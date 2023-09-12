Món ăn healthy: Bắp cải cuốn thịt mềm ngon, không dầu mỡ cả nhà thích mê

Nấu gì hôm nay 12/09/2023 09:54

Thực hiện món này chưa tới 5 phút nữa, rất phù hợp dành cho những con người bận rộn mà vẫn muốn ăn healthy thì đây là chân ái rồi.

Cải bắp cung cấp lượng calo thấp. Tuy nhiên loại thực phẩm này chứa hàm lượng khoáng chất và vitamin dồi dào.

Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, việc tăng cường tiêu thụ thực phẩm có nguồn gốc thực vật như bắp cải làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, béo phì, bệnh tim và tỷ lệ tử vong chung. Nó cũng có thể giúp xây dựng làn da khỏe mạnh, tăng cường năng lượng và giảm trọng lượng tổng thể.

Món ăn healthy: Bắp cải cuốn thịt mềm ngon, không dầu mỡ cả nhà thích mê - Ảnh 1
Cải bắp cung cấp lượng calo thấp. Tuy nhiên loại thực phẩm này chứa hàm lượng khoáng chất và vitamin dồi dào. Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

1 cây bắp cải to

400 gr nạc vai xay

3 quả cà chua chín

3 củ hành khô

1 nhánh gừng nhỏ

1 bó hành hoa (chọn lá hành dài)

Gia vị: Mắm, muối, hạt nêm, hạt tiêu

Dầu ăn hoặc mỡ hành.

Món ăn healthy: Bắp cải cuốn thịt mềm ngon, không dầu mỡ cả nhà thích mê - Ảnh 2
Nguyên liệu bắp cải cuốn thịt vô cùng đơn giản. Ảnh minh họa: Internet

Cách làm:

Dùng dao nhỏ, nhọn khoét bỏ lõi cứng bắp cải, cho vào nồi nước sôi cùng chút muối hạt, vài lát gừng, chần 3 - 4 phút, vớt ra ngâm nước lạnh, tách lấy lá.

Hành khô băm nhỏ, hành lá phần còn lại thái nhỏ. Cho thịt nạc vai xay vào tô, thêm hành lá thái nhỏ, 1/2 hành khô băm nhỏ cùng 2 thìa cà phê nước mắm, 1 thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa cà phê hạt tiêu, 1 thìa canh dầu ăn hoặc dầu hành, trộn đều.

Cà chua khía hình chữ thập, cho vào nước sôi trụng 1-2 phút, tách bỏ vỏ, băm nhuyễn.

Gói bắp cải cuốn thịt

Món ăn healthy: Bắp cải cuốn thịt mềm ngon, không dầu mỡ cả nhà thích mê - Ảnh 3
Bắp cải mềm ngọt, thịt đậm đà, cà chua sánh đỏ quyện lại tạo nên món ăn bổ dưỡng.

Trải từng lá bắp cải lên mặt phẳng, múc nhân thịt cho vào giữa, rồi gập và cuốn như cuốn nem rán, cuối cùng dùng hành lá chần buộc lại. Làm lần lượt cho tới hết.

Cho bắp cải vào nồi hấp khoảng 15-20 phút cho chín. Hoặc bạn có thể đem chiên (rán), hoặc bỏ vào lò nướng như cách của người Pháp. Gắp ra để riêng.

Phi thơm số hành khô băm nhỏ còn lại, cho cà chua vào, thêm chút mắm muối cho nhanh mềm.

Cho bắp cải vào sốt cà chua, đun lửa nhỏ vừa cho tới khi sốt sánh lại, quyện đều các mặt bắp cải là được. Nêm nếm lại mắm, muối, hạt nêm theo khẩu vị. Tắt bếp, múc ra rắc hạt tiêu, hành lá và ăn nóng cùng cơm trắng rất ngon.

Chúc các bạn thành công!

Bắp cải rất giàu vitamin C và vitamin E. Ăn nhiều bắp cải có tác dụng chăm sóc và làm đẹp da rất tốt.

Bắp cải là một loại thực phẩm ít chất béo và ít calo, hàm lượng nước cao và hàm lượng chất xơ phong phú. Ăn bắp cải có thể tăng tốc độ trao đổi chất, ngăn ngừa táo bón và tích tụ mỡ dưới da, và là một thực phẩm giảm cân.

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