Chỉ với đậu hũ các chị em có thể biến tấu thành nhiều món ngon tuyệt đỉnh cú mèo

Nhắc đến đậu hũ thì chắc chắn món ăn đầu tiên mà mọi người nghĩ đến đó chính là đậu hũ chiên rồi đúng không nào?

Đậu hũ chiên mà mà ăn cùng với tương ớt, tương cà hay mayonnaise là hết sẩy luôn đó nha!

Đậu hũ chiên trên chảo chỉ vừa chín tới thôi mà đã tỏa hương thơm lừng khắp gian bếp rồi nói chi đến thành phẩm. Phần vỏ ngoài thì vàng ruộm, giòn tan bao phủ lớp đậu hũ nóng hổi, béo mềm bên trong, cắn 1 cái là nghiện ngay.

Đậu hũ chiên sả ớt

Đây là món ăn được “biến thể” dựa trên món đậu hũ chiên giòn. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được độ giòn dai của đậu hũ chiên cùng với vị cay cay của ớt và thơm của sả bằm nhuyễn. Đặc biệt, món ăn này sẽ ngon hơn khi ăn với cơm trắng đã nguội.

Ảnh minh họa: Internet

Đậu phụ non sốt thịt bằm

Từ những nguyên liệu quen thuộc như đậu hũ non, thịt nạc heo, nấm rơm... nhưng với một sự biến tấu lạ, bạn đã có một món ăn ngon miệng cho gia đình. Món ăn nóng hổi, từng lát đậu hũ non thấm đẫm nướng sốt đậm đà lại hơi cay đem lại hương vị thơm ngon lạ miệng dành cho bạn.

Đậu hũ kho nước tương

Đậu hũ kho chay có rất nhiều cách chế biến khác nhau, và bạn cũng có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu khác. Cùng lưu lại cách nấu đậu hũ kho nước tương chay đậm đà, thơm ngon để bữa ăn của gia đình thêm ngon miệng nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Đậu hũ Tứ Xuyên

Một món ăn vô cùng nổi tiếng của tỉnh Tứ Xuyên - Trung Quốc và được nhiều người Việt Nam ưa chuộng đó chính là đậu hũ Tứ Xuyên hay được biết với tên gọi khác là đậu phụ Ma Bà.

Đậu hũ Tứ Xuyên khi hoàn thành sở hữu màu sắc bắt mắt bởi sắc đỏ đặc trưng của ớt kết hợp cùng đậu hũ mềm, béo ngậy và thịt băm thấm vị xen lẫn vị cay nồng khó cưỡng.

Món này mà ăn với cơm nóng là tuyệt cú mèo luôn đó nha!

Đậu hũ kho trứng cút

Thịt kho trứng cút là một món ăn truyền thống của người Việt Nam từ bao đời nay. Qua thời gian, món ăn này ngày càng được biến tấu nhiều hơn với nhiều nguyên liệu khác nhau. Trong đó, sự biến tấu giữa thịt kho trứng cút với đậu hũ là một sự kết hợp tuyệt vời và được rất nhiều gia đình yêu thích. Món đậu hũ kho trứng cút có màu vàng nhẹ trông bắt mắt cùng với vị thơm của nước mắm và béo bùi của trứng cút và đậu hũ. Đây là món ăn rất phù hợp khi ăn cùng với cơm nóng.