Chị em đua nhau học cách làm bắp bò ngâm nước mắm vừa ngon lại còn giải ngán ngày Tết

Ngoài ra, bạn cũng có thể cuốn bắp bò với bánh tráng, rau sống và củ kiệu. Đây là món ăn giải ngán tuyệt vời cho bàn tiệc đầy thịt mỡ.

Món bắp bò ngâm nước mắm có vị mặn, ngọt và chua dịu rất thích hợp cho các quý ông lai rai cùng bạn bè trong những ngày Tết.

Đường: 2 chén

Nước lọc: 1/2 chén

Giấm gạo: 1 chén

Hoa hồi: 2 cái

Quế: 1 nhánh

Gừng: 1 củ

Tỏi: 4 tép

Ớt đỏ: 3 trái

Lọ thủy tinh sạch, khổ vừa với miếng bắp bò.

Thực hiện:

Bước 1: Bắp bò rửa sạch, bạn phải lọc bỏ hết tất cả lớp màng mỡ bên ngoài. Vì nếu không làm sạch khi ngâm, nước sẽ bị đông lại hoặc xuất hiện váng mỡ.

Bước 2: Sau khi làm sạch bắp bò, bạn cho vào nồi nước và bắt đầu luộc cùng với hoa hồi, quế, 1 muỗng cà phê muối và gừng đập dập. Khi nước sôi, bạn vớt sạch bọt nổi trên mặt rồi vặn nhỏ lửa cho đến khi lấy tăm xiên vào thịt mà nước chảy ra không có màu hồng là được.

Bắp bò luộc vừa chín tới khi ngâm sẽ giòn và ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Các chị em vớt bắp bò ra thau nước lạnh để thịt mau nguội, không bị thâm và có độ giòn. Sau đó, bạn vớt thịt ra để cho ráo nước.

Bước 4: Tỏi bóc vỏ, ớt rửa sạch, mỗi loại một nửa để nguyên, một nửa thái lát mỏng.

Bước 5: Pha hỗn hợp mắm, đường, giấm, nước lọc theo tỷ lệ 2:2:1:1/2 rồi cho vào nồi cùng với tỏi và ớt đã thái lát, đun sôi khoảng 10 phút thì tắt bếp để thật nguội.

Nước mắm phải chọn loại có độ đạm cao để đảm bảo chất lượng món ăn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Các chị em nên nhớ phải đợi đến khi bắp bò và hỗn hợp nước nắm thật nguội mới được tiến hành ngâm. Cho bắp bò vào lọ thủy tinh, đổ nước ngâm ngập hết miếng thịt rồi thả phần tỏi và ớt còn lại vào.

Bắp bò ngâm nước mắm thơm ngon giải ngán hiệu quả cho ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Nếu thấy bắp bò nổi lên trên, bạn nên dùng que tre để giữ thịt ngập trong mắm để món ăn không bị hỏng.

Bước 7: Cuối cùng, đậy kín nắp và để ở nơi khô thoáng từ 5 - 7 ngày là bạn đã có thể dùng được rồi.

Chúc chị em thành công với cách làm bắp bò ngâm nước mắm đơn giản giải ngán ngày Tết này.