Xông mặt trị mụn thâm có hiệu quả không?

Bên cạnh đó, xông mặt trị mụn thâm còn có tác dụng kích thích tuần hoàn máu, thúc đẩy quá trình tái tạo làn da, hỗ trợ tăng độ đàn hồi. Làn da được thư giãn hoàn toàn, mang đến vẻ ngoài tươi trẻ, hồng hào và rạng rỡ cho chị em phụ nữ.

Hiện nay có rất nhiều phương pháp trị mụn thâm hiệu quả như: lăn kim, dùng mỹ phẩm, xông hơi… Trong đó, xông hơi là cách đơn giản và tiết kiệm chi phí nhất. Phương pháp này sử dụng nhiệt từ hơi nước bốc lên để làm giãn nở lỗ chân lông. Sau đó, đào thảo chất cặn bã, bụi bẩn, chất nhờn và những độc tố tích tụ trên da.

Xông hơi cho da mặt sẽ nhanh chóng tác động giúp làn da sáng mịn nhanh nhất. Bởi những tinh chất từ nguyên liệu dùng để xông sẽ theo hơi nước thẩm thấu sâu đến từng tế bào biểu bì của da mặt để diệt khuẩn, tế bào se khít, tăng tính đàn hồi, xóa thâm và chống lão hóa.

Ngoài ra, phương pháp này còn giúp giải tỏa căng thẳng, xua tan mệt mỏi, thư giãn tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng. Đặc biệt, còn giúp giữ ấm cơ thể trong những ngày lạnh, co dãn và điều hòa hoạt động của các mạch máu dưới da. Vì vậy, khi muốn ra khỏe mạnh bạn hãy xông hơi đều đặn để làn da được thư giãn và điều hòa một cách tốt nhất, mụn sẽ không thể tấn công.

Tuy nhiên, da mặt rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương, nên để đảm bảo an toàn các chị nên dùng nguyên liệu xông hơi có nguồn gốc từ thiên nhiên như tinh dầu hoặc thảo mộc, chanh, sả.... Để đạt hiệu quả tốt nhất, khi xông hơi bạn cần kết hợp với các thao tác như massage mặt, hút mụn, lấy còi mụn…

Dưới đây là một số cách xông mặt trị thâm mụn mang lại hiệu quả tốt được nhiều người tin dùng, các chị em hãy tham khảo:

Xông hơi da mặt bằng tinh dầu trà

Tinh dầu trà là nguyên liệu có tác dụng làm đẹp cho da được nhiều chị em ưu ái lựa chọn. Do được chiết xuất nguyên chất từ tinh chất các lá trà non chứa dồi dào các dưỡng chất như chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất… nhanh chóng “đánh bật” mụn và xóa thâm cho làn da.

Xông mặt trị mụn thâm bằng tinh dầu trà cho hiệu quả tuyệt vời

Cụ thể chất eucalyptol, terpien-4-ol, nerolidol, viridiflorol và cineole nhanh chóng tác động kháng viêm, tiêu diệt vi khuẩn, làm liền sẹo. Đồng thời làm sạch sâu lỗ chân lông, loại bỏ được nhân mụn, giúp lỗ chân lông thông thoáng để làn da luôn được bảo vệ, mịn màng và tươi sáng.

Bạn hãy đun sôi nước, đổ ra một cái chậu nhỏ rồi cho thêm một vài giọt tinh dầu trà xanh vào. Sau đó, để khuôn mặt ở vị trí mà hơi nước xông thẳng lên và dùng một chiếc khăn để trùm kín cả đầu. Xông trong khoảng 10 – 15 phút, vỗ nhẹ lên mặt kết hợp massaage nhẹ nhàng, để các dưỡng chất trong tinh dầu trà xanh thấm sâu hơn, nhanh chóng loại bỏ thâm cũng như cồi mụn. Xông đến khi nào thấy hơi nước không bốc lên nữa thì dừng.

Sau cùng bạn rửa mặt thật sạch với nước mát, rồi dùng đá lạnh hoặc nước hoa hồng thoa lên để cho các lỗ chân lông thu nhỏ và se khít lại. Kiên trì thực hiện từ 2 lần/tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Xông hơi bằng chanh và sả

Một trong những nguyên liệu xông mặt trị mụn thâm hiệu quả không thể bỏ qua đó là chanh và sả. Nếu như chanh chứa nhiều vitamin C và axit citric có tác dụng giảm thâm nám, cải thiện sắc tố da, tẩy da chết thì sả chứa nhiều tinh dầu và các chất chống oxy hóa có khả năng kháng khuẩn, ngăn ngừa lão hóa, nếp nhăn, loại bỏ mụn nhanh chóng. Vì vậy, khi 2 nguyên liệu này kết hợp dùng để xông hơi sẽ giúp đánh bay các khuyết điểm thâm, nám, mụn trên da nhanh chóng. Chỉ sau một thời gian ngắn sẽ trả lại cho bạn một làn da đẹp mịn màng như mong ước.

Bạn cần chuẩn bị:

5 - 6 củ sả

1 quả chanh

Một ít muối hạt (Không có thì có thể thay bằng muối tinh iot)

Các bước thực hiện:

Nhanh hết thâm mụn khi xông hơi da mặt bằng chanh sả

Đầu tiên, các chị em cần rửa sạch nguyên liệu, sau đó sơ chế. Sả cần đập dập, chanh để cả vỏ thái lát. Sau đó cho tất cả vào nồi nước, cho thêm chút muối rồi đun sôi thật kỹ.

Đặt nồi nước trước mặt và xông, lấy khăn trùm kín đầu để hơi nước bốc lên mặt nhiều nhất. Bạn cần lưu ý hãy để mặt cách nồi một khoảng cách hợp lý, không quá xa cũng không quá gần. Khi nào nước hết bốc hơi thì dừng, rửa mặt thật sạch bằng nước mát.

Xông hơi bằng ngải cứu

Có lẽ rất nhiều người thắc mắc, tại sao xông hơi da mặt bằng rau ngải cứu có thể trị được mụn và xóa thâm hiệu quả đúng không? Là do ngải cứu chứa nhiều chất tanin – đây là thành phần dưỡng chất làm thông thoáng lỗ chân lông, loại bỏ bã nhờn, vi khuẩn đồng thời điều tiết mồ hôi, điều trị và ngăn ngừa mụn tái phát. Hơn nữa, các bác sĩ chuyên khoa da liễu cũng cho biết, dưỡng chất này còn giúp làn da trở nên mềm mại do kích thích collagen tăng sinh, tăng độ đàn hồi cho da, nhờ đó có thể cải thiện và phục hồi vết thương sau mụn tránh được sẹo rỗ và vết thâm hiệu quả.

Xông hơi bằng lá ngải cứu giúp da sáng và mịn hơn

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

100g lá ngải cứu, lá tía tô, lá kinh giới.

500ml nước sạch

½ quả chanh tươi

3 thìa cà phê muối và thau nhỏ đựng nước để xông.

Hướng dẫn cách xông mặt trị mụn bằng ngải cứu:

Mang các loại lá đã chuẩn bị đi rửa sạch, sau đó cho hết vào một cái nồi, đổ nước, đun sôi. Sau đó cho thêm thìa muối vào trộn đều rồi tắt bếp và đổ nước ra cái thau nhỏ. Khi đã rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt thì bạn bắt đầu xông, sử dụng thêm khăn trùm đầu trong suốt quá trình xông. Để mặt cách xa chậu xông khoảng 20-30cm để không làm bỏng da mặt. Xông khoảng 15-20 phút rồi rửa sạch bằng nước mát và sử dụng thêm nước hoa hồng để cân bằng độ pH và se khít lỗ chân lông cho da. Thực hiện 1–2 lần /tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Xông hơi trị mụn bằng vỏ bưởi

Vỏ bưởi chứa nhiều dưỡng chất như: chất chống oxy hóa, các vitamin A, C… nên có tác dụng rất tốt trong việc bảo vệ da khỏi những tác nhân gây hại bên ngoài. Chính vì vậy, bạn nên thường xuyên sử dụng vỏ bưởi để xông hơi trị mụn, xóa thâm cho da.

Nguyên liệu cần có:

Vỏ của 1 trái bưởi

1 muỗng cà phê muối hạt.

1 khăn mặt sạch.

1 lít nước lọc.

Cách thực hiện:

Trị thâm từ nguyên liệu tự nhiên là lựa chọn tuyệt vời cho phái đẹp

Bạn hãy rửa sạch vỏ bưởi, sau đó thái nhỏ và cho hết vào trong một cái nồi, đổ nước lọc vào rồi đun sôi. Đun sôi thật kỹ để tinh dầu trong vỏ bưởi tiết ra rồi thêm ít muối hạt và khuấy cho đều. Tiếp theo, đổ nước ra thau và dùng khăn trùm kín đầu, cúi mặt xuống để xông hơi.

Đợi khoảng 15 phút, sau đó dùng khăn thấm khô nước đọng trên mặt. Cuối cùng, rửa lại da mặt với nước lạnh và thoa nước hoa hồng làm se khít lỗ chân lông. Với phương pháp này, bạn hãy thực hiện 2 lần/tuần. Sau khoảng 1 tháng bạn sẽ thấy làn da sạch mụn, hết thâm, mềm mại và khỏe hơn.

Qua đây có thể thấy được xông mặt trị mụn thâm có tác dụng rất tốt, là lựa chọn tuyệt vời để làm đẹp, giữ gìn, duy trì làn da luôn sạch và sáng bóng. Tuy nhiên, bạn đừng nên quá lạm dụng vì có thể làm da mất nước, khô ráp, tăng sinh bã nhờn, thậm chí có thể xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn. Vì vậy, chỉ nên thực hiện 2-3 lần là phù hợp.