Giải nhiệt mùa "cô-vy" với 5 món chè từ bí đỏ ngon - bổ - rẻ

Dưới đây là cách nấu chè từ nguyên liệu chính gồm bí đỏ và 5 loại thực phẩm khác gồm đậu đen, đậu xanh, khoai lang, nước cốt dừa và đậu phộng. Cùng Phụ nữ & Gia đình theo dõi bài viết đến cuối để thực hiện món ăn thành công nhé!

Cách chọn bí đỏ ngon

Nên chọn quả có màu vàng cam đậm, cứng, cầm thấy nặng tay, không bị dập hay sứt sẹo. Khi dùng để chế biến ngay, hãy chọn quả có phần đế lõm vào và ít ruột.