Khử hết mùi hôi của vịt chỉ trong tích tắc với những nguyên liệu quen thuộc có sẵn trong bếp, chế biến xong ai ăn cũng mê

Theo Đông y, khi ăn thịt vịt cơ giúp cơ thể tư âm, dưỡng vị, cùng với đó có thể hỗ trợ điều trị các bệnh như tiểu tiện bất lợi, bổ ngũ tạng và thủy đạo, giải độc.

Vịt là một món ăn có hàm lượng chất béo cao nhưng rất giàu chất dinh dưỡng đối với cơ thể. Hầu hết chất béo trong thịt vịt là chất béo lành mạnh và là nguồn protein tuyệt vời.

Chính vì vậy, ăn thịt vịt cực kỳ tốt cho sức khỏe của mỗi người. Thịt vịt có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn khác nhau, trong đó món vịt luộc được nhiều người yêu thích.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên để luộc vịt ngon phải có bí quyết vì không chỉ đơn giản là cho vịt vào nồi nước sôi rồi luộc chín là được mà bạn phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu nguyên liệu, đến sơ chế rồi mới bắt đầu luộc vịt.

Sơ chế vịt

Khi mua vịt sống, bạn có thể yêu cầu người bán tiến hành sơ chế hoặc tự sơ chế tại nhà. Sau khi cắt tiết, vịt được nhúng vào nước sôi để loại bỏ lông. Lưu ý kiểm tra các lỗ chân lông trên cơ thể vịt, bạn sẽ thấy có chất lỏng màu đen. Hãy nặn sạch hết và rửa sạch vì chất này tạo ra mùi hôi không dễ chịu.

Phao câu là nguyên nhân chính gây mùi hôi tanh cho thịt vịt luộc, vì vậy bạn nên loại bỏ hoàn toàn phần phao câu vì nó không chỉ gây mùi hôi mà còn không tốt cho sức khỏe. Đồng thời, đừng quên gỡ bỏ phần lưỡi bẩn trong mỏ của vịt.

Sau khi làm sạch lông, bạn mở bụng vịt để lấy ra hết phần lòng. Phần lòng có thể được sơ chế sạch sẽ, và bạn có thể luộc chung với thịt vịt hoặc thái nhỏ để làm các món như lòng vịt xào miến, xào đậu cô ve, xào hoa thiên lý và nhiều món khác.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹo bay mùi hôi của thịt vịt

Thịt vịt thường có mùi hôi vì thế, trong quá trình nấu, nếu không biết cách khử mùi, món thịt vịt sẽ mất đi phần hấp dẫn. Với các nguyên liệu dưới đây, việc khử mùi hôi sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Dùng gừng

Để món vịt không bị hôi, trước khi luộc nên bóp với chút muối, tiêu, gừng đập dập, có thể cả chút rượu trắng, để chừng 30 phút rồi rửa sạch, để ráo, đem luộc.

Cho một miếng gừng đập dập vào nồi luộc. Như vậy vịt sẽ hết mùi hôi mà món vịt của bạn luôn thơm ngon, hấp dẫn.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng chanh

Nếu bạn không có sẵn giấm bạn có thể dùng chanh xát trực tiếp lên vịt, vịt sẽ hết mùi ngay. Nếu không khi luộc vịt bạn đập dập vài 3 nhánh gừng cho vào cùng vịt luộc cũng sẽ át được mùi hôi của vịt.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng giấm

Hòa muối và giấm với nhau với một lượng vừa đủ, sau khi đã sơ chế vịt sạch sẽ, xát thật kỹ cả bên trong và bên ngoài con vịt nhiều lần, khi ăn sẽ không còn thấy mùi hôi của vịt nữa.