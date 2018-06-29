Lấy bột sắn dây pha theo cách này uống mỗi ngày, da dẻ trắng hồng tự nhiên như vừa đi spa

Nếu nhà bạn có sẵn bột sắn dây thì hãy lấy ngay pha nước uống theo cách này. Thường xuyên dùng sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu làn da trắng hồng tự nhiên, mịn màng không tì vết.
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Theo Đông y, bột sắn dây có vị ngọt, mát, tính bình, đi vào kinh tỳ, vị, phế, bàng quang, trừ phiền nhiệt, thông đại tiểu tiện, làm ra mồ hôi, giải độc… Bột sắn dây thường được dùng để trị nôn mửa, ngộ độc thực phẩm, cảm sốt phong nhiệt, nhức đầu, phòng ngừa rôm sảy…
Không chỉ mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, bột sắn dây còn có khả năng cải thiện các vấn đề về da như giảm mụn, trị thâm và giúp da mịn màng trông thấy.
Hàm lượng lớn chất xơ, protein, lipid, glucid, vitamin cùng nhiều loại axit amin… trong bột sắn giúp chị em làm đẹp da hiệu quả, ngăn ngừa vết thâm nám và mụn nhọt rất tốt.
Dưới đây là cách pha bột sắn dây uống cực đơn giản tại nhà, chị em có thể áp dụng ngay:
Cách pha bột sắn dây uống sống
Nguyên liệu:
- 2 thìa bột sắn dây
- 2 thìa đường cát
- 1 thìa cà phê nước cốt chanh
- 200ml nước lọc
Hướng dẫn thực hiện:
Cho các nguyên liệu gồm bột sắn dây và đường cát vào ly nước lọc, dùng thìa khuấy đều để bột sắn tan hoàn toàn. Sau đó thêm vào 1 thìa cà phê nước cốt chanh, tiếp tục khuấy cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện với nhau là được.
Hỗn hợp sau khi đã chuẩn bị xong, bạn có thể thưởng thức ngay hoặc thêm đá nếu muốn uống lạnh. Mỗi ngày một ly bột sắn dây không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn giúp làn da tươi trẻ và đầy sức sống hơn.
Cách pha bột sắn dây uống chín
Nguyên liệu:
- 2 thìa canh bột sắn dây
- 2 thìa đường
- 2 thìa canh nước lạnh
- 100ml nước nóng
Hướng dẫn thực hiện:
Cho 2 thìa bột sắn dây vừa chuẩn bị vào ly nhỏ, thêm vào 2 thìa canh nước lạnh rồi dùng thìa khuấy đều tay cho đến khi các nguyên liệu được hòa tan. Lúc này, bạn đổ từ từ 100ml nước nóng vào ly, thêm 2 thìa đường và khuấy đều trong khoảng 1 phút. Khi thấy hỗn hợp dần sệt lại là được.
Dùng hỗn hợp khi còn ấm sẽ giúp mang lại hiệu quả tốt nhất. Kiên trì áp dụng trong khoảng 2 tuần, mỗi ngày 1 ly bột sắn dây vào buổi sáng hoặc tối trước khi đi ngủ. Bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da săn chắc, sạch mụn và mịn màng không tì vết.
Cách nấu chè bột sắn dây
Nguyên liệu:
- 3 thìa bột sắn dây
- 2-3 thìa đường cát
- 1 thìa nước cốt dừa
- 100ml nước lọc
Hướng dẫn thực hiện:
Bắc nồi nước lên bếp, thêm vào 3 thìa bột sắn dây và 1 thìa đường cát rồi đun sôi với lửa vừa. Đến khi nước sôi, bạn vặn lửa nhỏ đun liu riu khoảng 2 phút thì tắt bếp. Tiếp đến, bạn thêm vào 1 thìa nước cốt dừa để hỗn hợp trở nên thơm ngon hơn.
Dùng hỗn hợp liên tục khoảng 3 tuần, làn da sẽ trắng hồng bất ngờ.
Chúc bạn thành công với cách chế biến bột sắn dây theo những công thức trên nhé!