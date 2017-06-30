Cách làm món Tôm hùm hấp gừng - Món ngon mỗi ngày cho cả gia đình

Chuẩn bị nguyên liệu và cách nấu món tôm hùm hấp gừng ngon tuyệt cho cả gia đình cùng thưởng thức- Món ngon mỗi ngày
Nguyên liệu chuẩn bị cho món Tôm hùm hấp gừng:
- Một con tôm hùm
- Một nhánh gừng
- Muối, tiêu hoặc nước chấm hải sản
- Một quả cà chua và một ít ngò rí
Cách chế biến món Tôm hùm hấp gừng như sau:
- Cho ít nước vào chõ hấp xôi, gừng rữa sạch không cần ngọt võ cho vào nước. đặt tôm vào chõ ( lưu ý phải đặt râu tôm cẩn thận tạo dáng theo ý đò của người nấu ăn), khi nước sôi mùi gừng rất thơm sẽ khử mùi tanh của tôm, hấp tôm khoảng 7 phút là được.
- Đặt tôm ra đĩa, cà chua cắt phần gần cuốn nạo bỏ hết phần hột rồi đổ nước chấm vào đậy phần trên lại như quả cà chua ban đầu. Trang trí thêm ngò cho đĩa tôm thêm phần xinh động.
Thật là dễ phải không các bạn!
Thực hiện: Lê Diệu