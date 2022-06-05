Gà bó xôi phiên bản gà xé đơn giản, không cầu kì!

Gà bó xôi mini, vừa ăn, nhâm nhi cùng bia siêu ngon

Gà bó xôi

Nguyên liệu:

Gạo nếp

Gà luộc

Nấm

Muối, hạt nêm

Cách làm:

- Gạo nêm ngâm khoảng 2 tiếng/ qua đêm với 1 ít bột nghệ, vo lại bằng nước sạch và để ráo

- Gà luộc xé phay

- Nấm rửa sạch, thái miếng

- Gạo nếp trộn đều với muối, chút dầu ăn, cho vào nồi cơm điện, đổ nước xâm xấp và nấu chín.

- Phi hành, cho gà xé, nấm tươi và hạt nêm, chút bột canh vào xào khô.

- Xôi sau khi chín lấy ra đĩa cho bay hết hơi nóng.

Cách bó:

- Trải lớp nilon bọc thức ăn xuống dưới cùng, để xôi lên trên dàn thành lớp mỏng vừa ăn, xếp hỗn hợp gà nấm. Sau đó dùng tay cuộn tròn thật chặt

- Chiên giòn với lửa vừa hoặc cho vào nồi chiên không dầu khoảng 220 độ c trong 20 phút

- Bày ra đĩa, cắt và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trinh Kim Anh

Dân dã miền Tây sông nước - Thịt luộc chấm mắm cá linh ngon hết sảy! Mắm cá linh pha cho vừa miệng, thịt luộc vừa tới không bở, dai dai. Chấm và cuốn rau sống ngon khó tả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ga-bo-xoi-phien-ban-ga-xe-don-gian-khong-cau-ki-472725.html