Khổ qua trị mụn siêu nhanh giúp da mịn màng nhanh chóng

Để sớm sở hữu một làn đẹp, không tỳ vết, bạn hãy áp dụng một số cách trị mụn bằng khổ qua sau đây:

Không chỉ được dùng để bồi bổ cơ thể, điều trị bệnh đái tháo đường, gần đây nhiều chị em còn dùng khổ qua trị mụn . Loại nguyên liệu này chứa các thành phần như protein, vitamin C và Alkaloid có tác dụng trị mụn, trị thâm, xóa nám, tàn nhang, tăng độ khỏe khoắn cho làn da. Ngoài ra, khổ qua còn chứa hàm lượng lớn vitamin B giúp kích thích cơ thể tăng cường sản xuất collagen, làm mềm, giúp da trắng hồng rạng rỡ.

Đầu tiên, sau khi mua khổ qua về, các chị em mang rửa sạch, bổ đôi, loại bỏ hạt. Sau đó, thái thành những lát mỏng, mang phơi khô ngoài nắng. Tiếp theo, dùng máy xay nghiền nhuyễn, bảo quản kỹ và cất đi dùng dần.

Hiện nay, bột khổ qua bán rất nhiều trên thị trường, dễ dàng mua qua mạng. Tuy nhiên, để tránh sử dụng hàng trôi nổi, bị pha trộn với các nguyên liệu khác thì cách chị em nên tự tay làm.

Để trị mụn, các chị em hãy lấy bột khổ qua pha với nước ấm để uống hàng ngày. Các hợp chất dinh dưỡng có trong khổ qua sẽ nhanh chóng giúp thanh lọc cơ thể từ bên trong, loại bỏ độc tố, chất cặn bã ra ngoài qua đường bài tiết mồ hôi, làm sạch da, tiêu mụn nhanh chóng. Tuy nhiên, nước bột khổ qua rất khó uống. Vì vậy, các chị em có thể pha thêm một chút mật ong để dễ uống hơn.

Cách làm đá khổ qua trị mụn

Nếu các chị em không muốn uống nước bột khổ qua thì có thể làm đá khổ qua để trị mụn. Cách này khá đơn giản và dễ thực hiện.

Nguyên liệu cần có:

50gram bột khổ qua nguyên chất.

300ml nước lọc.

1 quả chanh.

1 khay rỗng đựng đá.

Cách thực hiện:

Đá khổ qua nhanh chóng trị mụn, xóa thâm cho phái đẹp

Bước 1: Vắt lấy nước cốt chanh, lọc bỏ hạt.

Bước 2: Trộn đều 50gr bột khổ qua cùng nước cốt chanh, 300ml nước lọc thành hỗn hợp mịn.

Bước 3: Cho hỗn hợp vào khay đựng đá và đặt trong ngăn đông tủ lạnh, sau 5 tiếng có thể đem ra sử dụng.

Bước 4: Sau khi tẩy tế bào chết, làm sạch bụi bẩn, bã nhờn trên da, lỗ chân lông được thông thoáng, bạn hãy lấy khăn xô bọc 1 viên mướp đắng đông đá và chà nhẹ lên mặt theo chiều kim đồng hồ. Massage nhẹ nhàng và thật kỹ những vùng có chứa nhiều mụn, thâm…

Bước 5: Giữ nguyên khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước và thoa kem dưỡng ẩm.

Bạn hãy kiên trì áp dụng 1 ngày 2 lần để nhanh chóng đạt được hiệu quả mong muốn mà không cần tốn tiền đi spa trị mụn.

Tắm nước khổ qua trị mụn

Dùng lá và quả khổ qua tươi hoặc phơi khô đun nấu thành nước để tắm sẽ giúp trị rôm sảy, trị mẩn ngứa, dị ứng da trị mụn vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, tắm bằng nước khổ qua còn giúp làm giảm mỡ thừa gây chảy xệ và nhăn nheo, thanh lọc thải độc cho làn da, tẩy da chết gây bít tắc lỗ chân lông, làm mờ các vết thâm nám sạm da. Kể cả những làn da đen lì hay xỉn màu do cháy nắng mà tắm bằng nước khổ qua thường xuyên cũng trở nên trắng sáng và mịn màng hơn.

Nước khổ qua trị mụn và làm trắng da rất tốt

Chính vì vậy, khi bị mụn bạn hãy ra chợ mua trái khổ qua về và nấu nước để tắm. Bạn hãy thái nhỏ 3-4 quả khổ qua rồi đun với nước khoảng 30 phút. Đợi nước nguội bớt, lọc bỏ bã. Sau đó, dùng nước khổ qua tắm rửa toàn thân, massage khoảng 5 phút rồi xả lại bằng nước mát, giúp thanh nhiệt, giải độc rất tốt trong điều trị mụn.

Cách làm mặt nạ trị mụn từ khổ qua

Để làm tăng hiệu quả điều trị, bạn có thể kết hợp khổ qua với một số nguyên liệu khác như sữa tươi, mật ong, muối biển… Khi kết hợp với những nguyên liệu khác nhau sẽ tạo ra những công thức chăm sóc da riêng biệt, nhưng những loại mặt nạ khổ qua trị mụn này đều phù hợp với nhiều làn da.

Mướp đắng + sữa tươi

Mặt nạ mướp đắng và sữa tươi không đường có tác dụng tốt trong việc trị mụn, dưỡng ẩm cho làn da khô, dễ bong tróc, bị nám, tàn nhang.

Mặt nạ khổ qua và sữa tươi nhanh chóng trị hết mụn

Nguyên liệu cần có:

1 quả khổ qua rừng tươi.

½ hộp sữa tươi không đường.

1 thìa mật ong rừng nguyên chất.

Cách làm:

Rửa sạch quả khổ qua rừng lọc bỏ hạt rồi cho vào xay nhuyễn, sau đó đổ ra 1 cái bát thủy tinh. Tiếp theo cho thêm mật ong và sữa tươi, dùng thìa khuấy đều cho hỗn hợp sánh mịn. Rửa sạch da mặt rồi thoa hỗn hợp lên da, massage nhẹ nhàng trong vòng 15 phút để giúp loại bỏ bụi bẩn và da chết, rửa lại với nước sạch và thoa kem dưỡng ẩm để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Mướp đắng + chanh + mật ong

Với công thức mướp đắng khổ qua với chanh và mật ong bạn sẽ không còn lo lắng về tình trạng mụn ẩn hay mụn viêm nữa. Khổ qua sẽ đánh bay bụi bẩn, tiêu diệt vi khuẩn gây mụn, làm mờ các vùng da xỉn màu mang lại sức sống cho làn da.

Nguyên liệu cần có:

1 quả khổ qua rừng.

½ quả chanh.

2 thìa mật ong nguyên chất.

Cách làm

Lấy khổ qua rừng rửa sạch và lọc bỏ hạt, cắt thành miếng nhỏ và xay nhuyễn thành bột mịn. Tiếp theo vắt lấy nước cốt chanh và lọc bỏ hạt rồi cho thêm 2 thìa mật ong vào trộn đều.

Sau đó, xông hơi da mặt với nước ấm rồi thoa hỗn hợp, vỗ nhẹ trên bề mặt da. Để khoảng 15 phút, sau đó rửa sạch với nước lạnh để giúp lỗ chân lông được se lại. Loại mặt nạ khổ qua trị mụn ẩn dưới da này rất tốt, có thể dùng được cho cả da nhạy cảm. Bởi khả năng chống viêm da, sưng tấy, mẩn đỏ trên da của mướp đắng vô cùng hiệu quả, kết hợp với khả năng làm dịu, dưỡng ẩm của mật ong và tẩy tế bào chết của chanh sẽ giúp bạn có được làn da sáng khỏe, mịn màng, sạch mụn.

Mướp đắng + muối biển

Muối có tác dụng kháng khuẩn, khử trùng, kết hợp với mướp đắng sẽ cho hiệu quả trị mụn và làm trắng da hiệu quả. Với những làn da khô, bạn có thể dùng 2 nguyên liệu này kết hợp với 1 chút tinh dầu ô liu hoặc mật ong để bổ sung tinh chất dưỡng ẩm cho da.

Mặt nạ khổ qua, muối biển và dầu oliu thích hợp cho da mụn khô

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 trái khổ qua rừng.

2 thìa muối biển.

1 thìa tinh dầu oliu.

Cách làm:

Khổ qua rửa sạch, bỏ hạt và xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố, sau đó cho thêm muối biển và tinh dầu ô liu vào, khuấy đều lên thành dạng bột sánh mịn. Tiếp đến làm sạch da và thoa hỗn hợp, thoa đều để các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong. Khoảng 15 phút sau rửa sạch bằng nước mạnh. Thực hiện 2-3 lần/tuần, bạn sẽ thấy hiệu quả cải thiện rõ rệt.

Một số lưu ý khi đắp mặt nạ khổ qua

Để đạt hiệu quả tối ưu khi sử dụng khổ qua trị mụn, các chị em cần lưu ý một số điều sau đây:

Chọn những quả khổ qua chắc, già nhưng không héo và vàng úa.

Khi đắp mặt nạ khổ qua xong thì nên tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Luôn luôn tẩy tế bào chết trước khi đắp mặt nạ khổ qua trị mụn, để lỗ chân lông thông thoáng, các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong, phát huy tối đa hiệu quả điều trị.

Phải kiên trì đắp mặt nạ từ 2 đến 3 lần/ tuần. Thực hiện đều đặn trong 2 tuần đầu để thấy được kết quả cải thiện.

Trên đây là một số cách đắp mặt nạ khổ qua trị mụn, các chị em hãy tham khảo và bổ sung thêm vào cẩm nang chăm sóc da mụn của mình tại nhà, để sớm có được làn da mịn màng như mong muốn.