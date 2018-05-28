Cách làm sữa chua tại nhà đơn giản bằng nồi cơm điện, vụng cách mấy cũng thành công

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, sữa chua là thực phẩm có tác dụng chống lại các vi trùng gây bệnh và giữ cho đường ruột luôn khỏe mạnh. Ngoài ra, sữa chua còn chứa nhiều khoáng chất như magie, kẽm và selen giúp hệ thống miễn dịch được tăng cường. Nhờ vậy, cơ thể khó bị tấn công bởi nhiều loại vi khuẩn gây bệnh từ môi trường bên ngoài.

Sữa chua chứa nhiều chất dinh dưỡng như kali, canxi, magie, vitamin B2 và B12... rất cần thiết cho cơ thể. Do đó, ăn sữa chua mỗi ngày sẽ giúp ích rất nhiều cho sức khỏe , đồng thời cũng cải thiện nhan sắc.

Với những lợi ích tuyệt vời đó, các chị em nội trợ nhất định sẽ hối hận nếu bỏ qua cách làm sữa chua đơn giản tại nhà bằng nồi cơm điện đơn giản sau.

Đặc biệt, theo một số nghiên cứu trên thế giới, sữa chua đặc biệt tốt cho con gái, giúp ngăn ngừa sự tăng trưởng của nấm men ở vùng kín. Nguyên nhân vì các lợi khuẩn lactobacillus acidophilus trong thực phẩm này có thể giúp kiểm soát sự phát triển của các loại nấm gây hại đang phát triển tại vùng kín.

Cách làm sữa chua đơn giản bằng nồi cơm điện

Chuẩn bị nguyên liệu:

Sữa đặc: 1 hộp

Sữa tươi: 1 lít

Sữa chua: 2 hộp

Đường: 100 - 200g

Nước lọc

Hũ đựng thủy tinh

Cách làm:

Bước 1: Đổ sữa đặc và sữa tươi ra tô lớn, khuấy đều hỗn hợp cho đến khi tan hết.

Hỗn hợp sữa đặc và sữa tươi - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Đổ hỗn hợp sữa vào nồi, đun nóng với lửa vừa đến khi thấy nổi bong bóng trên mặt thì tắt bếp. Chú ý không đun quá nóng vì như thế sẽ làm mất đi các chất dinh dưỡng có trong sữa.

Khi bọt nối lên, bạn hãy tắt bếp - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Sau đó, bạn để nồi sữa nóng vào một chậu nước lạnh cho nhanh nguội. Khi sữa đã được làm nguội (tầm 40 độ), bạn nhấc ra khỏi chậu, cho đường vào khuấy đều cho tan.

Bước 4: Tiếp theo, đổ sữa vào từng hũ đựng thủy tinh.

Bước 5: Đổ nước nóng vào nồi cơm điện, lần lượt xếp từng hũ sữa chua vào sao cho mực nước chỉ ngập đến 2/3 hũ, đậy nắp lại và để ở chế độ hâm.

Cho sữa vào từng hũ thủy tinh - Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Bạn ủ như thế khoảng từ 5 - 7 tiếng. Lưu ý: Trong thời gian ủ, không được xê dịch nồi, nếu không sữa chua sẽ bị lỏng và dễ hỏng.

Sữa chua cho vào nồi cơm điện và chờ khoảng vài tiếng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 7: Cuối cùng, đặt sữa chua vào ngăn mát tủ lạnh khoảng từ 1 - 2 tiếng là bạn đã có thể thưởng thức ngay.

Sữa chua đã hoàn thành sau vài bước đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Với cách làm sữa chua đơn giản bằng nồi cơm điện ở trên, chắc chắn chị em nội trợ nào cũng có thể thực hiện thành công.