Cách làm dưa món cực ngon, ăn hoài không ngán trong ngày Tết

Dưa món là món ăn không thể thiếu trong mâm cơm của mỗi gia đình người Việt vào những ngày đầu năm mới. Với vị mằn mặn và giòn giòn, dưa món khi ăn cùng với bánh chưng hay bánh tét không chỉ làm tăng độ ngon miệng mà còn chống ngán vô cùng hiệu quả.

- Cà rốt: 200g

- Củ kiệu: 100g

- Ớt trái: 30g

- Hành tím: 100g

- Hũ thủy tinh sạch

- Đường, nước mắm, bột ngọt, muối

Cách thực hiện

Bước 1: Gọt vỏ đu đủ, cà rốt, su hào sau đó rửa sạch lại với nước lạnh. Bạn có thể cắt lát hoặc tỉa hoa, cũng có thể cắt theo hình răng cưa để khi ngâm, dưa món sẽ đẹp hơn.

Lưu ý: Bạn không nên cắt quá mỏng vì như vậy dưa món sẽ không được giòn. Tuy nhiên, nếu bạn cắt quá dày thì nguyên liệu sẽ chín không đều trong quá trình ngâm.

Bước 2: Tiến hành bỏ rễ, lột vỏ của củ kiệu và hành tím. Đem đi ngâm nước cho sạch rồi vớt ra.

Bước 3: Bạn cho tất cả nguyên liệu vào ngâm trong nước muối. Sau 20 phút vớt ra, xả nước sạch rồi để ráo bớt nước. Lặp lại thao tác như vậy 2 – 3 lần để cho nguyên liệu không bị hăng.

Bước 4: Đem đu đủ, cà rốt, su hào, ớt, hành, củ kiệu đi phơi nắng. Thời gian phơi thường là khoảng 20 giờ nắng, cho đến khi tất cả nguyên liệu khô và teo lại thì có thể tiến hành ngâm.

Nếu không có thời gian phơi nắng, chị em có thể đem tất cả cho vào lò nướng, sấy khô ở nhiệt độ 100 độ C khoảng 30 phút. Đặc biệt, trong lúc sấy bạn nên thường xuyên trộn nguyên liệu để tất cả được khô đều.

Nếu quá bận rộn, bạn có thể ra chợ hay siêu thị để mua những nguyên liệu đã được phơi khô sẵn và bỏ qua tất cả những bước trên.

Bước 5: Bắc nồi lên bếp, cho vào nồi 500ml nước mắm cùng 500g đường, khuấy đều. Tiếp tục nêm thêm 2 muỗng bột ngọt rồi đợi đến khi đường tan hết thì tắt bếp.

Trong lúc đun sôi, bạn phải liên tục khuấy đều hỗn hợp để tránh đường bị cháy khét - Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Rau củ phơi khô nên được trụng lại với nước sôi để có thể rửa sạch những bụi bẩn. Vớt ra và để ráo và bắt đầu ngâm dưa món.

Bước 7: Bạn chọn hũ thủy tinh sạch, có nắp đậy kín. Lần lượt xếp nguyên liệu rau củ vào hũ rồi đổ hỗn hợp nước mắm đã nguội vào ngập nguyên liệu.

Để tránh việc cà rốt, củ cải bị nổi lên mặt, bạn có thể dùng 2 – 3 chiếc que tre nhỏ chèn ngang miệng lọ. Cuối cùng, bạn đậy nắp lọ kín và để vào nơi khô thoáng trong khoảng 2 ngày là có thể dùng được.

Một hũ dưa món tuyệt ngon dành cho cả gia đình dùng trong những ngày đầu năm - Ảnh minh họa: Internet

Với những bước đơn giản ở trên, chị em nội trợ có thể làm ra những hũ dưa món ngon hết sẩy để ăn kèm với bánh chưng hay bánh tét trong những ngày Tết sắp tới.