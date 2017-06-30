Món ngon mỗi ngày: CHẢ RAM TÔM ĐẤT

Với công thức nấu món chả ram tôm đất ngon và dễ làm này, hy vọng bạn đã có thêm một món ăn ngon mỗi ngày cho gia đình mình nhé. Chúc bạn thành công!

Chuẩn bị nguyên liệu cho món chả ram tôm đất Hai lạng tôm đất

Hai lạng ba chỉ heo

Một củ hành tây

Một ít hành lá

Gia vị gồm: nước mắm, bột ngọt, bột nêm,tiêu xay, bánh tráng mỏng, chanh, ớt, tỏi, đường. rau xà lách, cải xanh, rau thơm các loại Thực hiện làm món chả ram tôm đất như sau: Bánh tráng mỏng cắt làm tư

Tôm đất bóc đầu, bóc đuôi để lại một ít vỏ phần lưng rửa sạch và cho vào một ít tiêu xay và xíu bột nêm.

Thịt ba chi rửa sạch thái mỏng và thái chỉ cho một xíu nước mắm, xíu bột ngọt

Hành tây cắt dọc khoảng 0,5cm

Hành lá nhặt rễ và rửa sạch cắt khúc cỡ 3cm Cách làm nước mắm chua ngọt - Đồ chấm không thể thiếu cho món chả tôm đất này Làm ướt bánh tráng cho mềm, đặt một con tôm, vài miếng thịt, hành tây, hành lá vào cuộn thật chặt tay

Bắt chảo dầu lên bếp, lửa vừa dầu vừa nóng cho chả vào chên khi thấy cuốn chả vàng vớt ra .

5 muỗn canh nước mắm ngon, 1 muỗn nước mắm, một muỗn đường, nửa muỗn nước cốt chanh, hai tép tỏi , một quả ớt

Đập dập tỏi rồi băm nhuyễn với ớt, cho vào hỗn hợp trên

Rau các loại nhặt lấy phần ngon rửa sạch để cuốn chả ram chấm mắm chua ngọt. Món chả ram tôm đất này bất cứ ai không khéo tay vẫn làm được, nhanh và thỉnh thoảng đổi món để phong phú bữa ăn cho cả nhà nhé các bạn! Thực hiện: Lê Diệu Cách làm món Tôm hùm hấp gừng - Món ngon mỗi ngày cho cả gia đình Chuẩn bị nguyên liệu và cách nấu món tôm hùm hấp gừng ngon tuyệt cho cả gia đình cùng thưởng thức- Món ngon mỗi ngày https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mon-ngon-moi-ngay-cha-ram-tom-dat-217079.html Theo seo | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mon-ngon-moi-ngay-cha-ram-tom-dat-217079.html