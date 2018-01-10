Cách làm món thịt rim mắm sả béo ngậy, đưa cơm

Để biến tấu thêm với các món ăn từ thịt lợn, bạn có thể làm món thịt rim mắm sả theo hướng dẫn dưới đây, đảm bảo sẽ có món ngon đưa cơm cho cả nhà.

Nguyên liệu làm thịt rim mắm sả

- Thịt ba chỉ: 5 lạng

- Ớt: 3 quả; Sả: 2 cây

- Hành tím: 1 củ; Hành lá: 1 cây

- Hạt tiêu: 1/3 thìa cà phê; Đường nâu: 1 thìa cà phê

- Nước mắm: 3 thìa canh; Nước lọc: 4 thìa canh

Thịt rim mắm sả là món ăn ngon dễ làm (Ảnh minh họa)

Các bước làm thịt rim mắm sả



Trước tiên bạn lấy nước mắm, nước, đường, tiêu hoà sẵn trong một bát.

Tỏi, hành tím băm nhỏ. Sả thái lát mỏng. Hành lá thái nhỏ. Ớt thái lát.

Thịt ba chỉ rửa sạch, cắt miếng nhỏ vừa ăn

Tiếp theo bạn bắc chảo không dính lên bếp. Cho thịt vào xào lửa vừa. Khi thịt săn, tứa chút mỡ thì cho hết sả, ớt, hành tỏi vào xào thơm 2-3 phút.

Cuối cùng, đổ hết chén nước mắm vào, đậy nắp, rim nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh, thịt thấm vị có màu đẹp thì nêm nếm lại vừa ăn. cho hành lá vào đảo đều lá tắt bếp.

Múc thịt rim ra bát hoặc đĩa sâu lòng, gắp hai quả ớt trang trí lên trên cho đẹp. Ăn thịt rim mắm sả cùng cơm nóng rất ngon.

Chúc các bạn thành công!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-lam-mon-thit-rim-mam-sa-beo-ngay-dua-com-266080.html