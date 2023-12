Ngoài ra, người bệnh thường xuyên thức khuya, chế độ sinh hoạt, chế độ ăn uống không hợp lý; do môi trường độc hại, liên tục phải tiếp xúc với các loại hoá chất, rác thải, khói bụi công nghiệp,… cũng là những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến hoạt động của gan, lâu dần làm gan bị tổn thương và hình thành các bệnh nguy hiểm.

Theo VnExpress, ngày nay có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến mắc bệnh gan ngày càng cao. Nguyên nhân chính khiến tỷ lệ mắc bệnh viêm gan ở Việt Nam tăng cao hàng năm có thể do: Uống quá nhiều rượu bia, các đồ uống có cồn khiến lá gan bị quá tải, dẫn đến gan bị tổn thương và tỷ lệ viêm gan do virus.

5 yếu tố phổ biến được chỉ ra như sau:

Uống rượu

Gan phân hủy rượu loại bỏ khỏi cơ thể nhưng khi bạn uống quá nhiều, lượng tiêu thụ hơn mức gan có thể xử lý, rượu sẽ gây hại cho gan. Điều này có thể dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ, chất béo tích tụ trong gan khiến gan bị viêm.

Bệnh gan nhiễm mỡ do rượu có thể dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Theo nghiên cứu của Bệnh viện Johns Hopkins (Mỹ), sử dụng rượu bia là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến xơ gan. Uống nhiều và thời gian sử dụng rượu càng lâu thì nguy cơ mắc bệnh gan càng cao. Chỉ cần uống bốn ly một ngày đối với nam giới và hai ly một ngày đối với nữ giới cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan.

Rượu gây hại đến gan. Ảnh: Internet

Dùng thực phẩm bổ sung

Uống quá nhiều chất bổ sung có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan. Nếu lạm dụng những thực phẩm bổ sung có nguồn gốc tự nhiên cũng có thể không tốt cho gan. Bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các chất bổ sung và tránh dùng nhiều hơn liều khuyến cáo.

Béo phì

Thừa cân, béo phì có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường, cholesterol cao, gan nhiễm mỡ không do rượu. Tình trạng này khiến chất béo tích tụ trong gan, làm tăng nguy cơ xơ gan và ung thư.

Người có nguy cơ mắc bệnh nên làm xét nghiệm men gan hàng năm để tầm soát bệnh. Nếu mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, bạn có thể đảo ngược tình trạng này bằng chế độ ăn uống giảm lượng thực phẩm chế biến sẵn, tăng lượng trái cây, rau, protein nạc và protein thực vật.

Virus

Viêm gan A hoặc B có thể do virus gây ra. Bệnh có thể lây truyền qua việc dùng chung kim tiêm hoặc quan hệ tình dục không an toàn. Quan hệ tình dục an toàn và tiêm vaccine có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh viêm gan.

Phơi nhiễm độc tố

Tiếp xúc với lượng độc tố cao như thuốc trừ sâu có thể làm hỏng gan và gây ra bệnh gan. Để giảm tiếp xúc với chất độc, mọi người nên tránh hoặc đeo găng tay khi xử lý chất tẩy rửa gia dụng có hóa chất, rửa kỹ trái cây và rau củ để loại bỏ thuốc trừ sâu. Sử dụng mặt nạ có thể giúp bạn tránh hít phải khói độc như sơn, axeton khi tiếp xúc hoăc làm việc trong môi trường có những chất này.

4 loại rau tốt cho sức khỏe

Cải ngọt

Cải ngọt có chức năng bổ gan, giải độc, thanh nhiệt,… Ăn cải ngọt thường xuyên sẽ bảo vệ sức khỏe của gan. Vào mùa đông, cải ngọt rất tươi và mềm, mùi vị thơm ngon, bạn có thể dùng để nấu canh, nấu mì hay làm há cảo, đều là những cách ăn rất ngon.

Xà lách

Xà lách chứa ít chất béo, calo và là nguồn chất xơ, vitamin phong phú, có thể góp phần làm giảm mức cholesterol. Hơn nữa, Vitamin E và Vitamin C có trong rau diếp có khả năng chống oxy hóa.

Rau tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Ngoài ra, xà lách có tác dụng bảo vệ gan, bạn nên ăn thường xuyên. Ăn xà lách có thể giúp bảo vệ gan khỏi bị hư hại bằng cách khôi phục mức men gan và cải thiện hoạt động của gan. Chất chống oxy hóa trong xà lách có thể làm giảm thiệt hại do các gốc tự do gây ra và có thể bảo vệ gan.

Rau cải bó xôi

Ăn cải bó xôi thường xuyên có những lợi ích nhất định cho gan. Cải bó xôi có chất chống oxy hóa được gọi là glutathione giúp gan hoạt động bình thường.

Bạn có thể làm súp, xào, nấu mì, làm bánh,… tất cả đều rất ngon.

Rau xanh có lợi cho gan. Ảnh: Internet

Cần tây

Cần tây có tác dụng làm dịu gan, thanh nhiệt. Cần tây cải thiện chức năng gan bằng cách tăng sản xuất enzyme. Bên cạnh đó, các nghiên cứu cho thấy, cần tây giúp giảm tích tụ chất béo trong gan. Các chất dinh dưỡng trong cần tây giúp gan sản xuất các enzym giúp đào thải chất béo và độc tố ra ngoài.

Bạn có thể làm cần tây chiên, bánh bao nhân cần tây, bánh hấp lá cần tây,….

Cách để phòng ngừa bệnh gan

Theo Sức khỏe và đời sống, người chưa bị bệnh gan nên chủ động áp dụng các phương pháp giúp tăng cường chức năng của gan từ khi còn trẻ như:

Có chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh;

Tránh xa rượu, bia và các đồ uống có cồn;

Tiến hành tiêm vaccine phòng ngừa viêm gan B từ sớm;

Thực hiện xét nghiệm gan định kỳ 6 tháng 1 lần theo lời khuyên của bác sĩ.

Bên cạnh đó, cũng có thể sử dụng các phương pháp từ thiên nhiên, an toàn giúp hỗ trợ tăng cường chức năng gan, hỗ trợ bảo vệ gan.