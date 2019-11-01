Cách giảm cân bằng khổ qua hiệu quả, nhanh và an toàn, bạn nhất định phải biết

Do đó, giảm cân bằng khổ qua tại nhà là phương pháp mang đến hiệu quả giảm cân, giảm mỡ bụng khoa học, đồng thời giúp đẹp da.

Sở dĩ giảm cân bằng khổ qua là phương pháp hiệu quả được nhiều người áp dụng bởi trong loại quả này có chứa rất nhiều dưỡng chất. So với bông cải xanh, nhiều gấp 2 lần lượng beta - carotene có gấp 2 lần, gấp đôi lượng canxi trong rau bina, hai lần potassium của chuối. Đồng thời có chứa các vitamin C, B1, B2, B3, phốt pho và chất xơ.

+ Rửa sạch khổ qua, sau đó cắt thành những miếng nhỏ 1-2 mm.

+ Đặt lên chảo và sấy khô, kết hợp đảo qua lại liên tục cho khô hết nước.

+ Khi khổ qua chuyển sang màu nâu, bạn để nguội và cho vào hộp đậy kín.

+ Cho vào tủ lạnh để bảo quản, có thể dùng được trong 2 tháng.

Trà khổ qua

Cách dùng: Pha với nước nóng như pha trà bình thường. Uống đều đặn mỗi ngày 3-4 ly để đạt hiệu quả giảm cân từ khổ qua nhanh.

- Nước ép mướp đắng

Mỗi ngày uống một ly nước ép mướp đắng không những mang đến hiệu quả giảm cân nhanh mà còn giúp làn da đẹp lên trông thấy.

Cách thực hiện:

+ Rửa sạch mướp đắng. Sau đó bạn dùng máy xay xay nhuyễn. Dùng rây để lọc hỗn hợp, bỏ xác và lấy nước mướp đắng để uống. Tùy vào khẩu vị mà bạn có thể thêm một lượng nước phù hợp để dễ uống hơn.

+ Hoặc bạn cũng có thể cho thêm nước chanh hoặc nước ép để nước khổ qua giảm bớt vị đắng hơn.

+ Để giảm cân hiệu quả, bạn uống mỗi ngày nửa ly hoặc một ly là được.

Nước ép mướp đắng mang đến hiệu quả giảm cân nhanh và giúp làn da đẹp lên trông thấy

Nước ép khổ qua không hề dễ uống vì có vị đắng. Tuy nhiên, bạn cần thật kiên nhẫn, phải cố gắng và từ từ để thích nghi dần. Hiệu quả giảm cân nhanh chóng khi dùng khổ qua sẽ khiến bạn bất ngờ.

- Cách giảm cân bằng khổ qua với chanh

Nguyên liệu:

+ 1 quả mướp đắng

+ ½ quả chanh tươi

Cách thực hiện:

+ Loại bỏ sạch hạt của quả mướp đắng, rửa sạch. Sau đó, bạn đem cắt thành lát mỏng đều nhau.

+ Vắt lấy nước cốt chanh, bỏ hạt.

+ Cách giảm cân bằng khổ qua an toàn, hiệu quả đó là ngâm khổ qua với nước muối pha loãng trong chừng 30 phút. Đây là cách giúp loại bỏ hết các chất bẩn và giảm vị đắng.

+ Tiếp theo, bạn cho mướp đắng vào máy xay nhuyễn rồi lọc bỏ bã.

Cách giảm cân bằng khổ qua với chanh

Chanh là loại quả được sử dụng nhiều nhất trong phương pháp giảm cân nhanh. Dùng nước cốt chanh kết hợp với khổ qua sẽ nhân đôi hiệu quả giảm cân hơn. Lý do bởi nước cốt chanh có tác dụng làm giảm vị đắng

- Canh giảm cân bằng canh khổ qua

Không chỉ là món ăn thanh nhiệt mùa hè, canh khổ qua còn là món ăn giúp bạn giảm cân rất hiệu quả. Bạn có thể tham khảo chế biến 2 loại canh sau:

Canh khổ qua nấu ức gà

Cách thực hiện:

+ Nạo ruột khổ qua, sau đó đem cắt thành miếng vừa ăn

+ Thái ức gà thành miếng mỏng, tẩm ướp gia vị, hạt tiêu, gừng thái chỉ

+ Ướp khổ qua trong bát tô cùng chút muối Sau chừng khoảng 10 phút, bạn đem chắt bỏ nước đắng được tiết ra.

+ Cho mướp đắng vào bát đá lạnh ngâm thêm 20 phút rồi vớt ra để ráo nước.

+ Đun nóng chảo, cho ức gà vào và đảo đều cho đến khi các miếng thịt săn lại.

+ Cuối cùng cho khổ qua vào đảo chung. Đợi đến khi khổ qua chín thì cho dứa vào và nêm nếm cho vừa ăn.

Canh khổ qua nấu ức gà

Canh khổ qua nấu thịt nạc

Để thay đổi khẩu vị cho thực đơn giảm cân của mình, ngoài món canh khổ qua với thịt gà, chị em có thể nấu canh khổ qua với thịt nạc.

Nguyên liệu:

+ Khổ qua

+ Thịt lợn nạc

+ Mộc nhĩ

+ Bún tàu

+ Trứng gà

+ Nấm mèo

+ Hành

+ Gia vị

Cách làm:

+ Rửa sạch khổ qua, loại bỏ hết hạt. Băm nhuyễn thịt nạc, ngâm mộc nhĩ cho nở rồi đem cắt cắt thành sợi. Ngâm bún tàu mềm và cắt nhỏ. Rửa sạch hành lá, thái nhỏ.

+ Cho thịt, nấm mèo, lòng trắng trứng, hành, một ít tiêu, muối, bột ngọt vào một bát và trộn thật đều tay. Tiếp theo, bạn dùng muỗng nhồi nhân này vào trái khổ qua.

+ Lần lượt xếp những trái khổ qua đã nhồi thịt vào nồi, đổ nước vào thật đầy và nấu cho mềm.

+ Cuối cùng, bạn múc ra tô và rắc ít tiêu, hành ngó lên mặt.

Canh khổ qua nấu thịt nạc

3. Thực đơn giảm cân bằng mướp đắng trong 3 ngày

Ngày đầu tiên:

Buổi sáng: 2 miếng bánh mì, 1 ly nước ép khổ qua

Buổi trưa: 1 chén cơm, 1 chén canh bí đao, 1 dĩa salad khổ qua.

Buổi tối: 1 ly nước ép khổ qua, 1 dĩa salad hoa quả

Ngày thứ 2:

Sáng: 1 ly nước lọc, 1 ly nước táo

Trưa: 1 chén cơm, 1 dĩa khổ qua luộc

Tối: 1 chén cơm và dĩa salad rau củ, 1 ly nước ép mướp đắng.

Ngày thứ 3:

Sáng: 1 củ khoai lang luộc, 1 ly nước ép khổ qua

Trưa: 1 chén cơm, 1 dĩa salad rau củ

Tối: 1 dĩa khổ qua luộc, 1 củ khoai lang

Thực đơn giảm cân bằng khổ qua

Áp dụng cách giảm cân bằng khổ qua trên thật kiên trì trong 3 ngày liên tiếp, bạn hoàn toàn có thể giảm được 2kg.

Đồng thời bạn cần tuân thủ nghiêm ngặt chế độ nghỉ ngơi lành mạnh và luyện tập thể dục thể thao khoa học. Công cuộc giảm cân lấy lại vóc dáng thon gọn, săn chắc sẽ đạt được kết quả như mong muốn.

Khi giảm cân bằng khổ qua, nhiều bạn liên tục ăn mướp đắng hoặc bỏ bữa. Lời khuyên nhỏ dành cho bạn đó là không nên ăn hoàn toàn mướp đắng liên tục vì sẽ khiến cơ thể bạn dễ dàng suy nhược.

4. Mẹo giảm cân bằng khổ qua

Một số kinh nghiệm giảm cân bằng mướp đắng giúp mang đến hiệu quả cao, an toàn sức khỏe:

+ Thời điểm bổ sung khổ qua tốt nhất giúp giảm cân hiệu quả đó là trong hoặc sau bữa ăn. Không nên ăn hoặc uống khổ qua khi đói bụng.

+ Việc ăn nhiều mướp đắng có thể dẫn đến tình trạng tiêu chảy và một số vấn đề khác của bệnh dạ dày. Tốt hơn hết là bạn nên tránh ăn quá 2 muỗng mướp đắng trong 1 ngày và quá 4 lần trên tuần.

+ Bạn sẽ có cảm giác khát nước sau khi ăn nhiều mướp đắng. Điều này có thể lý giải là bởi mướp đắng giúp làm tan mỡ, phá vỡ các tế bào chất béo. Cơ thể thấy khát do các nước cần chất béo để phân hủy.

Kinh nghiệm giảm cân bằng mướp đắng giúp mang đến hiệu quả cao, an toàn sức khỏe

+ Mướp đắng có tính hàn lạnh. Nên tránh uống trà, trà xanh, trà giảm cân khi đang tiêu thụ mướp đắng. Trong trà có chứa polyphenol tốt. Tuy nhiên, nó sẽ làm tổn thương bạn vì đã quá mệt mỏi khi ăn mướp đắng.

+ Không cần ăn kiêng và chỉ cần ăn một lượng nhỏ mướp đắng. Để đẩy nhanh quá trình giảm cân bằng mướp đắng, bạn nên giảm lượng gia vị, dầu mỡ chất béo đi.

+ Không nên dùng mướp đắng cho phụ nữ có thai và cho con bú vì có thể gây co thắt tử cung, xuất huyết.

+ Khổ qua có tác dụng hạ huyết áp dễ dẫn đến đau đầu, chóng mặt, ngất… Do đó, người bị huyết áp thấp nên tránh ăn khổ qua.

Giảm cân bằng khổ qua là phương pháp mang đến hiệu quả cao và an toàn. Tuy nhiên, không hề dễ để duy trì vì có vị đắng và khó sử dụng. Do đó, bạn hãy chọn công thức giảm cân phù hợp tùy vào khẩu vị và khả năng chịu đựng vị đắng của bạn nhé!