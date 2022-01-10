Cổ phiếu ODE tăng trần trong ngày đầu tiên giao dịch

Nhà đất 10/01/2022 07:35

Hôm nay (10/01/2022), 10 triệu cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (ODE Group) với mã chứng khoán ODE đã chính thức được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Giá tham chiếu ngày đầu tiên giao dịch là 36.000 đồng/cp, tương đương giá trị vốn hóa chào sàn đạt 360 tỷ đồng.

Cổ phiếu ODE tăng trần trong ngày đầu tiên giao dịch - Ảnh 1

Theo đó, với giá chào sàn là 36.000 đồng/cp, kết thúc phiên sáng, cổ phiếu ODE tăng với biên độ gần 40% lên 50.400 đồng/cp, thu hút sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư. Tại mức giá này, vốn hóa thị trường của ODE Group đạt 504 tỷ đồng, tương đương hơn 22 triệu USD.

Tập đoàn ODE thành lập vào năm 2016, hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực Truyền thông, Giải trí, Truyền hình trực tuyến, Tổ chức sự kiện… với sự chú trọng đặc biệt trong chiến lược phát triển nội dung số. Đến nay, quy mô vốn điều lệ của ODE Group là 100 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn ODE lần lượt là 100,6 và 9,3 tỷ đồng, tương ứng đạt 80,5% và 74,7% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2021. Tính tại thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của Tập đoàn đạt hơn 134 tỷ đồng. Sang năm 2022, kế hoạch doanh thu của ODE Group tiếp tục tăng 30%, đồng thời lợi nhuận sau thuế tăng 27,04% so với kế hoạch năm 2021.

Cổ phiếu ODE tăng trần trong ngày đầu tiên giao dịch - Ảnh 2

Được biết đến trên thị trường với vai trò đồng hành cùng các chiến lược thương hiệu và “tổng thầu” của toàn bộ các chiến dịch PR - Marketing của các Tập đoàn Bất động sản, Tài chính, Công nghệ hàng đầu Việt Nam hiện nay như Sunshine Group, Sunshine Homes, KSFinance Group, Unicloud Group… thế mạnh cạnh tranh lớn nhất của ODE Group là năng lực kiến thiết nội dung được bổ trợ bởi các nền tảng công nghệ đòn bẩy, mang lại hiệu quả khai thác tối ưu cùng khả năng triển khai thần tốc, tạo giá trị gia tăng vượt trội cho đối tác và hệ thống khách hàng.

Đặc biệt, 2022 được coi là “năm bản lề” của ODE Group, khi Tập đoàn này trong công bố thông tin mới đây, cho thấy sẽ có thêm một bước chuyển mới sang lĩnh vực cho thuê bất động sản, hợp tác quản lý vận hành khách sạn và các khu resort, phân phối hàng hiệu,đồng thời cũng sẽ “dấn” sâu hơn vào thế giới giải trí số, với một số dự án quy mô sẽ công bố trong thời gian gian gần nhất.

Từ khóa:   bất động sản nhà đất nhà đẹp

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