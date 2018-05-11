Cách làm gà hấp trái bưởi ngon hết sẩy cho bữa cơm cuối tuần thêm phong phú

Nấu gì hôm nay 11/05/2018 14:10

Với cách làm đơn giản và nguyên liệu dễ kiếm, các chị em nội trợ hoàn toàn có thể tự tay thực hiện món gà hấp trái bưởi thơm ngon ngay tại nhà.

Gà hấp trái bưởi là món ăn đặc sản của người Đồng Nai với hương vị thơm ngon, chinh phục được những thực khách khó tính nhất ngay trong lần đầu tiên thưởng thức. Không chỉ ngon và lạ miệng, đây còn là một món ăn vô cùng bổ dưỡng và có tác dụng chữa một số căn bệnh hiệu quả.

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Gà hấp trái bưởi là món ăn ngon được nhiều người yêu thích - Ảnh minh họa: Internet

Theo Đông y, vỏ bưởi có vị đắng, tính không độc là vị thuốc giúp trừ đờm, giảm đau, trị cảm... rất hiệu quả và đảm bảo an toàn. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng đã chứng minh, vỏ bưởi chứa các thành phần như hợp chất d-limonene, vitamin C giúp phòng chống ung thư rất hữu hiệu.

Cách làm gà hấp trái bưởi ngon hết sẩy cho bữa cơm cuối tuần thêm phong phú - Ảnh 2
Vỏ bưởi chứa vô số chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, thịt gà là một trong những thực phẩm cung cấp vô số các vitamin, khoáng chất tốt và cần thiết cho cơ thể. Chính vì thế, khi kết hợp gà và vỏ bưởi với nhau, bạn sẽ có một món ăn không chỉ thơm ngon mà còn vô cùng bổ dưỡng.

Dưới đây là cách làm món gà hấp trái bưởi ngon đúng điệu mà các chị em nội trợ không nên bỏ qua.

Cách làm gà hấp trái bưởi đơn giản ai ăn cũng nhớ mãi

Chuẩn bị nguyên liệu:

Gà: 1 con khoảng 1,5 kg (Để món ăn ngon hơn bạn nên chọn gà mái ta)

Bưởi: 1 trái (Nên chọn quả to, tròn đều)

Hạt nêm: 1 muỗng canh

Đường: 2 muỗng cà phê

Muối: 1 muỗng canh

Tiêu: 1/2 muỗng cà phê

Tỏi băm: 2 muỗng cà phê

Hành băm: 1 muỗng cà phê

Lá bưởi tươi thái nhuyễn

Rượu bưởi: 4 muỗng canh

Cách làm:

Bước 1: Gà bạn làm sạch và ngâm trong nước muối khoảng 5 - 10 phút rồi rửa lại với nước, để ráo. Sau đó, bạn chặt gà thành từng miếng vừa ăn.

Bước 2: Tiếp theo, các chị em hãy ướp gà cùng với hạt nêm, muối, tiêu, lá bưởi thái nhuyễn, rượu bưởi cùng với tỏi và hành băm, trộn tất cả thật đều rồi để yên trong khoảng 15 phút cho thấm gia vị.

Bước 3: Bưởi bạn nên chọn những trái vừa chín tới để không bị đắng và đảm bảo độ chắc chắn trong khi chế biến. Cắt phần đầu của trái bưởi, lấy hết phần ruột bưởi ra ngoài để có phần vỏ dùng đựng gà. Lưu ý: Các chị em nội trợ cần cẩn thận trong bước này để tránh làm thủng vỏ bưởi.

Cách làm gà hấp trái bưởi ngon hết sẩy cho bữa cơm cuối tuần thêm phong phú - Ảnh 3
Dùng dao cắt cẩn thận phần đầu trái bưởi - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Tiếp theo, cho thịt gà đã thấm gia vị vào trái bưởi, dùng phần đầu vừa cắt đậy lại rồi cho vào nồi hấp cách thủy trong khoảng 45 phút.

Cách làm gà hấp trái bưởi ngon hết sẩy cho bữa cơm cuối tuần thêm phong phú - Ảnh 4
Cho gà thấm gia vị vào vỏ bưởi - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Cuối cùng, bạn chỉ cần mang trái bưởi ra đĩa là có thể thưởng thức ngay. Món ăn sẽ càng ngon hơn khi ăn cùng muối tiêu chanh.

Cách làm gà hấp trái bưởi ngon hết sẩy cho bữa cơm cuối tuần thêm phong phú - Ảnh 5
Gà hấp trái bưởi thơm ngon, độc đáo đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Với cách làm gà hấp trái bưởi đơn giản ở trên, hy vọng các chị em nội trợ sẽ có thêm một món ăn ngon để chiêu đãi cả nhà trong những ngày cuối tuần sắp tới. Chúc các bạn thực hiện thành công và ngon miệng nhé!

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