Cách nấu sữa bắp thơm ngon bổ dưỡng cho bữa sáng, cả nhà khỏe mạnh quanh năm

Bên cạnh đó, sữa bắp còn chứa nhiều tinh bột giúp duy trì lượng đường trong máu, cung cấp năng lượng cho cơ thể và giảm thiểu tình trạng căng thẳng.

Sữa bắp không chỉ là thức uống được nhiều người yêu thích mà còn chứa những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Hàm lượng vitamin nhóm B như B1,B5 và B3 trong bắp có tác dụng cải thiện não bộ, ngăn ngừa suy giảm trí nhớ và Alzheimer ở người già.

Dưới đây là công thức nấu sữa bắp cực đơn giản, chị em có thể thực hiện ngay:

Một ly sữa bắp bổ dưỡng sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho cả gia đình vào bữa sáng. Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự nấu tại nhà, vừa đảm bảo an toàn, vừa thơm ngon đúng điệu.

Cách nấu sữa bắp thơm ngon cực đơn giản

Nguyên liệu:

- 2 trái bắp ngọt

- 200ml sữa tươi (sữa có đường hoặc không đường đều được)

- Đường kính trắng (lượng theo khẩu vị)

Hướng dẫn thực hiện:

Bắp mua về bóc sạch hết vỏ và râu bắp, giữ lại phần lá. Bắc nồi nước lên bếp, cho bắp và lá bắp vào nồi luộc chín với lửa vừa.

Bắp bóc sạch vỏ và râu - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi luộc xong, vớt bắp chín ra ngoài, đợi nguội hẳn thì tách lấy phần hạt bắp, nước luộc bắp giữ lại.

Bạn cho phần bắp đã tách hạt và nước bắp luộc vào máy xay xay nhuyễn. Sau đó dùng rây lọc lấy phần nước và bỏ hết phần cặn có trong nước bắp.

Cho hạt bắp vào máy xay với nước luộc - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp tục bắc nồi lên bếp, cho sữa tươi và nước lọc bắp vào đun với lửa vừa, đến khi sữa sôi thì nêm nếm thêm đường rồi tắt bếp. Đổ sữa bắp ra ly là có thể thưởng thức ngay, có thể thêm đá nếu bạn muốn uống lạnh. Tùy theo khẩu vị mà bạn có thể thêm lượng đường phù hợp.

Cách nấu sữa bắp rất đơn giản phải không nào? - Ảnh minh họa: Internet

Một số tác dụng tuyệt vời của sữa bắp

- Hàm lượng chất xơ và tinh bột dồi dào trong sữa bắp có khả năng làm giảm nguy cơ mắc một số vấn đề về tiêu hóa như táo bón, tiêu chảy… Bên cạnh đó, thường xuyên dùng sữa bắp còn giúp ổn định lượng đường trong máu, rất phù hợp với người mắc bệnh tiểu đường.

Hãy bổ sung sữa bắp vào thực đơn mỗi bữa sáng nhé! - Ảnh minh họa: Internet

- Bắp chứa hàm lượng lớn lutein, folate, vitamin B3 và magesium. Đây đều là những dưỡng chất có tác dụng ngăn ngừa xơ vữa động mạch, giúp bảo vệ thành mạch máu, giảm nguy cơ đột quỵ.

- Bên cạnh những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, sữa bắp còn chứa nhiều vitamin E có khả năng chống oxy hóa, giúp cải thiện làn da và điều hòa khí huyết ở phụ nữ.

Chúc bạn thành công với cách nấu sữa bắp thơm ngon cực đơn giản này nhé!