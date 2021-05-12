Đặc sản sông Đà mỗi năm chỉ có 1 tháng, mẹ đảm ra tay làm thành 2 món hot nhất ‘hệ mặt trời’, chồng con ăn hết vẫn thèm

Chị Trang Nhung - một mẹ đảm Hà Nội cho biết: "Vào mùa, phải tranh thủ làm các món để thưởng thức vì mùa cá ngần chỉ trong khoảng 1 tháng, cá ngần chế biến rất nhiều món, dùng để ăn với cơm, bún đều siêu ngon". Chị Nhung cũng không ngần ngại chia sẻ 2 cách chế biến vô cùng đơn giản và cực kỳ đưa cơm với nguyên liệu là cá Ngần.

Cá Ngần hay còn biết đến với tên gọi khác là cá thủy tinh, chỉ xuất hiện vào khoảng tháng 4 đến 5 hàng năm tại khu vực sông Đà. Loại cá này được người dân săn đón không chỉ vì ít xuất hiện mà còn vì độ ngon, ngọt của nó. Cá mềm như bún, trắng trong, không xương, có vị ngọt của cá sông tự nhiên, không tanh.

Nguyên liệu gồm có: Cá ngần đã rửa sạch để ráo nước, thịt lợn mông (cả nạc và mỡ) xay nhỏ, hành khô băm nhỏ, hành tươi, lá mùi tàu, thìa là (thái nhỏ), ớt, tiêu, bột nêm, bột canh.

Bước 1: Trộn tất cả các nguyên liệu với nhau (gia giảm các loại gia vị cho phù hợp khẩu vị gia đình), thêm chút bột bắp (hoặc bột chiên giòn) để chả có độ kết dính.

Bước 2: Nặn thành những miếng chả vừa ăn, chiên lửa vừa cho chín vàng 2 mặt.

Chả cá Ngần chiên giòn với các nguyên liệu dễ tìm nhưng ăn cực ngon - Ảnh: FBNV

Món chả có độ dai và vị ngọt từ cá Ngần rất khác so với các loại chả cá ngoài thị trường - Ảnh: FBNV

Chị Nhung cho biết: "Tuy là những con cá bé, mềm và không xương nhưng lúc được nấu chín thì lại rất dai mà không hề nhũn nát. Món chả bày lên đĩa, chấm với nước mắm pha với chanh, tỏi, ớt thêm chút tiêu xay. Mùi thơm, ngọt, dai, săn, không tanh lại lành của thịt cá mềm tan trong miệng".

Cá Ngần nấu canh chua

Nguyên liệu gồm có: Cá ngần đã rửa sạch để ráo nước; Dứa thái miếng; Cà chua bỏ vỏ, hạt thái nhỏ; Nước cơm mẻ lọc bỏ bã (hoặc dùng bỗng, me chua); Tép tỏi đập dập; Thìa là, rau răm, hành tươi, lá mùi tàu thái nhỏ; Nước lọc (lượng nước đủ ăn).

Lưu ý: Cá không nên ướp gia vị, để nguyên vậy khi ăn mới cảm nhận hết vị ngọt, thơm.

Cách làm:

Bước 1: Tỏi phi với chút dầu ăn, tiếp tục cho cà chua đảo chín mềm.

Bước 2: Nêm nếm gia vị cho phù hợp.

Bước 3: Cà chua ngấm gia vị thì cho nước vào cùng với dứa, đun sôi.

Bước 4: Canh sôi, cho nước mẻ vào (cho nước mẻ từng ít một, khi nước sôi trở lại nêm nếm độ chua, nếu chưa đủ độ chua theo khẩu vị thì cho thêm).

Bước 5: Nước canh sôi cho cá vào đun 5 phút là cá chín, cho thìa là, rau răm, hành tươi, lá mùi tàu thái nhỏ vào, tắt bếp.

Nguyên liệu làm nên sự khác biệt của món canh chua này chính là cá Ngần - Ảnh: FBNV

Món canh chua nhẹ, thanh mát rất hợp với những ngày hè nóng bức này - Ảnh: FBNV

Nói về món canh này, chị Nhung bộc bạch: "Món canh ăn nóng, kèm với rau sống. Vị chua chua, thanh thanh của cơm mẻ, quyện cùng với vị ngọt của cá thật thanh mát làm cho nắng nóng ngày hè như được dịu lại".

Ngoài 2 món trên, cá Ngần còn có thể chế biến thành các món ăn khác như chiên giòn, kho tiêu... đều rất ngon và bắt cơm. Vì vậy, các "mẹ đảm" đừng bỏ qua cơ hội trổ tài với món cá ngon lành này. Hy vọng những chia sẻ của chị Trang Nhung có thể là gợi ý hay ho cho bữa cơm hôm nay của gia đình bạn.

Nguồn: Trang Nhung Nguyễn