hương vị của tiền bạc. Nếu sau đuôi của vật phẩm cóc vàng chen chúc tiền thì nó ngụ ý sự giàu có sẽ tăng gấp đôi. Do đó, việc đặt một con cóc vàng trong nhà bạn cũng là một lựa chọn tốt cho phong thủy.

 

Top 5 vật phẩm phong thủy gia chủ nào cũng nên tậu về nhà: Cầu bình an hạnh phúc, dư dả về tiền bạc, thu nạp thêm TÀI LỘC, chẳng mấy chốc mà GIÀU SỤ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngựa phong thủy

Mỗi con vật, linh vật đều có riêng cho mình một sinh khí và một ý nghĩa tượng trưng riêng. Với ngựa đó là hình tượng của sự trung thành quả cảm, luôn biết cách trụ vững trước sóng gió, gian truân, và là biểu tượng của sự tiên bước về phía trước. Ngựa phong thủy để bàn làm việc có những ý nghĩa tâm linh nhất định mà người Á Đông sùng bái.

Hướng tốt để đặt ngựa phong thủy là hướng chính Nam. Hoặc theo tương quan ngũ hành, bạn có thể chọn hướng hợp với mệnh của mình để đặt ngựa . Điều đó sẽ giúp mệnh của bạn vượng khí hơn rất nhiều, mọi chuyện thuận lợi như ý, đỗ đạt cao và đường công danh rộng mở.

Top 5 vật phẩm phong thủy gia chủ nào cũng nên tậu về nhà: Cầu bình an hạnh phúc, dư dả về tiền bạc, thu nạp thêm TÀI LỘC, chẳng mấy chốc mà GIÀU SỤ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

4 món đồ cũ vứt đi cũng đồng nghĩa vứt luôn tài lộc và may mắn, coi chừng gặp toàn chuyện xui xẻo trong cuộc sống

4 món đồ cũ vứt đi cũng đồng nghĩa vứt luôn tài lộc và may mắn, coi chừng gặp toàn chuyện xui xẻo trong cuộc sống

Những đồ vật tượng trưng cho một phần may mắn trong nhà, gia chủ mà vứt đi coi chừng gặp xui xẻo liên miên, tiền bạc không cánh mày bay.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp phong thủy nhà ở vật phẩm phong thủy

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 1 giờ 21 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 2 giờ 21 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ