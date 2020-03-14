Những mẹo đơn giản làm giảm độ mặn của thực phẩm khi chế biến món ăn chị em cần phải biết

Mẹo vặt trong bếp 14/03/2020 21:20

Chắc chắn không ít lần bạn lỡ tay nêm nếm quá đà nên món ăn bị mặn. Chị em hãy cùng bỏ túi ngay mẹo làm giảm độ mặn vô cùng hiệu quả và đơn giản dưới đây nhé.

Đây là những mẹo làm giảm độ mặn ai cũng cần biết để món ăn vẫn đảm bảo giữ được hương vị thơm ngon nhất.

1. Thêm nước

Thêm nước là cách đơn giản nhất bạn có thể áp dụng để chữa mặn các món ăn. Lưu ý, cách này chỉ áp dụng với những món ăn có nhiều nước như canh, súp,…

meo lam giam do man 1
Thêm nước là cách đơn giản nhất để giảm độ mặn của món ăn - Ảnh minh họa: Internet

Bằng cách cho thêm một lượng nước vừa phải sẽ giúp trung hòa lại vị mặn của món ăn. Tuy nhiên, bạn nên nêm thêm các loại gia vị khác như bột ngọt, hạt nêm để thức ăn thêm đậm đà.

2. Dùng giấm gạo hoặc chanh

Một trong những mẹo làm giảm độ mặn món ăn là cho thêm chanh hoặc giấm gạo. Bạn chỉ cần nhỏ vài giọt nước cốt chanh, hay chế từ một ít giấm gạo để giảm bớt vị mặn của món kho, hầm hay canh,… mà không làm ảnh hưởng đến mùi vị đặc trưng của món ăn.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý với các món ăn có dùng sữa để chế biến thì không dùng chanh hay giấm gạo để chữa mặn vì nếu cho chúng vào, sữa sẽ bị kết tủa.

3. Sử dụng sữa chua không đường

Nếu bạn đang lo lắng vì món ăn có sữa, pho mai, kem tươi hay cà ri béo,… bị mặn mà bạn không thể dùng chanh hay giấm thì bạn có thể dùng sữa chua không đường. Chỉ cần nêm nếm một lượng vừa đủ sữa chua nguyên chất không đường vào sẽ giúp món ăn giảm đi vị mặn đáng kể.

meo lam giam do man 2
Nếu món ăn bị mặn mà không thể thêm chanh, giấm, nước thì bạn có thể cho vào một ít sữa chua không đường - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý là chỉ nên dùng sữa chua không đường. Vì nếu dùng sữa chua có đường, sữa chua trái cây thì sẽ hỏng mất vị của thức ăn.

4. Cà chua

Bạn cũng có thể chữa cháy các món ăn bị mặn bằng cách cắt lát cà chua rồi cho vào món ăn. Ngâm trong đó khoảng 20 phút. Vị chua tự nhiên của cà chua sẽ giúp trung hòa vị mặn của món ăn. Tuy nhiên, do vị chua của quả cà chua khá nhẹ nên chỉ áp dụng được với những trường hợp món ăn không bị quá mặn.

5. Dùng khoai tây sống

Một trong những cách chữa mặn cho các món chiên hiệu quả là dùng khoai tây sống. Khi món ăn bị mặn, đặc biệt là các món chiên, bạn không thể thêm nước, dùng chanh hay giấm thì việc sử dụng một củ khoai tây là hợp lý nhất.

meo lam giam do man 3
Cắt từng lát khoai tây sống vào món ăn để làm giảm độ mặn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn chỉ cần dùng một củ khoai tây, gọt vỏ rồi cắt thành các lát mỏng, sau đó đặt vào món ăn đã được nấu chín trong khoảng 15 phút. Đến khi bạn dùng món ăn thì vớt các lát khoai tây ra. Cách này sẽ giúp vị mặn của các món ăn lập tức biến mất theo từng lát khoai tây. Ngoài các món chiên, bạn có thể dùng cách này cho các món kho, xào.

6. Dùng lòng trắng trứng

Nếu trong tủ lạnh nhà bạn không có các nguyên liệu chữa mặn đã kể ở trên, bạn có thể dùng lòng trắng trứng. Khi nấu canh hay súp bị mặn, bạn hãy đập 1 hoặc 2 quả trứng tùy thuộc vào độ mặn của món ăn. Sau đó, bạn tách lòng trắng và lòng đỏ trứng ra. Để nguyên lòng trắng trứng và cho vào nồi, để sôi khoảng 5 phút thì bạn vớt lòng trắng trứng ra. Vị mặn của món ăn sẽ vơi đi rất nhiều.

Trên đây là những mẹo nấu ăn hay giúp làm giảm độ mặn của món ăn rất đơn giản và hiệu quả. Các bà nội trợ có thể lưu lại để áp dụng khi cần.

Bỏ túi ngay mẹo hay cứu nguy cho những món ăn bị cháy, cực vi diệu

Bỏ túi ngay mẹo hay cứu nguy cho những món ăn bị cháy, cực vi diệu

Chắc hẳn không ít lần khi chế biến món ăn cho cả gia đình, bạn vô ý làm cháy chúng. Hãy cùng bỏ túi những mẹo khử mùi cháy thức ăn sau nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   cách chữa món ăn bị mặn mẹo nấu ăn hay mẹo nhà bếp hay

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 58 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 13 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 53 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?