3 mẹo vặt đuổi chuột đơn giản, hiệu quả cao mà lại cực kỳ an toàn cho gia đình

Nhà đẹp 14/08/2022 08:52

Không cần phải sử dụng những chất độc hại mà bạn vẫn có thể đuổi chuột nhanh chóng và hiệu quả bằng 3 cách này.

Đuổi chuột bằng bột mì và baking soda

Đây là hai nguyên liệu phổ biến, thường xuyên xuất hiện trong nhà bếp. Baking soda còn được gọi là bột nở hoặc thuốc muối, được dùng trong nấu ăn và làm chất tẩy rửa trong gia đình.

Để đuổi chuột, bạn cần chuẩn bị một cốc bột baking soda, 1 cốc bột mì, 1 chút đường hoặc bột cacao.

Trộn tất cả các nguyên liệu trên với nhau rồi để vào một chiếc đĩa hoặt bát. Đặt bát/đĩa bột ở nơi chuột hay chạy qua. Đường hoặc bột cacao sẽ thu hút lũ chuột tới ăn hỗn hợp này.

Muối natri bicarbonate (NaHCO3) trong baking soda sẽ phản ứng với axit trong dạ dày của chuột và tạo ra khí CO2.

Do chuột không có cơ chế tự thoát khí này ra ngoài nên nó sẽ tích tụ lại trong cơ thể và khiến các cơ quan khác bị tắc nghẽn hoặc vỡ nát. Khi đó, lũ chuột sẽ không thể sống sót.

Đuổi chuột bằng quế thơm

3 mẹo vặt đuổi chuột đơn giản, hiệu quả cao mà lại cực kỳ an toàn cho gia đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị một ít quế thơm, để vào mọi vị trí trong nhà, kể cả những nơi chứa nhiều đồ như nhà bếp, chuột sẽ không dám tiến lại gần. Bởi quế có mùi thơm rất mạnh, gia chủ không cần tồn quá nhiều công sức vẫn có thể khiến cả chuột, gián, bọ…hay thậm chí là cả ruồi, mỗi cũng tránh xa căn bếp.

Những cách đuổi chuột trên vô cùng hiệu quả, dễ thực hiện, lại vô cùng an toàn, không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của các thành viên trong gia đình cũng như môi trường sống xung quanh.

Bột ớt

Bột ớt sẽ đẩy lùi chuột ra khỏi nhà bạn. Đặc tính vị giác quá mạnh của bột ớt sẽ khiến những con chuột phải bỏ chạy (con người nhiều lúc còn phải “bỏ chạy” vì ớt cay cơ mà). Nếu chuột ăn phải bột ớt, chúng sẽ bị tổn thương và không bao giờ dám quay lại nữa.

3 mẹo vặt đuổi chuột đơn giản, hiệu quả cao mà lại cực kỳ an toàn cho gia đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể chế ra nước xịt bằng bột ớt rồi phun quanh nhà để đuổi chuột với nguyên liệu vô cùng đơn giản gồm vài giọt nước rửa bát, 1 thìa dầu thực vật và 1 hoặc 2 thìa bột ớt.

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