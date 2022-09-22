Cách ngâm măng ớt chua ngon, không bị màng hay nổi váng để ‘giải ngán’ ngày hè

Nấu gì hôm nay 22/09/2022 22:51

Măng ngâm ớt chua cay là món ăn kèm hoàn hảo để “giải ngán” ngày hè, giúp kích thích vị giác và ngon cơm hơn. Cách làm món ăn này cũng rất đơn giản, bạn có thể bắt tay vào thực hiện ngay để thưởng thức.

Hương vị chua cay của măng ớt sẽ giúp kích thích vị giác và ‘giải ngán’ hiệu quả. Đây cũng là món ăn kèm hấp dẫn, tuyệt vời trong bữa cơm gia đình. Bạn có thể dùng măng ớt ngâm với cơm, bún, phở, mì... đều rất hấp dẫn.

Cách ngâm măng ớt khá đơn giản nhưng không phải ai cũng biết bí quyết để măng không bị màng hay nổi váng.

Cách ngâm măng ớt chua ngon, không bị màng hay nổi váng để ‘giải ngán’ ngày hè - Ảnh 1
Cách ngâm măng ớt khá đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là công thức ngâm măng ớt không bị màng, nổi váng cực đơn giản tại nhà, chị em có thể thực hiện ngay:

Cách ngâm măng ớt ngon cực đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

 Măng tươi 1 kg

 Tỏi 100 gr

 Ớt tươi 100 gr 

Giấm ăn 1 chén(chén cơm)

 Nước vo gạo 1 ít(dùng ngâm măng) 

Muối/ đường 1 ít.

Cách chọn mua măng tươi ngon

Bất cứ làm gì thì việc chọn nguyên liệu là rất quan trọng trong đó với măng thì việc lựa chọn cũng cần vài thứ như:

  • Đối với măng chưa lột bẹ bạn nên chọn những búp măng to, tròn đều, có bẹ măng màu đen, nhiều lông cứng bên ngoài.
  • Đối với măng đã được lột bẹ sẵn bạn nên chọn những củ măng có hình thô, các đốt măng cách đều nhau.
  • Măng tươi ngon sẽ có màu sắc tươi sáng, có độ giòn, khi ngửi có mùi thơm đặc trưng.
  • Do măng tươi sẽ chứa nhiều nước nên khi cầm lên sẽ có cảm giác nặng tay, da măng mỏng, căng mọng.

Hướng dẫn thực hiện:

Măng bóc lớp vỏ ngoài, gọt bớt phần già rồi rửa sạch, vớt ra để ráo. Tiếp đến, bạn đem bào mỏng măng hoặc thái sợi vừa ăn.

Cách ngâm măng ớt chua ngon, không bị màng hay nổi váng để ‘giải ngán’ ngày hè - Ảnh 2
Măng thái thành lát mỏng - Ảnh minh họa: Internet

Ớt quả to rửa sạch, thái lát còn còn ớt nhỏ thì chỉ cần bỏ cuống. Tỏi bóc vỏ, rửa sạch rồi thái lát dọc. Bình thủy tinh rửa thật sạch, lau khô để khi ngâm không bị hư.

Lưu ý, các nguyên liệu trước khi đem ngâm cùng măng cần được rửa sạch và để ráo. Nếu các nguyên liệu ướt sẽ khiến măng ngâm nhanh bị màng.

Măng sau khi bào đem ngâm trong nước có pha chút muối loãng khoảng 2 tiếng, bạn nên thường xuyên thay nước ngâm để măng giòn hơn. Sau đó vớt ra để măng thật khô ráo.

Cách ngâm măng ớt chua ngon, không bị màng hay nổi váng để ‘giải ngán’ ngày hè - Ảnh 3
Ngâm măng trong nước muối loãng - Ảnh minh họa: Internet

Bắc nồi lên bếp, cho vào khoảng 2 lít nước đun sôi, sau đó để nguội rồi đổ vào bình. Thêm vào 2-3 thìa muối, nêm nếm sao cho mặn hơn canh một chút là được. Cuối cùng thêm vào1/2  thìa đường, khuấy đều để các nguyên liệu hòa tan, tiếp đến cho tỏi, ớt vào, khuấy đều thêm một lần nữa.

Cách ngâm măng ớt chua ngon, không bị màng hay nổi váng để ‘giải ngán’ ngày hè - Ảnh 4
Cho măng vào bình rồi đậy nắp kín - Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn măng nhanh chua hơn, bạn có thể cho thêm một chút giấm gạo. Thả phần măng đã chuẩn bị vào bình nước ngâm rồi đảo đều. Đậy kín nắp bình để khoảng 4-5 ngày, khi măng đã chua bạn có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh dùng dần hoặc để ngoài đều được.

Khi ăn, bạn nên dùng đũa sạch gắp, không nên dùng đũa bẩn hay ướt sẽ làm măng bị màng. Để bảo quản lọ măng ớt dùng lâu, bạn có thể dùng muối tinh hoặc muối chuyên dùng cho việc ngâm giấm.

Bí quyết để măng ngâm chua ngon đúng điệu, bạn nên chọn những củ măng có hình thô, to nhỏ đều nhau, không cong, giòn nhưng non. Còn giấm thì nên chọn giấm gạo hoặc táo, tuyệt đối không thay thế giấm bằng các thành phần có tính axit khác vì chúng có sự khác nhau về độ pH và có thể gây hại cho sức khỏe.

Cách bảo quản măng chua tỏi ớt

  • Khi măng đạt độ chua mong muốn, bạn nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để ăn dần. Vì nhiệt độ lạnh sẽ hạn chế lại tốc độ lên men của măng chua, khiến măng không bị quá chua, khó ăn.
  • Tốt nhất bạn nên làm khối lượng măng vừa phải và thưởng thức hết măng chua trong vòng 1 - 2 tháng để cảm nhận được vị ngon của món ăn.
  • Măng chua khi ngâm quá lâu trong thời gian quá 3 tháng có thể bị nổi váng, lúc này bạn không nên dùng nữa để tránh 1 số tác hại xấu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nhé.

Chúc bạn thành công với cách ngâm măng ớt cực đơn giản này nhé!

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