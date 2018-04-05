Bà bầu ăn quả mận có được không?

Các bà bầu luôn cảm thấy thèm khi đến mùa mận chín. Tuy nhiên, nhiều chị em thắc mắc có được ăn mận khi mang thai không?

Mùa hè đến cũng là lúc mận vào mùa. Mận được trồng nhiều ở các tỉnh phía bắc nước ta. Đây là loại quả mọng vị vừa chua vừa ngọt kích thích vị giác người ăn, cung cấp các vitamin và dưỡng chất quan trọng cho cơ thể. Theo các chuyên gia, phụ nữ mang thai nên ăn một lượng mận thích hợp để giảm ốm nghén, phòng ngừa một số bệnh thông thường và nguy cơ sinh non.

Mận là loại trái cây ưa thích của nhiều bà bầu khi ốm nghén - Ảnh minh họa: Internet Bà bầu ăn mận mang lại lợi ích gì? Giảm ốm nghén Cơn ốm nghén triền miên trong thai kỳ sẽ được cải thiện khi mẹ bầu nhâm nhi vài quả mận. Trước mỗi bữa ăn, bà bầu có thể ăn vài quả mận để kích thích tiêu hóa, ăn ngon miệng hơn. Tăng cường hệ miễn dịch Ăn mận thường xuyên giúp bà bầu tăng cường sức đề kháng - Ảnh minh họa: Internet Lượng vitamin C dồi dào trong quả mận sẽ giúp bà bầu tăng sức đề kháng, phòng tránh các bệnh cảm cúm, sốt thông thường.

Ngăn ngừa táo bón Thành phần dinh dưỡng của quả mận chứa nhiều chất xơ thực vật, sorbitol, dihydrophenylisation, các enzym tiêu hóa chủ động giúp điều chỉnh chức năng hệ tiêu hóa, điều hòa nhu động ruột, giảm nguy cơ táo bón. Hiện nay, mận là thành phần không thể thiếu của nhiều phương thuốc trị táo bón cho phụ nữ mang thai. Phòng ngừa sinh non Để hạn chế nguy cơ sinh non, bà bầu hãy thường xuyên ăn mận - Ảnh minh họa: Internet Bước vào giai đoạn tam cá nguyệt thứ 3, bà bầu nên ăn mận thường xuyên để phòng tránh nguy cơ sinh non. Dưỡng chất magie trong loại quả này có tác dụng thư giãn cơ, giảm các cơn co thắt tử cung, phòng ngừa hiệu quả nguy cơ sinh non. Hỗ trợ hấp thu sắt Khi mang thai, cơ thể mẹ bầu phải cung cấp chất dinh dưỡng cho thai nhi nên dễ mắc hội chứng thiếu máu. Mẹ bầu nên uống viên bổ sung hoặc ăn các thực phẩm, trái cây giàu sắt để bồi bổ cơ thể. Vitamin C trong quả mận sẽ giúp cơ thể bà bầu hấp thu sắt dễ dàng hơn. Giúp da dẻ mịn màng, mái tóc chắc khỏe Vitamin (A, C, K…) và khoáng chất (magie, kali…) trong quả mận sẽ giúp bà bầu có làn da mịn màng, mái tóc thêm chắc khỏe, tránh gãy rụng. Mẹ bầu cũng có thể kết hợp mận với một số nguyên liệu tự nhiên (sữa chua không đường, sữa tươi, cám gạo…) làm mặt nạ dưỡng da. Những lưu ý khi bà bầu ăn mận: - Để đảm bảo an toàn, bà bầu cần rửa sạch mận, ngâm nước muối loãng trước khi ăn. - Vỏ mận chứa nhiều chất chống oxy hóa nên mẹ bầu không nên gọt bỏ vỏ. Mẹ bầu nên rửa sạch mận và ăn cả vỏ - Ảnh minh họa: Internet - Chỉ nên ăn tối đa 10 quả mận mỗi lần để không ảnh hưởng đến chức năng thận, gây nóng cơ thể và giảm tác dụng của một số loại thuốc.

Thai nhi 14 tuần: Bé bắt đầu mọc lông tơ Khi thai nhi được 14 tuần cũng là lúc mẹ sẽ thấy thai kỳ trở nên nhẹ nhàng hơn vì ốm nghén đã qua đi và bụng cũng chưa quá nặng nề.

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