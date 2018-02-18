Cách chế biến món ăn ngon từ thịt gà luộc dư ngày Tết vừa nhanh vừa dễ

Sau Tết chắc chắn gia đình nào cũng sẽ còn dư thịt gà và các chị em nội trợ không biết phải làm gì với chúng. Đừng quá lo lắng vì có nhiều cách chế biến món ăn ngon từ thịt gà luộc dư ngày Tết để tránh lãng phí.
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Thịt gà luộc là món ăn thường xuất hiện trong mâm cơm ngày Tết của mỗi gia đình nhưng cũng rất hay còn thừa và khiến mọi người cảm thấy ngán.
Để "thanh lý" thịt gà luộc dư và khiến cả nhà ngon miệng hơn, đây là những cách chế biến đơn giản mà các chị em nội trợ nên ghi nhớ.
Những cách chế biến món ăn ngon từ thịt gà luộc dư ngày Tết
Gỏi gà xé cay
Chuẩn bị nguyên liệu:
Thịt gà: 300g
Cà rốt: 1 củ
Dưa leo: 1 trái
Ớt đỏ: 2 trái
Ớt xanh: 1 trái
Hành lá thái nhỏ
Tiêu: 1/2 muỗng cà phê
Tỏi băm nhuyễn
Nước tương: 1 muỗng canh
Đường: 1 muỗng canh
Muối: 1 muỗng cà phê
Dầu mè: 1 muỗng cà phê
Cách làm:
Bước 1: Thịt gà đã luộc chín, bạn xé thành những miếng nhỏ vừa ăn.
Bước 2: Dưa leo rửa sạch, cắt bỏ hai đầu và ruột rồi bạn thái sợi. Cà rốt bạn cũng rửa sạch, gọt vỏ và thái sợi tương tự như dưa leo. Ớt đỏ và ớt xanh chị em nội trợ thái khoanh nhỏ.
Bước 3: Cho dưa leo, cà rốt vào tô lớn và tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào trộn thật đều. Tùy theo khẩu vị của cả nhà bạn có thể cho thêm ớt vào món ăn.
Bước 4: Gắp món gỏi gà xé cay ra dĩa là có thể mời cả nhà dùng được rồi đấy.
Vị cay, ngọt quyện với sự giòn mát của dưa leo, cà rốt sẽ giúp món gỏi gà xé cay thêm phần lạ miệng cũng như giúp mâm cơm gia đình bớt ngán và ngon miệng hơn rất nhiều.
Gà xé trộn dưa hành
Chuẩn bị nguyên liệu:
Thịt gà luộc xé sợi: 400g
Hành tây: 1 củ
Dưa leo: 2 trái
Rau răm băm nhuyễn
Bột canh: 1/3 muỗng cà phê
Đường: 7 muỗng canh
Giấm: 4 muỗng canh
Ớt: 2 trái
Tiêu: 1/3 muỗng cà phê
Cách làm:
Bước 1: Hành tây bạn thái mỏng, ngâm vào tô nước đá. Cách làm này sẽ giúp hành tây hết hăng và giòn hơn rất nhiều.
Bước 2: Cắt bỏ phần ruột của dưa leo, vì phần này thường ra rất nhiều nước làm món ăn không ngon. Sau đó, bạn cắt dưa leo thành miếng dài và mỏng vừa ăn.
Bước 3: Rửa sạch hành tây đã ngâm ban đầu, để ráo nước. Sau đó ướp với đường và giấm, trộn đều.
Bước 4: Bạn cho thịt gà, hành tây, dưa leo và rau răm vào một tô lớn, trộn đều. Sau đó, thêm đường, bột canh và giấm vào trộn nhẹ nhàng vài lần nữa là được.
Bước 5: Bày món ăn ra đĩa, cắt nhỏ thêm ít ớt trái lên trên mặt hoặc có thể rắc tiêu xay. Thịt gà xé trộn dưa hành sẽ ngon hơn khi chấm cùng với nước mắm mặn hoặc muối tiêu chanh.
Vị chua chua, mằn mặn của món thịt gà xé trộn dưa hành sẽ giúp kích thích vị giác và khiến bạn cảm thấy ngon miệng hơn.
Với những cách chế biến món ăn từ thịt gà luộc dư ngày Tết, hy vọng các chị em nội trợ sẽ không còn phải lãng phí thức ăn và giúp bữa cơm gia đình thêm ngon miệng hơn!