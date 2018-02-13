Bật mí cách làm mứt vỏ bưởi không bị đắng đơn giản để chuẩn bị đón Tết về

Trong đó, mứt vỏ bưởi vừa thơm ngon lại vừa tốt cho sức khỏe được nhiều người ưa thích nhất, đặc biệt trong những ngày Tết.

Theo các nhà nghiên cứu, vỏ bưởi có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe như trị gan nhiễm mỡ, giảm béo... Chính vì thế, ngày càng nhiều người muốn tận dụng vỏ bưởi để chế biến thành các món ăn.

Vỏ bưởi: 2 trái (Để làm mứt được thơm ngon và không bị đắng, các bạn nên chọn vỏ bưởi da xanh hoặc bưởi năm roi)

Tuy nhiên, không ít chị em ngại phải làm mứt vỏ bưởi vì chúng rất dễ bị đắng, khó ăn và trông không đẹp mắt. Để giúp chị em nội trợ giải quyết vấn đề này, chúng tôi xin chia sẻ bí quyết làm mứt vỏ bưởi không bị đắng cực kỳ đơn giản dưới đây.

Muối: 50g

Đường: 500g

Vani

Thực hiện:

Sơ chế vỏ bưởi để mứt không bị đắng

Bước 1: Vỏ bưởi bạn rửa sạch, dùng dao bỏ bớt vỏ trắng bên trong, sau đó thái thành từng sợi dài vừa ăn.

Bước 2: Bạn chuẩn bị một thau nước muối, cho tất cả vỏ bưởi vào ngâm khoảng 4 - 5 tiếng để ra hết tinh dầu.

Ngâm vỏ bưởi trong nước muối để ra hết tinh dầu - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Sau khi ngâm, vớt vỏ bưởi ra và rửa lại với nước 3 - 4 lần rồi vắt cho khô.

Bước 4: Tiếp theo, bạn đun sôi một nồi nước, đổ vỏ bưởi vào luộc khoảng 10 phút thì vớt ra cho vào một thau nước đá. Đồng thời lúc này, bạn dùng tay bóp nhẹ vỏ bưởi để để loại bỏ mùi hăng và the.

Luộc vỏ bưởi sẽ làm món mứt không còn vị đắng hay the nữa -Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Khi vỏ bưởi nguội, bạn nếm thử nếu không còn vị the và đắng là đạt yêu cầu. Nếu chưa được, bạn tiếp tục luộc vỏ bưởi và ngâm lại trong thau đá đến khi nào đạt thì thôi.

Cách làm mứt vỏ bưởi

Bước 1: Vỏ bưởi bạn cho vào một thau sạch cùng với đường và vani, trộn thật kỹ rồi để qua đêm cho thấm.

Ướp vỏ bưởi với đường trong một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Cho hỗn hợp vỏ bưởi và đường vào nồi đun sôi ở lửa vừa. Đến khi sôi, bạn hạ nhỏ lửa và dùng đũa đảo đều liên tục cho tới khi cạn hết nước là có thể tắt bếp để nguội.

Bước 3: Cuối cùng, bạn cho mứt vỏ bưởi vào hũ đậy kín nắp và bảo quản ở nơi thoáng mát là có thể nhâm nhi suốt những ngày Tết rồi.

Mứt vỏ bưởi thơm ngon đã sẵn sàng để cho mọi người thưởng thức - Ảnh minh họa: Internet

Chúc chị em thành công với cách làm mứt vỏ bưởi không bị đắng đơn giản này!