Mẹt nem lụi óng ánh màu vàng nâu - Nhìn là muốn ăn ngay!

Nem lụi tự làm tại nhà, óng ánh, phần nhân topping đầy đặn

NEM LỤI NƯỚNG

Nguyên liệu:

Giò sống

Thịt xay

Rau sống

Thơm, xoài, cà rốt, dưa leo

Gia vị

Ớt, tỏi, sả, hành tím, bột điều

Bún, bánh đa

Cách làm:

- Trộn giò sống với thịt xay ướp với: sả, tỏi, hành tím băm, nước mắm, bột ngọt, hạt nêm, bột điều, dầu ăn, tiêu, bột năng. Trộn đều thật kỹ, sau đó cất tủ đá khoảng 45 phút.

- Sau đó, lấy thịt ra và trộn đều một lần nữa

- Sả đập dập để bọc thịt bọc chặt tay

- Nướng trên lửa than nhỏ đến khi chín vàng

- Ăn kèm rau sống, xoài, cà rốt, dưa leo, thơm, bún. Chấm kèm nước mắm chua ngọt nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trần Trà My

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/met-nem-lui-ong-anh-mau-vang-nau-nhin-la-muon-an-ngay-475894.html