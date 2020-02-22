Cách nấu bò bít tết cho bữa cơm gia đình thêm tròn vị

Cách nấu bò bít tết mặc dù không quá phức tạp nhưng với những người lần đầu thực hiện sẽ có đôi chổ lúng túng, đặc biệt ở khâu tẩm ướp gia vị và thời gian áp chảo. Làm thế nào để miếng bò bít tết chế biến tại nhà nhưng vẫn mềm dai, ngọt thịt như ngoài hàng, tất cả sẽ được giải đáp ngay bên dưới công thức này.

- 1 muỗng canh dầu olive

- 2 muỗng cà phê dầu hào

- 1 muỗng cà phê tiêu

- 300 gram khoai tây

- 1/2 củ cà rốt

- 200 gram xà lách

- 2 muỗng canh giấm ăn

- 3 muỗng canh tương ớt

- 200 gram bắp cải tím

- 200 ml dầu ăn

Hướng dẫn cách làm thịt bò bít tết ngon mềm ăn kèm khoai tây

Thịt thăn bò mua về rửa sạch, dùng khăn thấm cho ráo nước, sau đó cắt thành từng miếng có độ dày khoảng 1 cm. Tiếp đến, dùng chày chuyên dụng để dằn thịt. Cách này giúp miếng bò được mềm và khi áp chảo cũng sẽ nhanh chín hơn.

Dùng chày chuyên dụng dằn sơ để khi ướp thịt nhanh thấm và lúc ăn thịt cũng mềm mịn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Xà lách tách riêng từng lá, rửa sạch và để ráo. Bắp cải tím cắt miếng vừa ăn, sau đó ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 3 đến 5 phút rồi vớt ra rửa lại với nước và để ráo. Cà rốt gọt vỏ, bào thành sợi nhỏ. Tương tự khoai tây cũng bỏ vỏ và cắt thành que dài.

Xếp lần lượt thịt thăn bò lên khay nướng, rắc thêm chút muối, tiêu xay và rưới dầu hào đều hai mặt thịt. Lưu ý, ướp gia vị là một trong những bước quan trọng của cách làm món bò bít tết, do đó bạn cần thật tỉ mỉ trong khâu tẩm ướp.

Khi ướp thịt nên rắc đều gia vị và dùng tay xoa bóp nhẹ để thịt mau thấm, tránh trường hợp chỗ mặn chỗ nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Đặt chảo lên bếp, đun nóng 2 muỗng canh dầu ăn, sau đó cho thịt thăn bò đã tẩm ướp gia vị vào, áp chảo trên lửa lớn đến khi thịt bò chín xém vàng thì lật ngược mặt thịt lại, tiếp tục áp chảo. Khi cả hai mặt thịt bò đều vàng ươm thì tắt bếp, cho ra đĩa.

Cách nấu bò bít tết ngon là bên ngoài xém vàng, bên trong thịt còn hơi đỏ và mềm. Do đó, bạn cần canh thời gian áp cháo thật hợp lý, nếu để lửa quá lâu khi ăn thịt sẽ bị dai và không ngon.

Cho thịt lên bếp và thực hiện áp chảo bằng lửa lớn để các cạnh được xém vàng đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp đến, đặt một chảo khác lên bếp, cho dầu ăn vào và chiên khoai tây. Để lửa vừa đến khi khoai vàng giòn thì vớt ra giấy thấm dầu.

Khoai tây sau khi chiên chín, vớt ra giấy ăn cho thấm bớt dầu - Ảnh minh họa: Internet

Món thịt bít tết ngon không thể thiếu salad trộn. Bạn chuẩn bị một âu nhỏ, cho xà lách, bắp cải tím và cà rốt đã sơ chế vào. Sau đó thêm dầu olive và ít giấm ăn, trộn đều để rau thấm gia vị.

Cách nấu bò bít tết không quá khó, quan trọng ở bước tẩm ướp gia vị thật vừa ăn là bạn đã có được bữa tối hoặc bữa sáng đầy dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Xếp bò bít tết ra đĩa, thêm ít khoai tây chiên và salad rau trộn, rưới đều tương ớt lên miếng thịt và thưởng thức. Món này bạn nên dùng khi còn nóng để có thể cảm nhận trọn vẹn hương vị thơm lừng, mềm ngọt của miếng thịt.

Cách nấu bò bít tết sốt tiêu đen

Tương tự như những cách nấu bò bít tết khác, bò bít tết sốt tiêu đen cũng rất quan trọng trong khâu ướp thịt. Do đó ở bước này bạn cần canh tỷ lệ gia vị thịt chính xác. Thịt bò bít tết vừa chín tới, mềm dai, quyện với sốt tiêu đen cay thơm sẽ giúp bạn có được bữa sáng thật dinh dưỡng.

Nguyên liệu chuẩn bị

- 400 gram thịt bò

- 5 cái nấm mỡ

- 1 gói sốt tiêu đen

- 1/4 muỗng cà phê muối

- 1/4 muỗng cà phê tiêu

- 30 ml dầu ăn

Hướng dẫn cách làm bò bít tết ngon sốt tiêu đen

Chọn mua một miếng thịt bò rộng, dày khoảng 1 đến 1,5 cm, rửa sạch và dùng khăn giấy thấm khô. Sau đó rắc 1/4 muỗng cà phê muối và 1/4 muỗng cà phê tiêu lên hai mặt thịt, dùng tay xoa đều và để khoảng 5 đến 7 phút cho thấm gia vị. Thời gian đó, đem nấm mỡ rửa sạch, bổ đôi.

Bắc chảo lên bếp, đổ dầu ăn vào, đun lửa lớn đến khi dầu nóng thì đặt thịt bò vừa ướp cùng nấm mỡ vào áp chảo. Trở đều hai mặt, sau 2 phút bạn có thể lấy thịt ra ngoài.

Tuy nhiên tùy thuộc vào sở thích ăn bò chín tới bao nhiêu phần mà bạn có thể điều chỉnh thời gian áp chảo dài hoặc ngắn. Riêng nấm mỡ vẫn giữ nguyên trong chảo, tiếp tục chiên chín hoàn toàn thì mới cho ra ngoài và tắt bếp.

Đặt thịt bò bít tết và nấm mỡ ra đĩa, rưới đều sốt tiêu đen lên bề mặt thịt, để khoảng 5 phút thì có thể thưởng thức. Với món thịt này, bạn có thể uống kèm với chút rượu vang đỏ sẽ mang lại mùi vị trọn vẹn hơn.

Bò bít tết sốt tiêu đen ăn kèm với nấm mỡ mang đến một hương vị rất khác, rất đặc biệt - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu thịt bò bít tết tẩm bột chiên

Nếu đã quá quen thuộc với món bò bít tết áp chảo, bạn có thể thay đổi bằng cách tẩm bột bít tết chiên giòn. Cách làm món bò bít tết này vừa giữ được lớp vỏ giòn rụm bên ngoài đồng thời còn đảm bảo được chất thịt mềm ngon đúng chuẩn bên trong.

Nguyên liệu chuẩn bị

- 200 gram thịt thăn bò

- 100 gram bắp cải

- 1 gói bột chiên xù

- 1 quả trứng gà

- 100 gram bột mì

- 2 muỗng canh mù tạt

- 1 muỗng cà phê tiêu

- 1 muỗng cà phê muối

- 200 ml dầu ăn

Hướng dẫn cách làm thịt bò bít tết tẩm bột chiên

Thịt thăn bò rửa sạch, dùng khăn thấm khô, cắt miếng dày khoảng 1 cm, sau đó rắc đều muối và tiêu xay lên bề mặt thịt. Dùng tay chà xát nhẹ để thịt nhanh thấm gia vị.

Lần lượt đập trứng, đổ bột mì và bột chiên xù ra 3 đĩa riêng biệt. Thịt bò sau khi ướp khoảng 15 phút, đem thịt lăn qua một lớp bột mì, một lớp trứng và cuối cùng là một lớp bột chiên xù.

Đặt chảo lên bếp, cho vào 200 ml dầu ăn, đun lửa lớn đến khi dầu nóng già thì thả miếng thịt bò vào, tiếp tục chiên lửa lớn cho lớp bột bên ngoài chín vàng và giòn rụm thì mới tắt bếp.

Vớt thịt ra ngoài cho thấm bớt dầu, sau đó đặt lên thớt và cắt thành miếng vừa ăn. Cuối cùng, xếp thịt ra đĩa, rắc thêm ít bắp cải bào sợi cho hấp dẫn. Món bò bít tết chiên bột này bạn có thể ăn kèm với mù tạt hoặc tương ớt.

Bò bít tết tẩm bột chiên giòn ăn kèm với mù tạt hoặc tương ớt đều mang đến hương vị khó cưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu bò bít tết không quá khó, do đó muốn đổi gió cho bữa cơm cuối tuần của gia đình bạn có thể vào bếp thực hiện ngay món này. Từng miếng bò bít tết mềm ngọt quyện với vị vang đỏ nhẹ nhàng nhưng đầy lôi cuốn, chắc chắn sẽ mang lại cho bạn bữa tối thật tuyệt vời.