Ngán thịt thì làm gỏi rau mầm ăn cho healthy hơn nhé!

Làm món gỏi ăn đỡ ngán, lại bổ sung nhiều chất xơ, vitamin cho cơ thể, ngại gì không thử ngay gỏi rau mầm vừa ngon vừa đẹp da, giữ dáng.
- Gà nướng mật ong - Thơm nức mũi, da giòn nhẹ, chấm cùng muối chanh ớt là hết ý!
- Ăn vặt hay ăn kèm cơm nóng đều 'bén' mồi - Thịt xiên nướng thơm nức mũi!
Gỏi bò rau mầm
Nguyên liệu:
- 300gr thịt bò
- 500gr rau mầm
- 1 trái xoài xanh
- Gia vị: tỏi, đường, giấm, mè rang, hành tím phi...
Cách làm:
- Thịt bò cắt lát mỏng, ướp với 1 muỗng đường, 1/2 muỗng bột ngọt, 1/3 muỗng muối, 1 muỗng nước tương, 1 muỗng dầu hào, 1/2 muỗng tỏi băm, để thấm.
- Rau mầm rửa sạch để ráo nước và thái mỏng xoài
- Pha nước trộn gỏi: nấu nước giấm,đường, muối gồm 2 muỗng đường, 3 muỗng giấm gạo lên men của Ajinomoto, 1/4 muỗng muối
- Trộn gỏi: xếp rau lên dĩa cho thịt bò vào sau đó cho lượng nước trộn vừa ăn cho thêm hành phi, mè rang
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Khâng Gumiho