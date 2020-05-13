Chia sẻ cách trị mụn bằng lá tía tô hiệu quả tại nhà

Dưới đây là một số cách trị mụn bằng lá tía tô được nhiều người áp dụng và chia sẻ. Bạn có thể tham khảo và thực hiện để nhanh chóng lấy lại làn da khỏe đẹp.

Bên cạnh việc sử dụng các sản phẩm hỗ trợ trị mụn thì việc sử dụng các phương pháp dân gian cũng được nhiều người quan tâm đến. Trong đó, trị mụn bằng lá tía tô là một trong những phương pháp đơn giản và được nhiều người áp dụng. Để giúp bạn điều trị mụn một cách nhanh chóng ngay tại nhà, hãy cùng tìm hiểu cách trị mụn bằng lá tía tô trong bài viết dưới đây.

Chính vì vậy, để quá trình điều trị mụn đầu đen, mụn bọc mủ hay mụn trứng cá viêm nhanh chóng và hiệu quả hơn, bạn đừng quên phải xông hơi mỗi tuần một lần để làm sạch da.

Xông hơi là một trong những cách làm đẹp đơn giản, có tác dụng làm giãn nở mao mạch và lỗ chân lông. Điều này sẽ giúp bạn loại bỏ các độc tố và bã nhờn sâu bên trong da, đồng thời làm mịn da và ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

Sử dụng lá tía tô xông hơi mặt cũng là cách được nhiều người áp dụng và cho kết quả trị mụn đầu đen hay mụn trứng cá khá tốt.

Xông hơi lá tía tô giúp trị mụn đầu đen và mụn trứng cá hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet.

Hướng dẫn thực hiện xông lá tía tô trị mụn như sau:

Sử dụng khoảng một nắm lá tía tô rửa sạch rồi giã nát, chắt lấy nước cốt.

Bắt một nồi nước đun sôi và thêm nước cốt vào rồi tắt bếp.

Cho nước lá tía tô ra một chậu sạch, thêm một ít muối hạt và vắt nửa quả chanh vào.

Sử dụng một chiếc khăn bông trùm đầu, để mặt sát chậu nước và bắt đầu xông mặt.

Xông khoảng 10-15 phút đến khi nước nguội thì dùng nước này để rửa mặt. Sau đó sử dụng dụng cụ nặn lấy nhân mụn và dưỡng ẩm.

Lưu ý: Không nên để mặt quá sát với chậu nước tránh bị bỏng.

Đắp mặt nạ trị mụn bằng lá tía tô

Đắp mặt nạ lá tía tô là một trong những cách đơn giản không thể bỏ qua khi dùng lá tía tô trị mụn. Mặt nạ lá tía tô có công dụng tác động lên nhân mụn, tăng khả năng sát khuẩn và loại bỏ những bụi bẩn sâu trong da.

Mặt nạ lá tía tô có công dụng tác động lên nhân mụn và tăng khả năng sát khuẩn - Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện đắp mặt nạ bằng lá tía tô như sau:

Sử dụng một nắm lá tía tô rửa thật sạch rồi sau đó mang đi xay nhuyễn

Vắt bỏ phần bã và giữ lại nước cốt

Dùng một miếng mặt nạ giấy thấm vào nước lá tía và đắp lên mặt.

Thư giãn trong khoảng 20 phút, thỉnh thoảng thấm thêm mặt nạ lá tía tô lên mặt

Cuối cùng rửa mặt thật sạch bằng nước ấm rồi thấm khô. Tiếp tục thực hiện một số bước skincare để chăm sóc da

Thực hiện cách này đều đặn 2 lần mỗi tuần sẽ thấy những nốt mụn nhanh chóng khô và gom cồi đáng kể.

Rửa mặt bằng lá tía tô trị mụn thịt

Mụn gạo hay mụn thịt vốn là một trong các dạng mụn khó trị dứt điểm. Tuy nhiên, phương pháp rửa mặt bằng lá tía tô được cho là mang đến hiệu quả khá tốt trong việc trị mụn thịt.

Những nốt mụn thịt sẽ nhanh chóng biến mất nếu bạn kiên trì thực hiện trong thời gian dài.

Rửa mặt bằng lá tía tô được cho là lại mang đến hiệu quả khá tốt trong việc trị mụn thịt - Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp thực hiện như sau:

Rửa sạch một nắm tía tô rồi đem giã nát hoặc xay nhuyễn.

Vắt bỏ phần bã và giữ lại nước cốt.

Sau đó pha một ít nước ấm cùng với nước lá tía tô để rửa mặt. Massage nhẹ nhàng để các tinh chất thẩm có trong tía tô thấm sâu hơn vào da.

Sau cùng rửa mặt thật sạch lại bằng nước ấm

Kiên trì thực hiện cách này sẽ giúp trị mụn thịt nhanh chóng và hiệu quả. Bên cạnh việc làm tiêu mụn thịt, nước tía tô còn giúp hỗ trợ se nhỏ chân lông và làm sáng da.

Tắm nước lá tía tô trị mụn lưng

Lá tía tô được biết đến là có chứa rất nhiều các tinh chất kháng khuẩn và ngừa viêm hiệu quả. Vì vậy, sử dụng nước tía tô để tắm sẽ giúp giảm đáng kể tình trạng mụn và mẩn ngứa ở lưng. Đối với trẻ nhỏ, việc tắm bằng lá tía tô sẽ giúp hạn chế và điều trị rôm sảy hiệu quả.

Cách thực hiện như sau:

Sử dụng một nắm lá tía tô rửa sạch rồi đổ ngập nước vào và đun nóng

Vắt bỏ phần lá và giữ lại phần nước

Pha nước lá tía tô cùng với nước để tắm toàn thân.

Đối với tình trạng mụn lưng nhiều, bạn có thể sử dụng khăn bông thấm vào nước và đắp lên da khoảng 5 phút.

Sử dụng nước tía tô để tắm sẽ giúp giảm đáng kể tình trạng mụn và mẩn ngứa ở lưng - Ảnh minh họa: Internet

Tắm lá tía tô là cách trị mụn lưng vừa an toàn vừa lành tính nhờ vào các thành phần kháng khuẩn tự nhiên có trong lá. Bạn nên kiên trì thực hiện 3 lần mỗi tuần, sau khoảng 1 tháng sẽ cảm nhận vùng da lưng mịn màng hơn và giảm mụn đáng kể.

Trên đây là một số cách trị mụn bằng lá tía tô được nhiều người áp dụng và cho kết quả tốt. Tuy nhiên, tùy vào cơ địa mỗi người và liều lượng sử dụng sẽ mang lại hiệu quả khác nhau. Vì vậy, khi áp dụng phương pháp trị mụn bằng lá tía tô bạn cần kiên trì thực hiện trong thời gian dài để mang lại kết quả tốt hơn.