Mách chị em cách làm mứt từ cùi dưa hấu ăn mãi không ngán trong những ngày Tết

Nấu gì hôm nay 18/01/2018 20:06

Bạn đã quá ngán những món mứt quen thuộc như mứt dừa, mứt bí...? Vậy tại sao chị em không vào bếp và bắt tay làm thử mứt cùi dưa hấu giải ngán cho những ngày Tết sắp tới?

Bạn đừng vội bỏ vỏ dưa hấu đi vì phần cùi trắng của chúng có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon và bổ dưỡng.

Đặc biệt vào những ngày Tết sắp đến, bạn có thể khiến người thân và bạn bè vô cùng thích thú với món mứt làm từ cùi dưa hấu độc đáo, lạ miệng này!

Những cách làm mứt từ cùi dưa hấu đơn giản

Cách 1

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Vỏ dưa hấu: 1kg

- Ruột dưa hấu: 200g

- Siro màu đỏ: 100ml

- Đường: 200g

- Muối: 1 muỗng cà phê

Thực hiện:

Bước 1: Vỏ dưa hấu cắt bỏ lớp xanh bên ngoài, giữ lại phần cùi trắng. Cắt phần cùi dưa hấu thành những miếng thon dài bằng ngón tay út.

Mách chị em cách làm mứt từ cùi dưa hấu ăn mãi không ngán trong những ngày Tết - Ảnh 1
Cắt cùi dưa hấu thành những miếng dài vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Hòa tan muỗng cà phê muối vào một thau nước sạch rồi cho cùi dưa hấu vào ngâm trong vòng 5 phút rồi vớt ra, để ráo.

Bước 3: Bạn ướp đường vào phần cùi dưa hấu ở trên khoảng 30 phút cho thấm. Lưu ý: Trong lúc ướp, các chị em nên đảo thường xuyên để cùi dưa hấu ngấm đều gia vị.

Bước 4: Xay ruột dưa hấu lấy nước rồi pha với siro đỏ sau đó đổ hỗn hợp vừa trộn vào phần cùi dưa hấu ở trên.

Bước 5: Trộn đều tất cả và ngâm ít nhất 3 tiếng để phần cùi dưa hấu thấm đều màu.

Bước 6: Sau đó, bạn cho tất cả vào chảo có đế dày để bắt đầu sên mứt. Khi hỗn hợp mứt sôi, bạn vặn lửa nhỏ nhất đến khi gần cạn thì để lửa to và liên tục đảo để cho đường kết tinh cũng như bám vào từng miếng mứt.

Mách chị em cách làm mứt từ cùi dưa hấu ăn mãi không ngán trong những ngày Tết - Ảnh 2

Bước 7: Cuối cùng, bạn đợi mứt cùi dưa hấu nguội là có thể bỏ vào túi hoặc hộp kín để bảo quản và ăn dần.

Mách chị em cách làm mứt từ cùi dưa hấu ăn mãi không ngán trong những ngày Tết - Ảnh 3
Mứt cùi dưa hấu giòn giòn và có vị ngọt thanh rất thích hợp để nhâm nhi cùng với trà nóng trong những buổi sum họp ngày Tết - Ảnh: Internet

Cách 2

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Nước vôi trong: 1,5l

- Vỏ dưa hấu: 1kg

- Đường: 500g

- Sữa tươi: 300ml

Thực hiện:

Bước 1: Cắt bỏ phần xanh của vỏ dưa hấu, sau đó rửa sạch.

Bước 2: Cắt phần cùi dưa hấu thành các miếng dài, mỏng vừa ăn rồi ngâm vào nước vôi trong khoảng 2 tiếng. Sau đó, bạn vớt ra và rửa lại nhiều lần cho sạch rồi để ráo.

Mách chị em cách làm mứt từ cùi dưa hấu ăn mãi không ngán trong những ngày Tết - Ảnh 4
Ngâm cùi dưa hấu với nước vôi trong sẽ giúp món mứt giòn ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Cho đường và sữa tươi vào chảo không dính khuấy đều cho đến khi sôi thì bỏ cùi dưa hấu vào đảo trong vòng 10 phút.

Bước 4: Khi nước hơi cạn, bạn hạ lửa ở mức thấp nhất và tiếp tục đảo đều tay cho đến khi đường kết tinh và bám vào từng miếng cùi dưa hấu thì tắt bếp.

Mách chị em cách làm mứt từ cùi dưa hấu ăn mãi không ngán trong những ngày Tết - Ảnh 5
Món mứt cùi dưa hấu thơm ngon dành cho ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Cuối cùng, chờ mứt cùi dưa hấu nguội là có thể thường thức ngay.

Chúc chị em nội trợ thành công với món mứt cùi dưa hấu độc lạ này!

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