Cách làm cacao dừa tại nhà: Thức uống 'hot' nhất hè này, không chỉ ngon mà còn bổ dưỡng

Đặc biệt trong những ngày nắng nóng, thưởng thức một ly cacao dừa không chỉ giải khát mà còn giúp bạn tỉnh táo và tràn đầy năng lượng.

Vị đắng nhẹ của cacao kết hợp cùng vị béo của nước cốt dừa tạo thành một thức uống vô cùng ngon miệng lại có lợi cho sức khỏe , được nhiều người người yêu thích.

Một số nghiên cứu trên thế giới phát hiện, cacao rất giàu các polyphenol, chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn sự hình thành và phát triển của các gốc tự do trong cơ thể. Chính vì thế, việc thường xuyên sử dụng caccao sẽ giúp phòng ngừa ung thư hiệu quả đồng thời chống lão hóa, kéo dài sự trẻ trung.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , trong cacao chứa vô số các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như protein, carbonhydrate... Trong đó, hàm lượng cao chất xơ hòa tan không chỉ giúp điều trị bệnh táo bón còn tạo cảm giác no rất tốt cho người đang ăn kiêng.

Trong khi đó, dừa là loại trái cây nhiệt đới rất quen thuộc ở nước ta. Theo một nghiên cứu tại trường Đại học Tokyo (Nhật Bản), phần nước hay cùi dừa đều chứa rất nhiều vitamin C, sắt, photpho, kali, magie, natri, lipid, protein... tốt cho sức khỏe.

Dừa không chỉ có vị ngon mà còn tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, khi kết hợp cacao và dừa, bạn không chỉ có một thức uống ngon miệng mà còn vô cùng bổ dưỡng. Dưới đây là cách làm cacao dừa cực đơn giản, ngon đúng vị mà các bạn không nên bỏ qua.

Cách làm cacao dừa đơn giản, thơm ngon tại nhà

Nguyên liệu:

Bột cacao: 3 muỗng canh

Nước nóng: 70ml

Sữa tươi có đường: 200ml

Dừa nạo: 150ml (Nếu không có thời gian bạn có thể mua nước cốt dừa đóng hộp tại các cửa hàng hay siêu thị).

Vani: 1 muỗng cà phê

Muối: 1/3 muỗng cà phê

Mật ong: 1 muỗng canh

Cách làm:

Bước 1: Bạn cho nước nóng vào dừa nạo, trộn đều sau đó đổ qua rây hoặc mành lọc để lấy phần nước cốt, bỏ xác.

Vắt lấy nước cốt dừa - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Đổ sữa tươi vào nồi đun ở lửa nhỏ và đảo đều tay để tránh bị cháy.

Bước 3: Khi sữa đã ấm, bạn cho nước cốt dừa vào và khuấy đều khoảng 1 phút. Sau đó, tắt bếp và cho bột cacao vào hỗn hợp, trộn đều.

Rắc đều bột cacao vào hỗn hợp sữa dừa - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Tiếp tục đảo đều tay đến khi bột cacao tan hoàn toàn rồi thêm muối, mật ong và mật ong vào.

Bước 6: Thức uống khi hoàn thành sẽ có màu nâu nhạt, mùi thơm đặc trưng của dừa và cacao. Thức uống này có thể dùng nóng hoặc bỏ vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản và sử dụng dần.

Cacao dừa thơm ngon, bổ dưỡng đã hoàn thành với vài bước đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Với cách làm đơn giản này, hy vọng các bạn sẽ làm được những ly cacao dừa thơm ngon và bổ dưỡng để mời cả nhà thưởng thức.