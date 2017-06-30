Cách làm món Tôm hùm hấp gừng - Món ngon mỗi ngày cho cả gia đình

Cho ít nước vào chõ hấp xôi, gừng rữa sạch không cần ngọt võ cho vào nước. đặt tôm vào chõ ( lưu ý phải đặt râu tôm cẩn thận tạo dáng theo ý đò của người nấu ăn), khi nước sôi mùi gừng rất thơm sẽ khử mùi tanh của tôm, hấp tôm khoảng 7 phút là được.