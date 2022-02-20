Chân gà ngâm xì dầu cay tê - Vừa ăn vừa xem phim chill chill hết sảy!

Sơ chế chân gà

- Chân gà mua về rửa sạch với muối và giấm, không chặt móng để khi luộc xong mới chặt tránh cho chân gà bị co.

- Bắc nồi nước, cho vài hoa hồi, quế, thảo quả, 1 cây sả, 1 củ gừng, 1 củ hành bóc vỏ vào luộc chân gà

- Luộc chân gà trong khoảng 5 phút tính từ khi sôi bùng

- Chuẩn bị thau nước lọc , thêm vào đá viên để nước lạnh sâu, vớt chân gà ra thả luôn vào chậu nước đá để ngâm 10 phút mục đích để chân gà săn lại và giòn.

- Đủ 10 phút vớt chân gà ra rổ để ráo

Nước xốt ướp chân gà:

- 700ml nước tương + nước lọc + đường + giấm + dầu tê trung quốc + ớt bột hòa lẫn với nhau nếm thử chua cay mặn ngọt vừa miệng

- Quả tê rang chín đập dập đôi không dập nát, tiêu rang chín đập dập cho vào nước hỗn hợp

- Rang chín quế, hồi, thảo quả cho thơm rồi cho vào hỗn hợp

- Ớt thái lát, cho theo khẩu vị riêng, ăn được cay cho nhiều không ăn được cho ít

- Cà rốt gọt vỏ cắt khúc, thái sợi to dài bằng ba đốt ngón tay

- Cần tây lấy phần thân bỏ gốc và lá, cắt khúc chẻ như cà rốt

- Gừng + tỏi thái lát mỏng, sả 5 củ đập dập

Muối chân gà

- Hỗn hợp sau khi pha thì nếm cho vừa miệng rồi cho tất cả nguyên liệu vào trộn đều

- Nước luôn luôn phải ngập mặt chân gà

- Ngâm hỗm hợp chân gà qua đêm trong tủ lạnh mới dùng.

- khi ăn cho thêm rau mùi tàu, mùi ta cắt nhỏ trộn đều rồi ăn

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thu Phương