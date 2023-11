TP.Tân An xuất hiện Cầu Vàng cảnh quan - Điểm check in ấn tượng

Là một trong những tiện ích độc đáo của Khu đô thị La Villa Green City do Trần Anh Group phát triển, với mong muốn phát triển đô thị mỹ quan cho khu vực, đơn vị này đã đưa ra ý tưởng

Theo chia sẻ của đại diện Trần Anh Group, công viên ven sông của dự án được chia làm 3 hạng mục xây dựng: Cây Garden Bay với hệ mái trang trí nhỏ và hệ mái trang trí lớn đã được hoàn thành, nằm giữa công viên ven sông và là trung tâm của hướng cổng chính vào dự án, bao quanh Garden Bay là những ánh sáng điện rực rỡ sắc màu với ý nghĩa mang đến nguồn năng lượng mạnh mẽ. Ngoài ra, Cầu Vàng dạo bộ là “dải lụa vàng” giúp nâng nhịp phồn hoa của TP.Tân An, nơi giao thoa giữa con người và tự nhiên, điểm tô cho dòng sông Vàm Cỏ Tây một nét mới mẻ.

Cầu Vàng về đêm tại khu đô thị Lavilla Green City đang được đánh giá là địa điểm check – in mới lạ tại tỉnh Long An (Nguồn: Địa điểm Long An)

Khu đô thị La Villa Green City không chỉ được biết đến là khu đô thị hiện hữu với nhiều tiện ích nổi trội như: Sân tennis, sân bóng đá mini phục vụ cho hàng ngàn cư dân tại TP.Tân An; hồ bơi tràn bờ, công viên nội khu rộng lớn, quảng trường nhạc nước tráng lệ… mà nơi đây còn là khu đô thị được xây dựng đồng bộ đã có cư dân sinh sống.

Tọa lạc ngay trung tâm TP.Tân An, đối diện Trung tâm phục vụ hành chính tỉnh Long An, dự án như trở thành biểu tượng mới của thành phố. Với mật độ xây dựng chỉ 44%, khu đô thị được đan xen nhiều mảng xanh đem đến môi trường trong lành cho cư dân sinh sống.

Dù nằm trong thành phố trẻ sôi động, nhưng La Villa Green City lại không ồn ào, mang vẻ đẹp sang trọng nhưng bình dị.

Khu đô thị La Villa Green City về đêm rực rỡ ánh đèn

Việc sở hữu 2 mặt tiền đường quốc lộ 1A và đường Hùng Vương nối dài, nơi đây là một trong những tâm điểm cho các loại hình kinh doanh mới. Dạo quanh tuyến đường Hùng Vương nối dài vào lúc xế chiều, những quán trà chanh, trà sữa hay quán ăn vặt lề đường đã sáng đèn, người dân nô nức xếp hàng để chọn được cho mình những chỗ ngồi đẹp nhất.

Còn ngay trong khuôn viên khu đô thị, quán cà phê cũng đã hiện hữu, tạo nên điểm giao lưu gặp gỡ của nhiều người và chính những cư dân đang sinh sống tại đây.

Hiện chỉ từ 3,9 tỷ đồng, khách hàng đã sở hữu ngay căn nhà phố sang trọng tại khu đô thị cùng cơ hội trúng “xế xịn” – 01 chiếc Honda City trị giá hơn 700 triệu đồng cùng nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt từ Trần Anh Group sẽ giúp nhà đầu tư tiết kiệm một khoản đầu tư ban đầu cho mình nhưng thừa hưởng chốn an cư hiện đại.