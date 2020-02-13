Hướng dẫn cách trị mụn sưng đỏ cấp tốc hiệu quả tại nhà

Mụn sưng đỏ có đường kính lớn hơn nhiều so với các loại mụn thông thường. Khi chạm vào, bạn sẽ có cảm giác vô cùng đau nhức và khó chịu. Thông thường, mọi người khá chủ quan mà không hề biết rằng nếu không chữa trị kịp thời, khi mụn chuyển sang giai đoạn viêm nhiễm nặng nề thì lại rất khó chữa trị. Không những vậy, còn có thể gây nên một số biến chứng như viêm loét, nhiễm trùng da,...

Mụn sưng đỏ là một vấn đề về da liễu rất phổ biến, gây ảnh hưởng rất lớn đến thẩm mỹ và đặc biệt còn mang đến cảm giác đau nhức cực kỳ khó chịu. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc hình thành mụn sưng đỏ cũng như rất nhiều cách trị mụn sưng đỏ cấp tốc trong một thời gian ngắn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Trên đây là một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng hình thành mụn sưng đỏ. Mụn sưng đỏ tuy không quá nguy hiểm nhưng cần được chữa trị kịp thời để xử lý dứt điểm, tránh tình trạng để viêm nhiễm và ủ mủ lâu ngày, gây đau đớn. Đặc biệt, còn ảnh hưởng đến dung nhan khuôn mặt khiến chị em phụ nữ ngày càng mất tự tin.

Bước vệ sinh làm sạch da hàng ngày không đảm bảo tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn, virus xâm nhập gây nên viêm nhiễm.

Có 2 loại mụn sưng đỏ là mụn không nhân và mụn có nhân. Vậy nguyên nhân do đâu mà loại mụn này xuất hiện. Đó chính là:

Mụn sưng đỏ cần được chữa trị kịp thời - Ảnh minh họa: Internet

Tổng hợp những cách trị mụn sưng đỏ nhanh nhất

Có rất nhiều mẹo dân gian, các loại thuốc Tây y và bài thuốc Đông y từ lá cây giúp hỗ trợ điều trị mụn sưng đỏ cấp tốc. Tất cả sẽ được mô tả chi tiết và cụ thể dưới đây:

Sử dụng đá lạnh để làm xẹp mụn

Khi bị mụn sưng đỏ, tất cả mọi người đều có một cảm nhận chung là rất đau nhức và khó chịu, ngay cả lau mặt cũng gặp khó khăn. Cách làm mụn hết sưng đỏ cấp tốc đó chính là sử dụng đá lạnh. Sử dụng đá lạnh là một phương pháp nhanh chóng và mang tính tạm thời làm xẹp vết sưng đỏ. Còn về lâu về dài bạn cần tìm một cách chữa trị triệt để hơn.

Cách làm: Bạn chỉ cần bọc đá lạnh bằng một lớp vải bên ngoài và chườm trực tiếp lên nốt mụn đỏ. Giữ nguyên vị trí trong vòng vài phút và thực hiện lặp đi lặp lại vài lần cho đến khi nốt mụn bớt đỏ và hết sưng thì dừng lại. Lưu ý nên nhẹ tay khi chườm, không chà xát quá mạnh khiến vùng da viêm nhiễm bị tổn thương.

Dùng đá chườm làm xẹp mụn - Ảnh minh họa: Internet

Đắp dưa chuột để làm dịu mụn sưng đỏ

Thêm một cách trị mụn viêm đỏ không nhân đó chính là sử dụng dưa chuột để làm dịu những vết sưng đỏ của mụn. Khi mụn đóng ổ viêm, cảm giác nhức, nóng râm ran sẽ khiến bạn cực kỳ khó chịu. Dưa chuột có tính mát. Chính vì thế, sử dụng những lát dưa chuột cắt mỏng đắp liên tục vào nốt sưng mụn sẽ khiến cho mụn xẹp bớt. Ngoài ra, trong dưa chuột còn có thành phần giảm viêm tiêu sưng sẽ khiến cho quá trình hồi phục của da diễn ra nhanh hơn.

Đắp dưa chuột làm xẹp mụn - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng thuốc Tây y

Mỗi người có một đặc tính da khác nhau. Nếu da khỏe thì khả năng tự lành rất nhanh chóng. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp mụn sưng đỏ không thể chữa khỏi bằng mẹo vặt hoặc các bài thuốc dân gian mà phải nhờ đến sự can thiệp của các loại thuốc Tây Y. Aspirin là một điển hình, trong thuốc này có chứa thành phần axit salicylic có tác dụng hỗ trợ giảm viêm, tiêu sưng, loại bỏ các tế bào chết trên da.

Để phát huy hiệu quả tối đa nhất, hãy nghiền nát viên Aspirin, cho thêm một chút nước để tạo thành hỗn hợp sền sệt và thoa trực tiếp lên da. Tác dụng của loại thuốc này cực kỳ nhanh chóng và dứt điểm chứ không hề mang tính chất tạm thời như các mẹo vặt dân gian.

Sử dụng thuốc Tây y trị mụn sưng đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây chính là một số cách trị mụn sưng đỏ cấp tốc cực kỳ hiệu quả, an toàn và đặc biệt là không để lại bất cứ dị ứng bất thường nào cho da. Chị em hãy tham khảo để bảo vệ làn da của chính mình và các thành viên trong gia đình.