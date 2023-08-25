Cách làm tóp mỡ da giòn, vàng rộm thơm ngon lại không bị hôi mùi dầu

Nấu gì hôm nay 25/08/2023 00:00

Tóp mỡ có màu vàng đẹp mắt, ăn vào giòn giòn, có bị béo béo của tóp mỡ và vị mặn mặn của muối. Cùng vào bếp làm ngay món ngon để cả nhà thưởng thức nhé.

Cách chọn mua mỡ heo

Chọn phần mỡ lưng để có được phần mỡ ngon và đẹp, mỡ càng trắng, càng thẳng, càng dày càng ngon.

Mỡ mua về, rửa, sau đó luộc lên, rồi rửa sạch tiếp qua 2 - 3 nước mới thái miếng nhỏ vừa ăn.

Sau đó cho lên bếp, liên tục đảo đều thời gian đầu, quay sang lột tỏi xay tỏi. Lúc mà vớt ra, cho tỏi xay vào thì phần mỡ đó thơm mà còn để được lâu.

Cách làm tóp mỡ

Cách làm tóp mỡ da giòn, vàng rộm thơm ngon lại không bị hôi mùi dầu - Ảnh 1
Bước 1: Mỡ lưng mua về luộc sơ và rửa sạch
Cách làm tóp mỡ da giòn, vàng rộm thơm ngon lại không bị hôi mùi dầu - Ảnh 2
Bước 2: Đầu tiên cắt miếng dài rồi cắt vuông
Cách làm tóp mỡ da giòn, vàng rộm thơm ngon lại không bị hôi mùi dầu - Ảnh 3
Bước 3: Sau đó cho lên chảo nhớ đảo đều tay nhé 
Cách làm tóp mỡ da giòn, vàng rộm thơm ngon lại không bị hôi mùi dầu - Ảnh 4
Bước 4: Phi tỏi. 

Công thức pha nước sốt:

1 muỗng mật ong + 1/2 muỗng nước mắm sau đó đun trên bếp cho hỗn hợp keo lại. Sau đó cho hỗn hợp tóp mỡ, tỏi phi vào lắc đều là xong thành phẩm.

Cách làm tóp mỡ da giòn, vàng rộm thơm ngon lại không bị hôi mùi dầu - Ảnh 5
Tóp mỡ thành phẩm đã hoà quyện với nước sốt
Cách làm tóp mỡ da giòn, vàng rộm thơm ngon lại không bị hôi mùi dầu - Ảnh 6
Rất ngon và bắt mắt phải không nào.

 Chúc các bạn thành công.

Nguồn: FB Nguyễn Thị Hồng Ngát

Tóp mỡ là thực phẩm chiên rán, trong quá trình chiên rán cũng sẽ sinh ra chất gây ung thư có tên là “benzopyrene”. Những người thường xuyên ăn tóp mỡ cũng sẽ làm tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư thực quản, ung thư dạ dày.

Lời khuyên: Người béo phì, người già, bệnh nhân mắc các bệnh tim mạch, mạch máu não không nên ăn, thông thường chúng ta nên chú ý lượng phù hợp thay vì ăn nhiều.

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