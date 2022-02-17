Ngán thịt thì làm gỏi rau mầm ăn cho healthy hơn nhé!

Làm món gỏi ăn đỡ ngán, lại bổ sung nhiều chất xơ, vitamin cho cơ thể, ngại gì không thử ngay gỏi rau mầm vừa ngon vừa đẹp da, giữ dáng.

Gỏi bò rau mầm Nguyên liệu: 300gr thịt bò

500gr rau mầm

1 trái xoài xanh

Gia vị: tỏi, đường, giấm, mè rang, hành tím phi... Cách làm: - Thịt bò cắt lát mỏng, ướp với 1 muỗng đường, 1/2 muỗng bột ngọt, 1/3 muỗng muối, 1 muỗng nước tương, 1 muỗng dầu hào, 1/2 muỗng tỏi băm, để thấm. - Rau mầm rửa sạch để ráo nước và thái mỏng xoài - Pha nước trộn gỏi: nấu nước giấm,đường, muối gồm 2 muỗng đường, 3 muỗng giấm gạo lên men của Ajinomoto, 1/4 muỗng muối - Trộn gỏi: xếp rau lên dĩa cho thịt bò vào sau đó cho lượng nước trộn vừa ăn cho thêm hành phi, mè rang Chúc mọi người làm thành công! Nguồn: Fb Khâng Gumiho Xế chiều buồn miệng - Làm chân gà xốt Thái chua cay ngâm nhi ngon hết sảy! Làm ăn vặt đỡ buồn miệng nhé https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngan-thit-thi-lam-goi-rau-mam-an-cho-healthy-hon-nhe-450360.html Theo Meymey (t/h) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngan-thit-thi-lam-goi-rau-mam-an-cho-healthy-hon-nhe-450360.html