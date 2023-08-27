Cách xên nhân đậu xanh làm nhân bánh trung thu: Ngon "nhức nách" lại không bị cháy

Để cho nhân bánh không bị cháy, thay vì sên nhân trực tiếp trên lửa, các bạn cũng có thể nấu một nồi nước sôi, cho hỗn hợp vào thau inox và đặt lên trên nồi nước sôi để sên nhân. Khi làm cách này, mọi người sẽ giảm được tình trạng nhân bị khét do quá lửa nhé.

Nguyên liệu:

- 500gr đậu xanh cà

- 225gr dầu ăn

- 3 gr muối

- 500 gr đường cát

- 55gr bột bánh dẻo sanh ký

- 80gr đường bắp.



Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:



Đậu xanh rửa sạch ngâm với nước nóng từ 2-3h hoặc ngâm nước lạnh qua đêm.



Cho vào nồi nấu cho đến khi đậu chín.



Dùng máy xay sinh tố hoặc máy xay cầm tay xay nhuyễn hỗn hợp với đường. Nhớ là phải xay mịn sau đó ray lại hỗn hợp cho mịn.



Cho hỗn hợp ra chảo chống dính và sên cho hỗn hợp sệt lại



Khi hỗn hợp bắt đầu sệt lại cho dầu ăn từ từ vào và khoáy, đảo liên tục cho đến khi sờ vào hỗn hợp không dính tay rồi cho bột bánh dẽo vào trộn đều.



Đợi hỗn hợp nguội, cho ra khay, vò từng viên tròn theo trọng lượng bánh.



Nếu bánh 150gr, nhân bánh 90gr.



Nếu bánh 200gr, Nhân bánh 120gr

Ảnh minh họa: Internet

Nướng bánh nhân ngọt:

Bật lò trước 10-15 phút nhiệt độ từ 180-200 độ C, tuỳ vào khoang lò lớn hay nhỏ.

Sau khi ấn bánh và cho vào khay, nướng từ 10-15 phút hoặc nướng cho đến khi bánh chuyển sang màu vàng nhạt.

Lấy bánh ra xịt nước và để nguội từ 10-15 phút, quét một lớp trứng mỏng và tiếp tục nướng cho đến khi bánh chính.

Nhiều bạn hay nướng bánh bị non hoặc chưa chín, sẽ dẫn đến bánh không bảo quản được lâu. để nhận biết bánh chín, phần bột sẽ không còn bị trong nhé. Hãy kiểm tra phần đế bánh và thân bánh, nếu phần bột còn trong, tiếp tục nướng và dùng giấy nến che mặt bánh để hạn chế bánh bị cháy.

Chúc mọi người thành công.

Nguồn: Eric Nguyen