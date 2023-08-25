Cách làm tóp mỡ da giòn, vàng rộm thơm ngon lại không bị hôi mùi dầu

Tóp mỡ có màu vàng đẹp mắt, ăn vào giòn giòn, có bị béo béo của tóp mỡ và vị mặn mặn của muối. Cùng vào bếp làm ngay món ngon để cả nhà thưởng thức nhé.
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Cách chọn mua mỡ heo
Chọn phần mỡ lưng để có được phần mỡ ngon và đẹp, mỡ càng trắng, càng thẳng, càng dày càng ngon.
Mỡ mua về, rửa, sau đó luộc lên, rồi rửa sạch tiếp qua 2 - 3 nước mới thái miếng nhỏ vừa ăn.
Sau đó cho lên bếp, liên tục đảo đều thời gian đầu, quay sang lột tỏi xay tỏi. Lúc mà vớt ra, cho tỏi xay vào thì phần mỡ đó thơm mà còn để được lâu.
Cách làm tóp mỡ
Công thức pha nước sốt:
1 muỗng mật ong + 1/2 muỗng nước mắm sau đó đun trên bếp cho hỗn hợp keo lại. Sau đó cho hỗn hợp tóp mỡ, tỏi phi vào lắc đều là xong thành phẩm.
Chúc các bạn thành công.
Nguồn: FB Nguyễn Thị Hồng Ngát
Tóp mỡ là thực phẩm chiên rán, trong quá trình chiên rán cũng sẽ sinh ra chất gây ung thư có tên là “benzopyrene”. Những người thường xuyên ăn tóp mỡ cũng sẽ làm tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư thực quản, ung thư dạ dày.
Lời khuyên: Người béo phì, người già, bệnh nhân mắc các bệnh tim mạch, mạch máu não không nên ăn, thông thường chúng ta nên chú ý lượng phù hợp thay vì ăn nhiều.