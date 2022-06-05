Gà bó xôi phiên bản gà xé đơn giản, không cầu kì!

Món ngon mỗi ngày 05/06/2022 11:24

Gà bó xôi mini, vừa ăn, nhâm nhi cùng bia siêu ngon

Gà bó xôi

Gà bó xôi phiên bản gà xé đơn giản, không cầu kì! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Gạo nếp
  • Gà luộc
  • Nấm
  • Muối, hạt nêm

Cách làm:

- Gạo nêm ngâm khoảng 2 tiếng/ qua đêm với 1 ít bột nghệ, vo lại bằng nước sạch và để ráo

- Gà luộc xé phay

- Nấm rửa sạch, thái miếng

- Gạo nếp trộn đều với muối, chút dầu ăn, cho vào nồi cơm điện, đổ nước xâm xấp và nấu chín.

- Phi hành, cho gà xé, nấm tươi và hạt nêm, chút bột canh vào xào khô. 

- Xôi sau khi chín lấy ra đĩa cho bay hết hơi nóng.

  • Cách bó: 

- Trải lớp nilon bọc thức ăn xuống dưới cùng, để xôi lên trên dàn thành lớp mỏng vừa ăn, xếp hỗn hợp gà nấm. Sau đó dùng tay cuộn tròn thật chặt

- Chiên giòn với lửa vừa hoặc cho vào nồi chiên không dầu khoảng 220 độ c trong 20 phút

- Bày ra đĩa, cắt và thưởng thức

 

 

Gà bó xôi phiên bản gà xé đơn giản, không cầu kì! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Trinh Kim Anh

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