Lấy bột sắn dây pha theo cách này uống mỗi ngày, da dẻ trắng hồng tự nhiên như vừa đi spa

Không chỉ mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe , bột sắn dây còn có khả năng cải thiện các vấn đề về da như giảm mụn, trị thâm và giúp da mịn màng trông thấy.

Theo Đông y, bột sắn dây có vị ngọt, mát, tính bình, đi vào kinh tỳ, vị, phế, bàng quang, trừ phiền nhiệt, thông đại tiểu tiện, làm ra mồ hôi, giải độc… Bột sắn dây thường được dùng để trị nôn mửa, ngộ độc thực phẩm, cảm sốt phong nhiệt, nhức đầu, phòng ngừa rôm sảy…

Dưới đây là cách pha bột sắn dây uống cực đơn giản tại nhà, chị em có thể áp dụng ngay:

Hàm lượng lớn chất xơ, protein, lipid, glucid, vitamin cùng nhiều loại axit amin… trong bột sắn giúp chị em làm đẹp da hiệu quả, ngăn ngừa vết thâm nám và mụn nhọt rất tốt.

Cách pha bột sắn dây uống sống

Nguyên liệu:

- 2 thìa bột sắn dây

- 2 thìa đường cát

- 1 thìa cà phê nước cốt chanh

- 200ml nước lọc

Hướng dẫn thực hiện:

Cho các nguyên liệu gồm bột sắn dây và đường cát vào ly nước lọc, dùng thìa khuấy đều để bột sắn tan hoàn toàn. Sau đó thêm vào 1 thìa cà phê nước cốt chanh, tiếp tục khuấy cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện với nhau là được.

Cách pha bột sắn dây uống sống rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Hỗn hợp sau khi đã chuẩn bị xong, bạn có thể thưởng thức ngay hoặc thêm đá nếu muốn uống lạnh. Mỗi ngày một ly bột sắn dây không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn giúp làn da tươi trẻ và đầy sức sống hơn.

Cách pha bột sắn dây uống chín

Nguyên liệu:

- 2 thìa canh bột sắn dây

- 2 thìa đường

- 2 thìa canh nước lạnh

- 100ml nước nóng

Hướng dẫn thực hiện:

Cho 2 thìa bột sắn dây vừa chuẩn bị vào ly nhỏ, thêm vào 2 thìa canh nước lạnh rồi dùng thìa khuấy đều tay cho đến khi các nguyên liệu được hòa tan. Lúc này, bạn đổ từ từ 100ml nước nóng vào ly, thêm 2 thìa đường và khuấy đều trong khoảng 1 phút. Khi thấy hỗn hợp dần sệt lại là được.

Dùng hỗn hợp khi còn ấm sẽ giúp mang lại hiệu quả tốt nhất. Kiên trì áp dụng trong khoảng 2 tuần, mỗi ngày 1 ly bột sắn dây vào buổi sáng hoặc tối trước khi đi ngủ. Bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da săn chắc, sạch mụn và mịn màng không tì vết.

Thường xuyên dùng bột sắn dây sẽ giúp làn da mịn màng - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu chè bột sắn dây

Nguyên liệu:

- 3 thìa bột sắn dây

- 2-3 thìa đường cát

- 1 thìa nước cốt dừa

- 100ml nước lọc

Hướng dẫn thực hiện:

Bắc nồi nước lên bếp, thêm vào 3 thìa bột sắn dây và 1 thìa đường cát rồi đun sôi với lửa vừa. Đến khi nước sôi, bạn vặn lửa nhỏ đun liu riu khoảng 2 phút thì tắt bếp. Tiếp đến, bạn thêm vào 1 thìa nước cốt dừa để hỗn hợp trở nên thơm ngon hơn.

Dùng hỗn hợp liên tục khoảng 3 tuần, làn da sẽ trắng hồng bất ngờ.

Chúc bạn thành công với cách chế biến bột sắn dây theo những công thức trên nhé!