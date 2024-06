3 món ăn nhẹ mùa hè ít calo, giàu protein giúp no lâu và giảm cân

Khi nói đến việc giảm cân, điều quan trọng là duy trì sự cân bằng các chất dinh dưỡng trong chế độ ăn uống. Sự thiếu hụt bất kỳ chất dinh dưỡng thiết yếu nào đều có thể dẫn đến suy nhược hoặc các vấn đề sức khỏe khác. Do đó, điều quan trọng khi giảm cân là phải tiêu thụ nhiều protein để kiểm soát cân nặng, vì protein giúp duy trì sức mạnh cơ bắp, giúp cơ thể no lâu hơn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng bằng chế độ ăn ít calo. Dưới đây là một số công thức nấu ăn ngon, giàu protein để giúp bạn trên hành trình giảm cân.

2. Salad đậu xanh chaat masala

Chaat masala là một loại bột gia vị được làm từ các thành phần như bột xoài khô, hạt lựu khô và muối đen. Lấy chaat masala vào tô, thêm đậu xanh đã ngâm, hành tây thái nhỏ, cà chua, dưa chuột, ớt xanh, lá rau mùi. Rắc muối đen và nước cốt chanh lên hỗn hợp. Hãy thưởng thức món salad đậu xanh chaat masala cay này, rất giàu protein, chất xơ và vitamin. Món salad ít calo nhưng bổ dưỡng này giúp bạn no lâu và hỗ trợ giảm cân.

3. Sandwich rau mầm

Để làm công thức bánh sandwich này, hãy xay đậu gà Kabuli Chana luộc. Thêm hành tây thái nhỏ, ớt chuông, ngô ngọt, muối, bột tiêu đen và rau mầm vào trộn. Nghiền cà rốt và trộn chúng với hỗn hợp để tạo thành hỗn hợp sệt. Trải hỗn hợp này lên các lát bánh mì nâu làm từ bột mì nguyên hạt hoặc ngũ cốc. Thêm lá rau diếp, đặt một lát bánh mì khác lên trên và nướng bánh sandwich. Cắt thành hai phần và thưởng thức.

Tại sao protein lại cần thiết cho việc giảm cân?

Protein đóng vai trò then chốt trong việc giảm cân vì nhiều lý do. Protein giúp xây dựng và sửa chữa các mô cơ, điều này rất cần thiết khi cơ thể giảm mỡ và tăng cơ. Protein cũng có tác dụng sinh nhiệt cao, nghĩa là cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn để tiêu hóa protein so với chất béo hoặc carbohydrate. Hơn nữa, protein giúp kiểm soát sự thèm ăn bằng cách giảm mức độ hormone đói ghrelin và tăng mức độ peptide YY, một loại hormone khiến cơ thể cảm thấy no.

Lưu ý

Việc kết hợp các công thức nấu ăn giàu protein này vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân đồng thời đảm bảo nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết. Những món ăn này không chỉ hỗ trợ duy trì cơ bắp và mang lại cảm giác no lâu mà còn tăng thêm sự đa dạng và hương vị cho bữa ăn của bạn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, một chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên là những yếu tố then chốt của hành trình giảm cân thành công.

Ảnh: Times of India