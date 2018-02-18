Cách chế biến món ăn ngon từ thịt gà luộc dư ngày Tết vừa nhanh vừa dễ

Để "thanh lý" thịt gà luộc dư và khiến cả nhà ngon miệng hơn, đây là những cách chế biến đơn giản mà các chị em nội trợ nên ghi nhớ.

Thịt gà luộc là món ăn thường xuất hiện trong mâm cơm ngày Tết của mỗi gia đình nhưng cũng rất hay còn thừa và khiến mọi người cảm thấy ngán.

Cà rốt: 1 củ

Dưa leo: 1 trái

Ớt đỏ: 2 trái

Ớt xanh: 1 trái

Hành lá thái nhỏ

Tiêu: 1/2 muỗng cà phê

Tỏi băm nhuyễn

Nước tương: 1 muỗng canh

Đường: 1 muỗng canh

Muối: 1 muỗng cà phê

Dầu mè: 1 muỗng cà phê

Cách làm:

Bước 1: Thịt gà đã luộc chín, bạn xé thành những miếng nhỏ vừa ăn.

Bước 2: Dưa leo rửa sạch, cắt bỏ hai đầu và ruột rồi bạn thái sợi. Cà rốt bạn cũng rửa sạch, gọt vỏ và thái sợi tương tự như dưa leo. Ớt đỏ và ớt xanh chị em nội trợ thái khoanh nhỏ.

Bước 3: Cho dưa leo, cà rốt vào tô lớn và tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào trộn thật đều. Tùy theo khẩu vị của cả nhà bạn có thể cho thêm ớt vào món ăn.

Bước 4: Gắp món gỏi gà xé cay ra dĩa là có thể mời cả nhà dùng được rồi đấy.

Vị cay, ngọt quyện với sự giòn mát của dưa leo, cà rốt sẽ giúp món gỏi gà xé cay thêm phần lạ miệng cũng như giúp mâm cơm gia đình bớt ngán và ngon miệng hơn rất nhiều.

Gà xé trộn dưa hành

Chuẩn bị nguyên liệu:

Thịt gà luộc xé sợi: 400g

Hành tây: 1 củ

Dưa leo: 2 trái

Rau răm băm nhuyễn

Bột canh: 1/3 muỗng cà phê

Đường: 7 muỗng canh

Giấm: 4 muỗng canh

Ớt: 2 trái

Tiêu: 1/3 muỗng cà phê

Cách làm:

Bước 1: Hành tây bạn thái mỏng, ngâm vào tô nước đá. Cách làm này sẽ giúp hành tây hết hăng và giòn hơn rất nhiều.

Bước 2: Cắt bỏ phần ruột của dưa leo, vì phần này thường ra rất nhiều nước làm món ăn không ngon. Sau đó, bạn cắt dưa leo thành miếng dài và mỏng vừa ăn.

Bước 3: Rửa sạch hành tây đã ngâm ban đầu, để ráo nước. Sau đó ướp với đường và giấm, trộn đều.

Bước 4: Bạn cho thịt gà, hành tây, dưa leo và rau răm vào một tô lớn, trộn đều. Sau đó, thêm đường, bột canh và giấm vào trộn nhẹ nhàng vài lần nữa là được.

Bước 5: Bày món ăn ra đĩa, cắt nhỏ thêm ít ớt trái lên trên mặt hoặc có thể rắc tiêu xay. Thịt gà xé trộn dưa hành sẽ ngon hơn khi chấm cùng với nước mắm mặn hoặc muối tiêu chanh.

Vị chua chua, mằn mặn của món thịt gà xé trộn dưa hành sẽ giúp kích thích vị giác và khiến bạn cảm thấy ngon miệng hơn.

Với những cách chế biến món ăn từ thịt gà luộc dư ngày Tết, hy vọng các chị em nội trợ sẽ không còn phải lãng phí thức ăn và giúp bữa cơm gia đình thêm ngon miệng hơn!