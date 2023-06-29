Bàn thờ có 3 điều này gia chủ trúng số đổi đời may mắn liên tục, 2 điềm tán lộc của cải trôi sông

Nhà đẹp 29/06/2023 09:41

Nếu trong nhà bạn xuất hiện 3 dấu hiệu đầu tiên vận may kéo tới liên tục, 2 dấu hiệu cẩn trọng tai ương bủa vây.

 

1. Ba dấu hiệu may mắn trên bàn thờ

Bướm bay vào nhà đậu trên bàn thờ

Nếu một ngày bạn thấy một con bướm bay vào nhà rồi đậu trên bàn thờ của nhà bạn, theo phong thủy, đây chính là dấu hiệu cực kỳ may mắn.

Bởi trong phong thủy thì bướm là một loài tượng trưng cho Thần Tài may mắn. Còn theo như quan niệm của ông bà ta ngày xưa thì bươm bướm được xem là biểu tượng của may mắn. Chính vì vậy, khi nhìn thấy con bướm bạn đừng làm hại nó mà hãy để nó tự nhiên đến rồi đi nhé!

Bàn thờ có 3 điều này gia chủ trúng số đổi đời may mắn liên tục, 2 điềm tán lộc của cải trôi sông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây cối trên bàn thờ nảy lộc đâm chồi

Nếu như trên bàn thờ của nhà bạn có trồng cây phát lộc, hoặc một loại cây phong thủy mang ý nghĩa may mắn.

Nếu như trên bàn thờ của nhà bạn có trồng cây phát lộc, hoặc một loại cây phong thủy mang ý nghĩa may mắn. Sau bao nhiêu ngày đột nhiên chúng đâm chồi nảy lộc, hoặc đơm hoa thì đó chính là dấu hiệu cực kỳ may mắn.

Trong thời gian tới, trong nhà bạn sẽ có tin vui hoặc là về đường tình duyên. Hoặc là về đường công danh tài lộc, cuộc sống vô cùng viên mãn, hạnh phúc. Bởi người xưa thường nối cây cối cũng có linh hồn chỉ ở những nơi đất lành chúng mới có thể sinh sôi nảy nở cho ra nhưng bông hoa thơm, trái ngọt mà thôi. Chính vì vậy, chắc chắn trong thời gian tới nhà bạn sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể, cuộc sống vô cùng rực rỡ.

Bát hương uốn vòm thành từ búi to

Nếu như sau mỗi lần bạn thắp hương mà tàn hương không rụng đi mà uốn vòng lại thành từng chùm từng chùm, tạo thành một bát hương lớn. Thì điều này báo hiệu điều may mắn sẽ tới với gia đình bạn trong thời gian tới.

Bàn thờ có 3 điều này gia chủ trúng số đổi đời may mắn liên tục, 2 điềm tán lộc của cải trôi sông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

2. Hai dấu hiệu trong nhà tán lộc, tiền bạc trôi sống

Cửa nhà bị hỏng hóc phát ra tiếng kêu cót két

Cửa chính của ngôi nhà có ý nghĩa rất lớn trong phong thủy. Bởi nó chính là nơi đón Thần Tài ghé thăm, nếu như cửa chính bị hỏng hóc hoặc phát ra tiết kêu cót két thì bạn nên tìm cách sửa chữa. Nếu không điều này sẽ ảnh hưởng tới đường tài lộc của gia đình bạn, khiến cho cuộc sống bị trì trệ khó lòng hanh thông thuận lợi như mong đợi.

Mặt trước của ban thờ bị trễ xuống

Về mặt tâm linh, bàn thờ tổ tiên là yếu tố không thể thiếu trong mỗi gia đình. Khi mua bàn thờ, cần chọn loại bằng phẳng, chắc chắn, không có quá nhiều chi tiết rườm rà hay đường cong uốn lượn.

Loại bàn thờ không chắc chắn, nhiều chi tiết vụn vặt rất dễ bị sập sệ, trễ dần xuống đất, đặc biệt là phần mặt trước của ban thờ. Mặt trước của ban thờ bị trễ xuống là dấu hiệu xui xẻo trong phong thủy. Lúc này bạn nên đề cao cảnh giác trước vận xui xẻo về tiền bạc sắp xảy ra. Hãy giữ chặt túi tiền của mình, đừng liều lĩnh đầu tư, tránh bị tổn hao về tài chính.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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