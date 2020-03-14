Những mẹo đơn giản làm giảm độ mặn của thực phẩm khi chế biến món ăn chị em cần phải biết

Thêm nước là cách đơn giản nhất bạn có thể áp dụng để chữa mặn các món ăn. Lưu ý, cách này chỉ áp dụng với những món ăn có nhiều nước như canh, súp,…

Đây là những mẹo làm giảm độ mặn ai cũng cần biết để món ăn vẫn đảm bảo giữ được hương vị thơm ngon nhất.

Một trong những mẹo làm giảm độ mặn món ăn là cho thêm chanh hoặc giấm gạo. Bạn chỉ cần nhỏ vài giọt nước cốt chanh, hay chế từ một ít giấm gạo để giảm bớt vị mặn của món kho, hầm hay canh,… mà không làm ảnh hưởng đến mùi vị đặc trưng của món ăn.

Bằng cách cho thêm một lượng nước vừa phải sẽ giúp trung hòa lại vị mặn của món ăn. Tuy nhiên, bạn nên nêm thêm các loại gia vị khác như bột ngọt, hạt nêm để thức ăn thêm đậm đà.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý với các món ăn có dùng sữa để chế biến thì không dùng chanh hay giấm gạo để chữa mặn vì nếu cho chúng vào, sữa sẽ bị kết tủa.

3. Sử dụng sữa chua không đường

Nếu bạn đang lo lắng vì món ăn có sữa, pho mai, kem tươi hay cà ri béo,… bị mặn mà bạn không thể dùng chanh hay giấm thì bạn có thể dùng sữa chua không đường. Chỉ cần nêm nếm một lượng vừa đủ sữa chua nguyên chất không đường vào sẽ giúp món ăn giảm đi vị mặn đáng kể.

Nếu món ăn bị mặn mà không thể thêm chanh, giấm, nước thì bạn có thể cho vào một ít sữa chua không đường - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý là chỉ nên dùng sữa chua không đường. Vì nếu dùng sữa chua có đường, sữa chua trái cây thì sẽ hỏng mất vị của thức ăn.

4. Cà chua

Bạn cũng có thể chữa cháy các món ăn bị mặn bằng cách cắt lát cà chua rồi cho vào món ăn. Ngâm trong đó khoảng 20 phút. Vị chua tự nhiên của cà chua sẽ giúp trung hòa vị mặn của món ăn. Tuy nhiên, do vị chua của quả cà chua khá nhẹ nên chỉ áp dụng được với những trường hợp món ăn không bị quá mặn.

5. Dùng khoai tây sống

Một trong những cách chữa mặn cho các món chiên hiệu quả là dùng khoai tây sống. Khi món ăn bị mặn, đặc biệt là các món chiên, bạn không thể thêm nước, dùng chanh hay giấm thì việc sử dụng một củ khoai tây là hợp lý nhất.

Cắt từng lát khoai tây sống vào món ăn để làm giảm độ mặn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn chỉ cần dùng một củ khoai tây, gọt vỏ rồi cắt thành các lát mỏng, sau đó đặt vào món ăn đã được nấu chín trong khoảng 15 phút. Đến khi bạn dùng món ăn thì vớt các lát khoai tây ra. Cách này sẽ giúp vị mặn của các món ăn lập tức biến mất theo từng lát khoai tây. Ngoài các món chiên, bạn có thể dùng cách này cho các món kho, xào.

6. Dùng lòng trắng trứng

Nếu trong tủ lạnh nhà bạn không có các nguyên liệu chữa mặn đã kể ở trên, bạn có thể dùng lòng trắng trứng. Khi nấu canh hay súp bị mặn, bạn hãy đập 1 hoặc 2 quả trứng tùy thuộc vào độ mặn của món ăn. Sau đó, bạn tách lòng trắng và lòng đỏ trứng ra. Để nguyên lòng trắng trứng và cho vào nồi, để sôi khoảng 5 phút thì bạn vớt lòng trắng trứng ra. Vị mặn của món ăn sẽ vơi đi rất nhiều.

Trên đây là những mẹo nấu ăn hay giúp làm giảm độ mặn của món ăn rất đơn giản và hiệu quả. Các bà nội trợ có thể lưu lại để áp dụng khi cần.