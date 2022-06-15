Mẹt nem lụi óng ánh màu vàng nâu - Nhìn là muốn ăn ngay!

Nem lụi tự làm tại nhà, óng ánh, phần nhân topping đầy đặn
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NEM LỤI NƯỚNG
Nguyên liệu:
- Giò sống
- Thịt xay
- Rau sống
- Thơm, xoài, cà rốt, dưa leo
- Gia vị
- Ớt, tỏi, sả, hành tím, bột điều
- Bún, bánh đa
Cách làm:
- Trộn giò sống với thịt xay ướp với: sả, tỏi, hành tím băm, nước mắm, bột ngọt, hạt nêm, bột điều, dầu ăn, tiêu, bột năng. Trộn đều thật kỹ, sau đó cất tủ đá khoảng 45 phút.
- Sau đó, lấy thịt ra và trộn đều một lần nữa
- Sả đập dập để bọc thịt bọc chặt tay
- Nướng trên lửa than nhỏ đến khi chín vàng
- Ăn kèm rau sống, xoài, cà rốt, dưa leo, thơm, bún. Chấm kèm nước mắm chua ngọt nếu thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Trần Trà My