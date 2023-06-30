Tổ tiên dặn kỹ: Nhà có 4 con này bay vào thì gia chủ chuẩn bị đón may mắn, quý nhân đến mang tin vui, đừng dại mà đuổi đi!

Nhà đẹp 30/06/2023 16:09

Những con vật này mà bay vào nhà thì chính điềm báo cho gia chủ sắp gặp may mắn trong thời gian gần, chuẩn bị đón nhận những tin vui về tài chính hoặc nhân duyên.

Bướm bay vào nhà

Theo quan niệm của người xưa, bướm bay vào nhà là điềm lành. Gia chủ có thể gặp quý nhân phù trợ hoặc đón nhận tin vui tài lộc.

Nếu bướm có màu sắc tươi sáng bay vào nhà thì đó là dấu hiệu may mắn liên quan đến tình cảm, nhân duyên. Nếu bướm có màu xám hoặc đen bay vào nhà tức là gia chủ sắp đón quý nhân giúp đỡ trong con đường tài lộc, sự nghiệp.

Tổ tiên dặn kỹ: Nhà có 4 con này bay vào thì gia chủ chuẩn bị đón may mắn, quý nhân đến mang tin vui, đừng dại mà đuổi đi! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ong mật xây tổ

Ong mật thường làm tổ ở những nơi có môi trường tốt. Nếu như nó xây tổ trong nhà, điều này báo hiệu rằng vận khí của gia chủ chúng ta không tệ lắm, tài lộc như ý.

Phật gia cho rằng, nếu ong mật xây tổ trong nhà thì nghĩa là gia đình đó đã kết thiện duyên cùng với chúng. Những con ong đến để báo ân, tượng trưng cho hạnh phúc mỹ mãn, mùa màng bội thu và luôn gặp may mắn. Nếu bạn là một người kinh doanh, điều này cho thấy công việc của bạn sẽ thuận lợi, và cuộc sống gia đình cũng rất đầm ấm.

Tổ tiên dặn kỹ: Nhà có 4 con này bay vào thì gia chủ chuẩn bị đón may mắn, quý nhân đến mang tin vui, đừng dại mà đuổi đi! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dơi vào nhà mang an khang thịnh vượng

Trong phong thủy, dơi tượng trưng cho sự may mắn và an toàn, thu hút những điều như ý, luôn hạnh phúc và yên lành. Chính vì vậy mà ngày nay, nhiều người chọn những vật phẩm phong thủy có hình con dơi.

Trong gia đình, người ta sử dụng hình tượng con dơi trong phong thủy vì dơi đồng âm với chữ “phúc”. Hình tượng con vật này được khắc một con trên nhiều vật phẩm phong thủy với ý nghĩa đem lại may mắn, hai con với ý nghĩa phúc lành, may mắn, còn 5 con với ý nghĩa “ngũ phúc lâm môn”.

Ý nghĩa cụ thể của Ngũ phúc được giải thích theo quan niệm: Thứ nhất là trường thọ, thứ hai là phú quý, thứ ba là an khang, thứ tư vui với điều thiện ham với điều đức, thứ năm là hòa nhã trước sau.

Tổ tiên dặn kỹ: Nhà có 4 con này bay vào thì gia chủ chuẩn bị đón may mắn, quý nhân đến mang tin vui, đừng dại mà đuổi đi! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ý nghĩa đem lại sự may mắn, dơi cũng có tác dụng hóa giải sát khí. Ở những ngôi nhà có xà ngang, người ta có thể treo một con dơi phong thủy ở vị trí đó sẽ có tác dụng hóa giải những điều xấu, mang lại sự may mắn và khỏe mạnh cho mọi người.

Trong văn hóa Đông Nam Á, dơi là động vật biểu tượng của sự đại phúc và trường tồn. Với ý nghĩa như trên, dơi bay hay cư trú trong nhà được quan niệm là điềm lành mang lại cát lợi cho gia chủ.

Chim én 

Người xưa tin rằng, chim én bay vào nhà là khởi đầu cho những điều tốt lành, gia chủ sắp gặp may mắn.

Thời xưa, người ta cho rằng chim én thường đến làm tổ trong nhà của người giàu. Chính vì vậy mới lưu truyền quan niệm chim én xây tổ ở nhà ai, nhà đó đại phú đại quý.

Tổ tiên dặn kỹ: Nhà có 4 con này bay vào thì gia chủ chuẩn bị đón may mắn, quý nhân đến mang tin vui, đừng dại mà đuổi đi! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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