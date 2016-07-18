Hóa ra đây mới là cách làm đá đông nhanh hơn nhiều lần

Mẹo vặt trong bếp 18/07/2016 13:34

Đọc xong bài này, bạn sẽ tiếc vì không biết cách làm đá đông nhanh hơn này sớm hơn.

Mặc dù nghe có vẻ phi lý, song đây là cách nhanh nhất để làm đá cục. Thông thường khi làm đá cục, bạn thường đổ nước lạnh vào khay, sau đó bỏ vào ngăn đá và chờ vài tiếng cho đến khi đá đông. 

Tuy nhiên, cách đây nửa thế kỷ, 1 sinh viên từ Tanzania đã chứng minh cách này là sai. Trên thực tế, chúng ta nên dùng nước ấm chứ không phải nước lạnh vì nó sẽ đông nhanh hơn.

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Dùng nước ấm thay vì nước lạnh sẽ làm đá mau đông hơn

Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng Mpemba, đặt theo tên của người phát minh ra nó là Erasto Mpemba. Năm 1969, ông đã xuất bản 1 công trình nghiên cứu về vấn đề này sau khi nhận thấy kem ấm đông nhanh hơn kem lạnh.

Tuy nhiên, không ai có thể giải thích tại sao nước ấm đông nhanh hơn nước lạnh mặc dù có một số giả thuyết được đưa ra. Một số cho rằng đó là vì nước ấm bay hơi nhanh hơn, do đó khối lượng giảm và chuyển sang dạng đá nhanh hơn. Một số thì tin rằng khi dùng nước lạnh, một lớp trên bề mặt chất lỏng được tạo ra và đóng vai trò như tầng cách ly, do đó làm chậm quá trình đông đá.

Vì thế, lần tới khi bạn cần làm đá, hãy thử phương pháp Mpemba và rót nước ấm vào khay đá nhé. Tuy nhiên, đừng rót nước sôi hoặc quá nóng vì điều này có thể ảnh hưởng xấu đến mô-tơ điện hoặc ngăn đá của tủ lạnh.

Hãy thử ngay để xem có đúng không nhé

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