Bật mí cách làm mứt vỏ bưởi không bị đắng đơn giản để chuẩn bị đón Tết về

Vỏ bưởi có mùi cay nồng và vị đắng nhẹ nên rất khó chế biến thành mứt. Tuy nhiên, cách làm mứt vỏ bưởi không bị đắng đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.
- Mứt dưa hấu lạ miệng, ngọt thanh ngon khó cưỡng
- Muốn mứt không bị chảy nước suốt những ngày Tết bạn phải nhớ kỹ những nguyên tắc sau
Theo các nhà nghiên cứu, vỏ bưởi có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe như trị gan nhiễm mỡ, giảm béo... Chính vì thế, ngày càng nhiều người muốn tận dụng vỏ bưởi để chế biến thành các món ăn.
Trong đó, mứt vỏ bưởi vừa thơm ngon lại vừa tốt cho sức khỏe được nhiều người ưa thích nhất, đặc biệt trong những ngày Tết.
Tuy nhiên, không ít chị em ngại phải làm mứt vỏ bưởi vì chúng rất dễ bị đắng, khó ăn và trông không đẹp mắt. Để giúp chị em nội trợ giải quyết vấn đề này, chúng tôi xin chia sẻ bí quyết làm mứt vỏ bưởi không bị đắng cực kỳ đơn giản dưới đây.
Cách làm mứt vỏ bưởi không bị đắng đừng nên bỏ qua
Chuẩn bị nguyên liệu:
Vỏ bưởi: 2 trái (Để làm mứt được thơm ngon và không bị đắng, các bạn nên chọn vỏ bưởi da xanh hoặc bưởi năm roi)
Muối: 50g
Đường: 500g
Vani
Thực hiện:
Sơ chế vỏ bưởi để mứt không bị đắng
Bước 1: Vỏ bưởi bạn rửa sạch, dùng dao bỏ bớt vỏ trắng bên trong, sau đó thái thành từng sợi dài vừa ăn.
Bước 2: Bạn chuẩn bị một thau nước muối, cho tất cả vỏ bưởi vào ngâm khoảng 4 - 5 tiếng để ra hết tinh dầu.
Bước 3: Sau khi ngâm, vớt vỏ bưởi ra và rửa lại với nước 3 - 4 lần rồi vắt cho khô.
Bước 4: Tiếp theo, bạn đun sôi một nồi nước, đổ vỏ bưởi vào luộc khoảng 10 phút thì vớt ra cho vào một thau nước đá. Đồng thời lúc này, bạn dùng tay bóp nhẹ vỏ bưởi để để loại bỏ mùi hăng và the.
Bước 5: Khi vỏ bưởi nguội, bạn nếm thử nếu không còn vị the và đắng là đạt yêu cầu. Nếu chưa được, bạn tiếp tục luộc vỏ bưởi và ngâm lại trong thau đá đến khi nào đạt thì thôi.
Cách làm mứt vỏ bưởi
Bước 1: Vỏ bưởi bạn cho vào một thau sạch cùng với đường và vani, trộn thật kỹ rồi để qua đêm cho thấm.
Bước 2: Cho hỗn hợp vỏ bưởi và đường vào nồi đun sôi ở lửa vừa. Đến khi sôi, bạn hạ nhỏ lửa và dùng đũa đảo đều liên tục cho tới khi cạn hết nước là có thể tắt bếp để nguội.
Bước 3: Cuối cùng, bạn cho mứt vỏ bưởi vào hũ đậy kín nắp và bảo quản ở nơi thoáng mát là có thể nhâm nhi suốt những ngày Tết rồi.
Chúc chị em thành công với cách làm mứt vỏ bưởi không bị đắng đơn giản này!