4 món đồ cũ vứt đi cũng đồng nghĩa vứt luôn tài lộc và may mắn, coi chừng gặp toàn chuyện xui xẻo trong cuộc sống

Nhiều người thường nghĩ rằng nếu không dùng thì vứt bỏ, hoặc mang cho bạn bè của mình kể cả tượng thần tài, hoặc tượng thần phật…

Tượng Phật, tượng Thần Tài là những đồ vật linh thiêng, rất quan trọng nhất là đối với những gia đình theo đạo Phật.

Ngoài ra, việc bạn vứt bỏ tượng Thần Tài chẳng khác nào ném bỏ đi sự may mắn của gia đình mình. Chính vì vậy, dù không thích bạn cũng đừng bao giờ nếm bỏ.

Tuy nhiên, theo phong thủy thì điều này vô cùng kiêng kỵ, bởi theo quan niệm phong thủy thì Thần Tài không phải vật đem cho hoặc đem vứt.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh người

Ảnh sẽ mang một phần hồn phách của người bên trong, do đó nếu thẳng tay vứt bỏ ảnh người vào thùng rác, bạn không chỉ dễ gặp xui xẻo, tinh thần có thể bị sa sút mà đồng thời mối quan hệ với mọi người xung quanh cũng xấu đi. Thay vào đó, đối với những tấm ảnh cũ, bạn chỉ nên gói lại và cất vào một góc kín đáo.

Ví tiền

Ví tượng trưng cho tiền bạc, của cải, bạn tuyệt đối không nên vứt bừa bãi ví tiền vô thùng rác dù món đồ đã cũ hay hư hỏng thế nào. Thay vào đó, bạn có thể bọc chiếc ví ấy bằng một túi riêng, sau đó chôn vùi dưới đất vào ngày mưa nhằm tránh gặp làm vượng khí tài lộc bị suy giảm.

Ảnh minh họa: Internet

Quần áo

Cũng như ví tiền, quần áo là vật gắn bó với người dùng, dùng để che chắn cơ thể và làm đẹp. Nếu đem vứt chúng bừa bãi chính là tự vứt bỏ bản thân, từ đó dễ gặp xui xẻo.

Hơn nữa, vứt quần áo vào thùng rác sẽ làm tăng lượng chất thải, gây ô nhiễm môi trường.

Do đó, bạn không nên vứt quần áo cũ mà hãy phân loại chúng rồi đêm quyên góp cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.