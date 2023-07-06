Các giống cây họ cọ có thể trồng trong nhà như cây cau vàng (areca palm), cây cọ lá tre (bamboo palm), cây chà là lùn (dwarf date palm),...

Cây cọ cảnh hay cọ kiểng thuộc họ nhà cau nhưng lại không quá cao chỉ khoảng từ 50cm đến 2m, thích nghi với điều kiện khí hậu mát mẻ và được trồng phổ biến trong sân vườn của các gia đình. Có rất nhiều loại khác nhau như cây cọ ta, cọ lá tre, cọ mỹ, cau đỏ, cau tứ quý...

Ngoài ra, loại cây cảnh này cũng không ưa ánh sáng, rất thích hợp để trồng trong nhà, phòng kín, thường có hiện tượng ẩm mốc trong mùa nồm.

Những lá cọ ngửa ra ngoài tạo dáng giống như những bàn tay to hứng lộc, cho nên cây cọ cảnh được xem như đem lại nhiều tài lộc cho gia chủ. Vì cây có màu sắc tươi sáng, dáng thẳng đứng và cứng cỏi nên cây cọ cảnh còn có tác dụng tránh tà, xua đuổi tà quỷ và những khí xấu.

Dáng cọ đẹp, hướng ra xung quanh còn giúp thu hút vượng khí cho căn nhà, đem đến sự may mắn, hy vọng và điềm mừng, tán cọ rộng làm người ta có cảm giác khoáng đạt, giúp thăng tiến trong công việc và cuộc sống.

Cây cọ cảnh trong phong thủy thì mang nhiều điềm lành - Ảnh minh họa: Internet

Cây cọ cảnh trong phong thủy thì mang nhiều điềm lành, lá cây cọ cảnh to, xanh mượt và tán xòe rộng hình tròn mang ý nghĩa thể hiện sự tròn trịa, đủ đầy. Vì cây cảnh có màu sắc tươi sáng, dáng thẳng đứng và cứng cỏi nên cây cọ cảnh còn có tác dụng tránh tà, xua đuổi tà quỷ và những khí xấu.

2. Đặc điểm, phân loại cây cọ cảnh

Cọ cảnh không chỉ là loài cây có vẻ đẹp mảnh mai bắt mắt mà còn là sự lựa chọn tuyệt vời trong thời tiết nồm ẩm của miền Bắc. Lá cọ có khả năng hấp thụ độ ẩm tốt, giúp ngăn ngừa nấm mốc và làm sạch không khí một cách hiệu quả. Mùa nồm ẩm ướt mà trưng cây cọ cảnh, đảm bảo không gian sống của bạn sẽ trở nên thông thoáng mát mẻ hơn. Chăm sóc cọ cảnh khá đơn giản, vì không ưa sáng nên bạn chỉ cần đặt trong nhà và tưới nước đều đặn là cây sẽ luôn tươi xanh và thể phát triển tốt.

Cọ cảnh không chỉ là loài cây có vẻ đẹp mảnh mai bắt mắt mà còn là sự lựa chọn tuyệt vời trong thời tiết nồm ẩm của miền Bắc - Ảnh minh họa: Internet

Lá cây cọ cảnh có màu xanh hoặc xanh đậm, mép lá cọ cảnh có hình răng cưa, bề mặt xếp thành nếp và có gân hình chân vịt, cuốn lá thì thon dài, cứng, có gai nhọn mọc dọc.

Cây cọ cảnh khi nhỏ là cây ưa bóng râm nhưng khi lớn thì lại là cây ưa sáng, cây có hoa đơn tính mọc cùng gốc, hoa cọ đực thì nằm phía trên có hình trụ dài, màu nâu đỏ còn hoa cái thì nằm dưới, màu xanh và có hình cầu, quả của cây cọ cảnh có màu xanh lục và cũng hình cầu.

Các cây họ cọ là một lựa chọn tuyệt vời để giúp kiểm soát độ ẩm và ngăn ngừa nấm mốc, đặc biệt là trong phòng tắm. Loài cây này sẽ hấp thụ độ ẩm qua lá của chúng.