Chỉ với nguyên liệu rẻ bèo quen thuộc này, bạn có ngay thức uống vừa giúp giảm cân vừa làm sáng mịn da

Thường xuyên sử dụng hỗn hợp này sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu làn da trắng hồng mịn màng và thân hình thon gọn, cân đối. Dưới đây là cách làm sữa nghệ thơm ngon bổ dưỡng cực đơn giản này tại nhà:

Sữa nghệ là thức uống chứa hàm lượng lớn protein, chất chống oxy hóa cùng nhiều vitamin C, K, E và các nguyên tố vi lượng như sắt, magie, kẽm… tốt cho sức khỏe , làn da và vóc dáng.

- Một ít hạt tiêu

Hướng dẫn thực hiện:

Sữa tươi cho vào nồi nhỏ, đun sôi với lửa vừa rồi tắt bếp, để khoảng 5 phút cho sữa nguội bớt. Sau đó thêm bột nghệ và hạt tiêu vào khuấy đều, có thể cho một chút đường để dễ uống.

Cách làm sữa nghệ khá đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, lọc sữa qua rây để thu được thức uống sánh mịn. Dùng trước khi ăn hoặc sau khi ăn đều được.

Tác dụng của sữa nghệ đối với cơ thể

Làm đẹp da và giảm cân

Sữa nghệ là thức uống có tác dụng làm đẹp da hiệu quả vì chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp giữ ẩm, ngăn ngừa lão hóa và làm trắng da tự nhiên. Bên cạnh đó, bột nghệ còn chứa hàm lượng curcumin cao giúp đốt cháy mỡ thừa cực nhanh chóng.

Tăng khả năng miễn dịch

Đặc tính kháng khuẩn của nghệ giúp ngăn ngừa nhiều căn bệnh thường gặp, nhất là trong giai đoạn thời tiết giao mùa. Thường xuyên dùng sữa nghệ còn giảm nguy cơ mắc bệnh viêm gan, cải thiện trí nhớ, ngăn ngừa ung thư...

Đặc tính kháng khuẩn của nghệ giúp ngăn ngừa nhiều căn bệnh thường gặp - Ảnh minh họa: Internet

Giúp ngủ ngon

Uống 1 ly sữa nghệ ấm trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn có được giấc ngủ ngon và sâu hơn. Hàm lượng serotonin và melatonin có trong thức uống này giúp giảm căng thẳng và thư giãn não bộ, nhờ đó điều trị thiếu ngủ hiệu quả.

Thanh lọc và giải độc

Những dưỡng chất có trong nghệ giúp cải thiện lưu thông máu, kích hoạt mạch bạch huyết - cơ chế thoát nước tự nhiên của cơ thể giúp thải độc nhanh chóng. Bên cạnh đó, thức uống bổ dưỡng này giúp gan hoạt động tốt hơn.

Thức uống bổ dưỡng này giúp thanh lọc gan, giải độc - Ảnh minh họa: Internet

Trị cảm lạnh

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nghệ có khả năng chống viêm nhiễm hiệu quả. Thời tiết thay đổi thất thường, bạn rất dễ mắc cảm cúm, viêm họng… hãy bổ sung ngay vào thực đơn hàng ngày một cốc sữa nghệ ấm. Thức uống này còn giúp đẩy lùi cơn ho và giảm viêm họng tức thì.