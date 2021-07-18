Giải nhiệt mùa "cô-vy" với 5 món chè từ bí đỏ ngon - bổ - rẻ

Nấu gì hôm nay 18/07/2021 06:30

Ngày hè nóng bức giải nhiệt bằng chén chè bí đỏ thơm ngon, bổ dưỡng. Món ăn chứa nhiều công dụng như giúp mắt sáng, thanh lọc cơ thể và cung cấp nhiều vitamin tốt cho sức khỏe được nhiều bà mẹ nội trợ yên tâm chọn lựa.

Dưới đây là cách nấu chè từ nguyên liệu chính gồm bí đỏ và 5 loại thực phẩm khác gồm đậu đen, đậu xanh, khoai lang, nước cốt dừa và đậu phộng. Cùng Phụ nữ & Gia đình theo dõi bài viết đến cuối để thực hiện món ăn thành công nhé!

Cách chọn bí đỏ ngon

Nên chọn quả có màu vàng cam đậm, cứng, cầm thấy nặng tay, không bị dập hay sứt sẹo. Khi dùng để chế biến ngay, hãy chọn quả có phần đế lõm vào và ít ruột.

Ưu tiên chọn những quả cuống dài (2 – 2,5cm) nếu chưa dùng ngay. Hạn chế chọn quả mất cuống sẽ nhanh hỏng và khó khăn trong bảo quản.  

Những công dụng chính của bí đỏ

Giúp mắt sáng, tăng sức đề kháng;

Nhuận trường, thanh lọc cơ thể, đẹp da

Giảm cân, bổ sung vitamin

Cách nấu chè bí đỏ khoai lang tím

Giải nhiệt mùa 'cô-vy' với 5 món chè từ bí đỏ ngon - bổ - rẻ - Ảnh 1Chè bí đỏ khoai lang tím 

Nguyên liệu

400g bí đỏ

1 củ khoai lang tím

200g hạt sen

200g đường thốt nốt

1 củ gừng nhỏ

Cách làm

  • Bí đỏ đem gọt vỏ, rửa sạch và cắt miếng vừa ăn.
  • Rửa sạch hạt sen, bỏ tâm sen cho khỏi đắng. Nếu dùng hạt sen khô thì ngâm với nước khoảng 60p để hạt nở đều.
  • Khoai lang gọt vỏ, rửa sạch và cắt miếng vuông vừa miệng ăn.
  • Gừng đem gọt vỏ, rửa sạch, thái thành sợi mỏng.
  • Đường thốt nốt cho vào nồi khuấy đều cho tan chảy rồi cho gừng vào đun, khuấy đều tay đến khi hỗn hợp chuyển sang màu vàng nâu và sánh lại thì tắt bếp, để nguội.
  • Cho bí đỏ, khoai lang và hạt sen vào nồi áp suất cùng 2 lít nước lọc, ninh nhừ trong khoảng 1 giờ. Tiếp tục cho đường đã đun vào ninh cùng nồi chè khoảng 15 - 20 phút rồi tắt bếp.
  • Múc ra bát và thưởng thức. Ngon hơn khi ăn cùng đá bào hoặc cho vào ngăn mát tủ lạnh.

Cách nấu chè bí đỏ đậu phộng

Giải nhiệt mùa 'cô-vy' với 5 món chè từ bí đỏ ngon - bổ - rẻ - Ảnh 2Chè bí đỏ đậu phộng

Nguyên liệu

300g bí đỏ

100g đậu phộng

100g bột năng

200g đường

50g bột sắn dây

Nước cốt dừa

Hạt mè

Cách làm

  • Sơ chế bí đỏ và cắt thành miếng vừa ăn.
  • Hấp chín mềm bí, sau đó vớt ra đổ vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.
  • Múc bí đỏ đã xay ra tô, thêm đường + bột năng vào và trộn đều đến khi các nguyên liệu quyện lại với nhau tạo thành khối mịn, dẻo vừa phải. Vo hỗn hợp trên thành những viên tròn, nhỏ vừa ăn.
  • Đậu phộng đem rửa sạch, cho vào nồi luộc chín rồi vớt ra.
  • Hòa tan 50g bột sắn dây cùng ½ chén nước, khuấy đều đến khi bột tan và không bị vón cục.
  • Cho nước vào nồi đun sôi. Khi nước sôi cho đậu phộng và viên bí đỏ vào luộc khoảng 20 phút. Đổ hỗn hợp bột sắn dây vào đảo đều cho đến khi nước sánh lại.
  • Đổ 200ml nước cốt dừa và đường vào nồi đang đun, khuấy đều khoảng 5 phút cho tan và nêm nếm lại cho vừa miệng.
  • Múc ra bát, rắc một ít mè lên bề mặt và thưởng thức thành quả. Thêm đá hoặc để ngăn mát nếu thích ăn lạnh.

Cách nấu chè bí đỏ đậu xanh

Giải nhiệt mùa 'cô-vy' với 5 món chè từ bí đỏ ngon - bổ - rẻ - Ảnh 3 Chè bí đỏ đậu xanh

Nguyên liệu

500g bí đỏ

150g đậu xanh đã cà vỏ

100g gạo nếp

200g đường

1 hộp nước cốt dừa

1/4 thìa cà phê muối

Cách làm

  • Bí đỏ đem gọt vỏ, bỏ hạt, thái miếng vừa ăn.
  • Đậu xanh ngâm nước cho nở, đãi sạch.
  • Gạo nếp ngâm với nước ấm ít nhất 30 phút rồi vo sạch.
  • Cho đậu xanh, gạo nếp vào cùng một chiếc nồi, đổ nước ngập gấp 2 lần lượng nguyên liệu rồi đun.
  • Khi nồi gạo và đậu sôi được khoảng 10 phút thì vặn nhỏ lửa, tiếp tục cho bí đỏ vào hầm/ninh. Nếu ít nước, thêm nước vào để tăng độ sánh.
  • Khi bí đỏ chín mềm, đậu xanh và gạo nếp nở bung; dùng thìa tán 1/2 lượng bí đỏ trong nồi tạo màu chè vàng đẹp.
  • Thêm đường vào nồi, khuấy cho đường tan hết rồi tắt bếp. Cho thêm một chút muối để cân bằng điện giải.
  • Thêm nước cốt dừa và múc chè ra bát thưởng thức. Ngon hơn nếu cho vào ngăn mát tủ lạnh hoặc thêm đá bào.

Cách nấu chè bí đỏ đậu đen

Giải nhiệt mùa 'cô-vy' với 5 món chè từ bí đỏ ngon - bổ - rẻ - Ảnh 4Chè bí đỏ đậu đen

Nguyên liệu

500g bí đỏ

300g đậu đen (đã rang)

200g đậu phộng

Nửa bát gạo nếp

Cách làm

  • Nhặt đậu đen chọn hạt bóng vừa, tròn đều đẹp rồi mang ngâm với nước lạnh từ 6 – 8 tiếng, sau đó đãi sạch để ráo.
  • Vo sạch gạo nếp và để ráo nước.
  • Gọt vỏ, rửa sạch và thái bí đỏ thành miếng nhỏ vừa miệng ăn.
  • Cho đậu đen và đậu phộng vào nồi rồi đổ nước ngập mặt đậu khoảng 2-3cm, đun khoảng 20 phút.
  • Cho gạo nếp vào đun đến khi sôi và nước trong thì giảm nhỏ lửa, tiếp tục đun đến khi gạo chín nhừ.
  • Đổ thêm ít nước vào nồi và đun. Cho bí đỏ vào đun sôi 10 phút, bí chín tới thì bỏ đường vào. Để vị ngọt của đường ngấm vào chè thì đun tiếp 4 – 5 phút rồi tắt bếp.
  • Múc ra bát thưởng thức, có thể thêm nước cốt dừa tùy ý thích. Để nguội rồi ăn lạnh hoặc ăn nóng tùy theo sở thích.

Cách nấu chè bí đỏ nước cốt dừa

Giải nhiệt mùa 'cô-vy' với 5 món chè từ bí đỏ ngon - bổ - rẻ - Ảnh 5 Chè bí đỏ nước cốt dừa 

Nguyên liệu

300g bí đỏ

150g đậu xanh cà vỏ

150g đường kính trắng

½ lọ nước cốt dừa

¼ thìa cà phê muối

Cách làm

  • Đãi sạch đậu xanh rồi đem ngâm với nước ấm khoảng 10-15 phút. Bí đỏ gọt vỏ, thái miếng nhỏ vừa ăn.
  • Cho bí đỏ, đậu xanh vào nồi, đổ ngập nước rồi đun trên bếp đến khi nước sôi thì hớt bọt và vặn nhỏ lửa.
  • Cho đường và muối vào, khuấy đều tay cho đường và muối tan ra hết.
  • Đổ nước cốt dừa vào đun sôi rồi tắt bếp và để nguội.
  • Múc chè ra bát, thêm 1-2 thìa nước cốt dừa (tùy theo khẩu vị của mỗi người) và thưởng thức.

Chúc bạn thành công!

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