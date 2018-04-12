Bỏ túi ngay cách làm mận lắc muối ớt tuyệt ngon không thể chối từ

Mận Hà Nội là loại quả có vị chua đặc trưng rất được yêu thích-

Sau đây, Phụ Nữ và Gia Đình sẽ chia sẻ đến bạn 2 cách làm mận lắc muối ớt với những loại gia vị khác nhau. Một loại là dùng gia vị nước mắm, một loại dùng muối ớt. Bạn nhớ note lại thật kỹ càng nhé!

Tiếp nối trào lưu trái cây lắc các kiểu từ xoài lắc, cóc lắc, giờ là đến mận lắc . Từ quả mận thôi cũng đã có vị chua đặc trưng rất được yêu thích. Khi được lắc với các loại gia vị khác sẽ tăng thêm hương vị. Đang mùa mận nên bạn hoàn toàn có thể tìm được nguyên liệu này để thực hiện ngay tại nhà.

Cách 1: Công thức làm mận lắc muối ớt đơn giản

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Nguyên liệu cho món mận lắc muối ớt đơn giản -Ảnh: Internet

1/2 kg mận

80g đường nâu

10g muối ớt

5g ớt bột

Cách thực hiện:

Bước 1:

Để làm mận lắc ngon, bạn nên chọn những quả mận chín vừa để không quá chua, giữ được độ giòn, dễ ăn. Nên tránh chọn những quả xanh vì khi ăn sẽ có vị chát.

Mận sau khi mua về, bạn cắt rửa sạch rồi ngâm trong nước muối loãng khoảng 30 phút.

Bổ đôi quả mận để khi lắc muối ớt nhanh ngấm gia vị hơn- Ảnh: Internet

Sau đó, bạn dùng dao cắt quả mận ra làm đôi rồi xoay hai nửa quả ngược chiều lại với nhau. Bạn cắt phần thịt mận ra, cho vào một chiếp hộp hoặc lọ nhỏ và để riêng hạt.

Lưu ý: chỉ nên để mận cao tới 2/3 hũ.

Bước 2:

Bạn chuẩn bị gia vị ướp mận theo công thức: Muối + ớt+ đường. Trộn đều các nguyên liệu này để tạo thành hỗn hợp và cho vào lọ đựng mận.

Trộn đều mận với hỗn hợp muối, ớt, đường- Ảnh: Internet

Bước 3:

Tiếp theo, bạn cho thêm ít ớt bột vào lọ đựng mận. Món mận lắc ngon hay không là ở khâu này. Bạn nhớ đậy nắp cho thật kín rồi lắc đều tay là được. Hoặc bạn cũng có thể mang bao tay vào và trộn đều bột ớt trong bát mận.

Sau khi lắc xong, bạn cho món mận lắc vào ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 10 phút cho ngấm gia vị.

Vậy là đã có thể thưởng thức món ăn ngon “tuyệt cú mèo” này nhé!

Mận lắc muối ớt đơn giản theo kiểu khô, có vị muối ớt nồng- Ảnh: Internet

Lưu ý: Cho một lượng mận vừa phải, không nên đổ đầy mận vào cốc hoặc lọ để dễ lắc lơn, mận có thể ngấm đều gia vị hơn.

Cách 2: Công thức làm mận lắc muối ớt có thêm gia vị nước mắm

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1/2 kg mận

60gr đường

20ml nước mắm ngon

2 thìa muối tôm

Cách thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch rồi ngâm mận với nước muối loãng. Xắt đôi quả mận và bỏ hạt mận riêng ra. Sau đó cho mận vào hũ có nắp đậy để lắc.

Bước 2: Hòa tan 60gr đường với 20ml nước mắm ngon. Khuấy tan để đường tan đều, hỗn hợp mắm đường dẻo mịn hơn. Sau đó từ từ chan mắm đường vào hũ mận.

Cho mắm đường vào hũ mận để món ăn dậy mùi- Ảnh: Internet

Bước 3: Thêm 1 thìa muối tôm vào, lắc thật kĩ để mận ngấm đều muối và mắm đường. Tiếp tục cho thêm 1 thìa muối nữa vào hũ và lắc nhẹ lần nữa.

Cho mận ra đĩa và thưởng thức. Để ngon hơn, bạn có thể cho mận vào tủ lạnh.

Mận lắc muối ớt có thêm gia vị nước mắm sẽ thơm mùi mắm, mận mềm hơn, có vị mặn, ngọt và chua cay- Ảnh: Internet

Vậy là đã hoàn thiện xong món mận lắc rồi!

Đúng theo cái chất là món ăn chơi đã ghiền, bất kì ai sẽ cũng phải bị kích thích, muốn nếm thử món ăn vặt cực hấp dẫn này. Tùy theo khẩu vị mà bạn có thể linh hoạt chọn lựa loại gia vị thích hợp để biến tấu món ăn này.

Chỉ cần chịu khó bỏ ra một chút thời gian, bạn đã có món mận lắc muối ớt siêu ngon được nhiều người thích thú- Ảnh: Internet

Trên đây là cách làm mận lắc muối ớt được nhiều người “săn lùng”. Món ăn vặt này đảm bảo sẽ khiến cho không chỉ chị em phụ nữ mà còn cả những chàng trai phải xuýt xoa không thể cưỡng nổi.

Hãy thử làm ngay từ hôm nay nhé!